Sorozatgyártott házak forradalmasítják az építőipart

75 millió fontot fektetett a Goldman Sachs tavaly áprilisban a TopHatbe, majd utána a Sekisui House is bejelentette, hogy 90 millió fontos társas vállalkozást hoznak létre az Urban Splash-sel. Mindkét brit társaság előre gyártott elemekből, moduláris házakat épít, a befektetők pedig remélik, hogy ez lesz a jövő építészeti megoldása, hiszen az építészetben nem történt semmilyen szektorszintű innováció az elmúlt 100 évben.A Sekisui House már akcióba is lendült: 43 735 moduláris otthont építettek okosgyáraikban, magas szintű automatizációt és digitális gyártáskontrollingot használva. A TopHat egy szoftveres platformot épített, amely az épületdizájnt automatikusan átülteti a gyártósor eszközeibe, illetve a szállítási rendszereibe. A rendszerük ráadásul nagyon könnyen integrálható újabb okosgyárakba is, így a keresletnek megfelelően bővíteni is tud a cég.Az okosgyártás bevonása az építőiparba ráadásul az épületek minőségét is javíthatja, hiszen a munkaerőhiánnyal küszködő "maszek" kőműves brigádok helyett a kivitelező egy nagyvállalat gyártósora lesz, a házak minőségét pedig az emberi minőségbiztosítási szakemberek mellett automatizált rendszerek is ellenőrzik majd.A moduláris lakóházakkal első körben a lakáskiadással foglalkozó vállalatokat célozzák majd meg: a Places for People például 750 "okosházat" vett az Ilke Homestól 100 millió fontért, mellyel korábban megvásárolt, összesen 750 lakásból álló parkjaikat egészítenék ki. Sifted nyomán)