Szakszervezet: Kivonulással fenyeget a Spar

A kivonulásról szóló hírt érdemes fenntartásokkal kezelni. Nem csak azért, mert a tárgyaláson ellenérdekelt féltől származik, hanem azért is, mert egy teljes áruházlánc ennyire végletes döntéséhez bizonyára sokkal több kell egy elmérgesedő bérvitánál. A Spar kivonulása egyáltalán nem esélyes, hiszen Magyarországon kifejezetten jól megy a szekerük. A bérköltségek jelenleg még nem fájnak a kiskereskedelmi láncnak, sokkal inkább a szabályozási környezet friss változásától tarthat a vállalat, ez ugyanis a fejújításokat, fejlesztéseket, boltátalakításokat engedélyhez köti. A növekedésükre nézve ez sokkal nagyobb veszély, mint a bér.

Elmérgesedni látszik a bérvita a Spar Magyarországnál - írja a Magyar Nemzet. A lap korábban megírta, hogy Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) felügyeleti eljárást kezdeményezett az alapbérek jogszerűtlen megállapítása miatt, majd ezt követően a Spar képviselői össztűz alá vették a szakszervezet tisztségviselőit.A lapnak a KDFSZ elnöke arról beszélt, hogy a cég azzal fenyegette meg a szakszervezet képviselőit, hogy ha jogorvoslatot követelnek, a vélelmezhetően több millió forintnyi elmaradt bérkifizetés, illetve a feltételezett jogszabálysértés miatti elmarasztalás következtében elhagyhatja Magyarországot a Spar áruházlánc.Bubenkó Csaba szerint a Spar helyi vezetői azt is kiáltásba helyezték, hogy a hazai munkavállalók helyett majd az alacsonyabb fizetéssel is megelégedő ukrán, román vendégmunkásokat állítanak be a raktárakba dolgozni.