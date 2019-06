Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Richter és a Semmelweis Egyetem

A most aláírt együttműködés részeként a két intézmény egyeztetett tudományos stratégiával vesz részt a közös érdeklődési területű pályázatokon. Emellett a Richter témapályázat keretében évi 20 millió forint támogatási keretet különít el az egyetemen futó, a társaság kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó PhD kutatási témák megvalósítására - sorolta az együttműködés részleteit a rektor. Az egyetem oktatási tevékenységének támogatására a vállalat a PhD-hallgatóknak szóló ösztöndíjprogram mellett tehetséggondozó pályázatot indít szeptembertől, továbbá tanácsaikkal közreműködnek a gyógyszerészképzés curriculumának megújításában - tette hozzá Dr. Merkely Béla. Kitért rá, hogy az egyetem a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projektnek köszönhetően hatalmas fejlesztések előtt áll, ennek egyik fontos eleme a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum, egy új gyógyszerészeti campus megépítése, melynek tervezésében és kialakításában javaslataival is részt vesz majd a cég.Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, hogy az egyetem és az ipar határterületén működő Egészségipari-Biotechnológiai Science Park és az azt megalapozó innovációs ökoszisztéma létrehozása, a kutatási-fejlesztési irányvonalak meghatározása is az együttműködés részét képezi. Hozzátette: a XXI. század kihívásai megkövetelik az egyetemek vezetőitől, hogy intézményeiket közelítsék az iparhoz, a piac gazdasági igényeihez.Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke hozzátette, hogy a Semmelweis Egyetemmel régóta jó kapcsolata áll fenn a vállalatnak, az elmúlt 10 évben mintegy 429 millió forintot fordítottak közös kutatásokra. Emlékeztetett, hogy a cég a bevételének mintegy 10 százalékát költi kutatás-fejlesztésre.