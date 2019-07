Forrong a hazai távközlési piac: egyesül a magyar Vodafone és a UPC

Gelencsér Zoltán, a Vodafone pénzügyi vezérigazgató-helyettese is beszélni fog Business and Finance Summit 2019 konferenciánkon, amelyen a CFO of the year díj is átadásra kerül. Érdemes regisztrálni a rendezvényre! ÁTTEKINTÉS

Itt az engedély

Mekkora vállalat kerül a magyar Vodafone-hoz?

az előfizetések száma a mobil előfizetéseket is beleértve megközelítette a 2 193 800-at, a lakossági és üzleti vezetékes és mobil előfizetők száma túllépte a 872 200-et, amely közel 17 000-rel több mint 2018 első negyedévében, a mobil előfizetések száma átlépte a 115 800-at, amely közel 23,3 százalékos bővülés 2018 első negyedévéhez képest,

az előző évhez viszonyítva a nagy sebességű internet előfizetések száma több, mint 27 100-zal bővült, és így elérte a 700 400-at, a digitális és analóg televízió előfizetések száma elérte a 691 200-at, amely 5900-zal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét,

a UPC szolgáltatásai már az ország 1,83 millió háztartásában érhetők el

Mekkora a két vállalat együtt?

Az Európai Bizottság engedélyt adott arra, hogy a Vodafone megvásárolja a Liberty Global német, magyar, román és cseh tevékenységeit. A Vodafone az érintett piacokon a vezetékes szegmensben erősíti meg a pozícióját, a világ második legnagyobb mobilszolgáltatójának az akvizícióval különösen fontos, hogy a német piacon felvegye a versenyt a Deutsche Telekommal. Az ügylet várhatóan 2019. július 31-re zárulhat le, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését. Az ügylet várhatóan július 31-ével zárul le. A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország addig különálló vállalatokként folytatják tevékenységüket, és az ügyfeleket változatlanul, az eddig megszokott ügyfélszolgálati csatornákon szolgálják ki.A felvásárlással a Vodafone egyben Európa vezető konvergens szolgáltatójává fog válni, 116,3 millió mobil- és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes hálózattal, amely összesen 122 millió otthont és vállalkozást ér el.A UPC Magyarország legfrissebb számai szerint az első negyedév végénA tranzakcióval a Vodafone a Magyar Telekom mellett a második nagy hazai integrált távközlési vállalattá válik, amelynek így már nem csak mobil-, de vezetékes piaci lába is lesz, a fontosabb szegmensekben a piac negyede-ötöde a Vodafone-é lesz.

Nagy átalakulás a hazai távközlési piacon

A Vodafone - UPC dealen kívül több fontos tranzakció is történt az elmúlt hónapokban a hazai távközlési piacon:A Digi 2017 júliusában jelentette be, hogy 43 milliárd forintért megvásárolja az Invitel lakossági és kisvállalati üzletágát, emellett arról is megállapodtak a felek, hogy a tranzakció része egy hosszútávú együttműködési megállapodás, amely szerint az Invitech Solutions hálózati és IT szolgáltatásokat nyújt a Digi számára, minimum éves 2,8 milliárd forint értékben, legalább tíz évig, emellett az Invitech Solutions hasonló időtartam alatt szintén hálózati szolgáltatásokat igényel a Digi csoporttól, éves szinten átlagosan 500 millió forint értékben. A fúzió nem volt zökkenőmentes, a GVH ugyanis tavaly novemberben visszavonta a Digi/Invitel-fúziót engedélyező határozatát, ráadásul 90 millió forint bírságot szabott ki a Digire, a fúzió végrehajtása azonban tovább folytatódott.Idén május végén jelentette be a Digi, hogy elindítja mobilszolgáltatását, de míg ide eljutott a vállalat hosszú utat járt be. Már 2014-ben frekvenciablokkokat szerzett, ráadásul brutálisan drágán, 10 milliárd forintért, amiből arra lehetett következtetni, hogy tényleg komolyan gondolják a mobilpiaci belépést, és bár az azt követő években további frekvenciákat is vásárolt, és elkezdte kiépíteni országos hálózatát, a mobilpiacra csak idén lépett be a vállalat. Egyelőre tesztjelleggel, egyelőre egy tarifacsomag elérhető, kizárólag azoknak az ügyfeleknek, akik legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vesznek a cégtől. A kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető, de egyelőre csak azokon a településeken kereskedelmileg is hozzáférhető a Digi szolgáltatása, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van, a szolgáltatás lefedettségét a Digi folyamatosan bővíti.Tavaly márciusban jelentették be, hogy a Telenor megállapodást kötött közép- kelet-európai leányvállalatai eladásáról a PPF Csoporttal, a cseh befektető 2,8 milliárd eurót fizetett a Telenor-leánycégekért. A tranzakció keretében nem csak a Telenor bolgár, montenegrói és szerbiai, de a magyar leánycége is a PPF-hez került. A magyar Telenornak egyébként kifejezetten jól megy az új tulajdonos irányítása alatt, tavaly a cég bevétele a 2017-es 158,4 milliárd forintról 7,4 százalékkal 170,2 milliárd forintra emelkedett, az üzemi eredmény 21,5 százalékkal 34,6 milliárd forintra ugrott, az adózott eredmény pedig 19 százalékkal 31,5 milliárd forintra emelkedett. A legfrissebb hír a magyar Telenorral kapcsolatban, hogy egy lapértesülés szerint a magyar állam 25 százalékos részesedést szerezhet a vállalatban.Múlt héten érkezett a bejelentés, hogy a 4iG megvásárolja a hazai IT-piac egyik legnagyobb vállalatát, a több szegmensben is piacvezető T-Systemset a vezető hazai távközlési vállalattól, a Magyar Telekomtól. A tranzakcióval alaposan átalakul a hazai informatikai piac, ahol a 4iG egy csapásra meghatározó szereplő lesz. A bejelentés távközlési vetülete az, hogy a T-Systems eladásából befolyó összeget (a vételár egyelőre nem ismert) is fordíthatja frekvenciavásárlásra, hálózatépítésre, általában a piaci pozíciójának a megerősítésére (és a részvényesek reményei szerint akár magasabb osztalék kifizetésére) a Magyar Telekom.A következő hónapok fontos távközlési eseménye lesz az a frekvenciaaukció, amelyen a hazai mobilcégek olyan frekvenciákat szerezhetnek, amelyek szükségesek az ötödik generációs mobilhálózatok kiépítéséhez. A frekvenciák már önmagukban is több milliárd forintba kerülhetnek, ráadásul a 5G-hálózatok kiépítése is magas költségekkel jár majd, az, hogy egy-egy szereplő mennyire tőkeerős, alapvetően határozhatja meg, milyen gyorsan építhet hálózatot, ami szintén átalakíthatja a hazai mobilpiacot.