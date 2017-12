Ki az, aki belefogna egy vállalkozásba, tudva azt, hogy biztosan veszteséges lesz?

Mi a kiinduló helyzet?

Mi okoz feszültséget?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a vezetékes szélessávú nagykereskedelmi piacok tekintetében a jelentős piaci erővel bíró (JPE) kötelezettségeket már helyi, település szinten vizsgálja, a korábbi országos szintű JPE kijelölés helyett. Így nem vagy nemcsak a korábban a vezetékes telefonpiacon, országos szinten monopolhelyzetben lévő szolgáltatók minősülnek majd az új piachatározatok hatálybalépését követően jelentős piaci erejűnek, hanem azok, akik helyi szinten rendelkeznek erőfölénnyel. Az NMHH ezen vezetékes szolgáltatók számára írja elő kötelezően hálózataik megosztását, megnyitását nagykereskedelmi szolgáltatások kötelező nyújtásával. Az NMHH úgy találta, hogy a teljes magyarországi lakosság 80 százalékát jelentő területeken továbbra sem elégséges a verseny szintje így szükség van arra, hogy a domináns helyzetű szolgáltató hálózatán más szolgáltatók is ki tudják szolgálni az előfizetőket.A nagykereskedelmi kötelezettségek előírása a korábban meghozott, legutóbb közel hat éve felülvizsgált piacelemzési határozatokban is szerepelt, ezek azonban a szolgáltatási piacon nem hoztak érdemi változást, nem volt olyan piaci szereplő, amely a szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatások igénybevételével érdemi hatást tudott volna elérni az előfizetői piacon, azaz piacra tudott volna lépni a magas szabályozott nagykereskedelmi árak mellett.Az új határozatokban (jelenleg még határozat-tervezetekben) a szabályozó új nagykereskedelmi szolgáltatások bevezetését írja elő, amelyek a műszaki tartalom tekintetében innovatívak és a korábbinál elméletileg sokkal inkább képesek segíteni a piaci szereplőket abban, hogy azok igénybevételével a szolgáltatási kínálatot érdemben gazdagítsák. A szabályozás változása azt is jelenti, hogy a kötelezettségek nem országos szinten kerülnek megállapításra, hanem településszinten. A hatóság megvizsgálja, hogy egy településen hány szolgáltató van, milyen a verseny intenzitása, kik rendelkeznek a legnagyobb piaci részesedéssel, és ez alapján megállapítja, hogy az adott településen szükség van-e szabályozásra. Ezt alapvetően az iparági szereplők egyöntetűen üdvözlik.A határozattervezet szerint a legnagyobb magyarországi városok közül csak Győr marad szabályozott, míg Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Dunaújváros, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya immár nem tartozik a szabályozás hatálya alá. A 22 budapesti kerület közül három, a IV., IX. és XXII. kerület kerül ki a szabályozásból.A szabályozás fontos eleme az internet - vagy adott esetben TV - szolgáltatás nyújtására alkalmas szélessávú hozzáférés szabályozása. Ezen a területen a hatóság némi elmaradásban volt, a gyors végrehajtás miatt viszont nem tudta kellőképpen figyelembe venni azokat a változásokat, amelyek az eljárás végrehajtása alatt történtek, például azt, hogy időközben a DIGI felvásárolta az Invitel lakossági üzletágát.A szabályozás arra az esetre készül, ha a szolgáltatók kereskedelmi alapon nem tudnak megállapodni arról, hogy milyen feltételekkel kaphat hozzáférést az egyik szolgáltató a másiktól a vezetékes infrastruktúrájához, mondta Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Egy egészségesen, jól működő piacnál ez úgy nézne ki, hogy a nagykereskedelmi ár (amennyiért a távközlési szolgáltatók egymás között adják egymásnak a hálózati hozzáférést) alacsonyabb a szolgáltatásokat is tartalmazó kiskereskedelmi árnál (amit az előfizető fizet a távközlési szolgáltatónak), hiszen a kettő közötti marzsból kell kigazdálkodnia az infrastruktúrát használó szolgáltatónak a szolgáltatását (pl. bekötési költségeket, műsordíjakat, stb.).A piacelemzési határozatokban a hatóság egy "alulról építkező" költségmodell alapján határozta meg a nagykereskedelmi árat és azt nem vizsgálta, hogy a nagykereskedelmi szolgáltatók maguk mennyiért kínálják a nagykereskedelmi szolgáltatásra ráépülő előfizetői szolgáltatásokat. A szolgáltatók által megadott előfizetői listaárak ugyan számos esetben magasabbak az NMHH által számított nagykereskedelmi áraknál, azonban a tényleges értékesítési árakra ez már messze nem igaz, pláne nem, ha figyelembe vesszük azt, hogy az előfizető ténylegesen mennyiért kaphat mondjuk egy kombinált vezetékes telefon, internet, TV-csomagot. Jelenleg a piacelemzés által létrejövő nagykereskedelmi ár sok esetben magasabb, mint a kiskereskedelmi piaci ár, vagyis, ha egy új szolgáltató, mint például a Vodafone be kíván lépni a vezetékes piacra, és nagykereskedelmi szolgáltatást akar igénybe venni a partner szolgáltatótól, akkor gyakorlatilag nem tud új termékkel a piacra lépni.Bár az NMHH által meghatározott, minden szereplőre egységesen vonatkozó nagykereskedelmi ár a legutóbbi piacelemzési eljárás alapján a korábbihoz képest csökkent, a Vodafone szerint az még mindig magasabb, mint a folyamatos akciók, akciós csomagok, árengedmények, kedvezmények miatt a listaáraknál alacsonyabb tényleges kiskereskedelmi ár. További torzítást eredményez, hogy miközben a nagykereskedelmi ár országos szinten, egységesen kerül meghatározásra, az egymással versengő kiskereskedelmi árak településenként jelentősen eltérhetnek egymástól.A 100 Mb/s sebességű lakossági szélessávú előfizetés esetén az NMHH által meghatározott nagykereskedelmi ár a közel 6 éve lefolytatott piacelemzési eljárás alapján 3060 forint volt, ami a legutóbbi eljárás után 2770 forintra csökken, ami már önmagában magasabb, mint néhány szolgáltató internetes csomagjának kiskereskedelmi ára, pedig a nagykereskedelmi áron felül még egyéb költségei (pl. bekötési költségek stb.) is vannak az új belépőnek.

Hogyan lehetne javítani a szabályozáson?

Fontos a vezetékes hálózat

Az NMHH által költségalapon kalkulált nagykereskedelmi díjak a jelentős piaci erejű szolgáltatók saját (tényleges) kiskereskedelmi áraival összevetve "árprést" okoznak, azaz a nagykereskedelmi árak és a kiskereskedelmi árak közötti árrés olyan szűk, ami nem teszi lehetővé, hogy új piaci szereplő a szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatás igénybevételével rentábilisan előfizetői szolgáltatást tudjon nyújtani. Az elmúlt években több európai országban is volt arra példa, hogy a piacon domináns helyzetben lévő szolgáltatót is megbírságoltak árprés okozása miatt, azaz amiatt, hogy a saját kiskereskedelmi áraihoz képest magas árakon nyújtott nagykereskedelmi szolgáltatást és ezzel akadályozta a versenyt a saját hálózatán.Dr. Budai J. Gergő kiemelte, hogy az Európai Bizottság alapvetően támogatta a magyar szabályozás irányait, ugyanakkor észrevételeket fogalmazott meg az NMHH piacelemzési eljárásával kapcsolatban, ennek egyik eleme az, hogy az NMHH folyamatosan kövesse nyomon, hogy a jelentős piaci erejű szolgáltatókra kirótt kötelezettségek elég hatékonyan segítik-e a versenyt és amennyiben a válasz nemleges, akkor vizsgálja felül a kötelezettségeket és szükség esetén módosítsa azokat. A Vodafone szerint ezeket a felülvizsgálatokat (különösen a nagykereskedelmi ár vonatkozásában) évente kellene elvégezni, mert a piac gyorsan változik, akvizíciók zajlanak, a piaci részesedések is változnak, egy olyan iparágban, ahol a technológia robbanásszerűen fejlődik.A Vodafone szerint az árprés kérdését is meg kellene oldani, hiszen mint minden más normálisan működő piacon, a vezetékes szélessávú piacon is alacsonyabbnak kellene lennie a nagykereskedelmi árnak, mint a kiskereskedelmi árnak, hogy a szereplők tudjanak versenyezni a fogyasztókért. A Vodafone szerint a nagykereskedelmi árak nem követik a kiskereskedelmi árak csökkenését, és a szabályozó ugyan elindult egy jó irányba, de nem merte meglépni azt a szabályozási változást, hogy a nagykereskedelmi árak is rendszeresen csökkenjenek, ha a kiskereskedelmi árak alakulása azt indokolja. Ezt annak érdekében kellett volna megtennie, hogy a piacon egészséges helyzet alakuljon ki.A hazai távközlés nagyobb szereplőinek vagy van vezetékes hálózatuk, és fejlesztik is azt (Magyar Telekom, UPC, DIGI/Invitel), vagy nem elsődleges prioritás a vezetékes szolgáltatás (Telenor), a sorból azonban kilóg a Vodafone, amely a vezetékes szolgáltatások területén is erősítene, a magas nagykereskedelmi árak miatt azonban egyelőre nem fér hozzá a piachoz. A Vodafone esetében Magyarország azon kevés piacok közé tartozik, ahol nem nyújt lakossági ügyfeleinek vezetékes szolgáltatást (vállalati ügyfeleinek a Vodafone Magyarország már 2016 nyara óta kínál a mobil mellett vezetékes adat- és internet-szolgáltatásokat is). A társaság úgy látja, hogy a mobil és a vezetékes szolgáltatás nem egymással versengő technológia, hanem egymást kiegészítő. A vállalat úgy gondolja, hogy alapvetően kormányzati érdek is a távközlési árak csökkentése, a rezsicsökkentéshez illeszthető, hiszen az előfizetői árak is csökkennek, ha fokozódik a verseny a nagykereskedelmi árak csökkenésének köszönhetően. Persze a vezetékes területen a Vodafone sem tétlenkedik, hiszen a KMR-ben elindult, és két járásban, Cegléden és Ráckevén saját hálózatot épít.