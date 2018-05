Máris nekimentek a Vodafone gigaüzletének

A német távközlési cég vezérigazgatója, Tim Höttges nem azért kardoskodik, hogy az Európai Bizottság gátat szabjon az ügyletnek, hanem inkább azt akarja elérni, hogy a saját magára vonatkozó szabályozáson enyhítsenek - egyelőre.Korábban a Deutsche Telekom vezére azt hangoztatta, hogy egy ilyen volumenű felvásárláslenne, amivel egy nyilvános vitát robbantott ki a Vodafone vezérigazgatójával. Most, hogy az amerikai szabályozó hatóságok is vizsgálják a Sprint Corp. és a T-Mobile USA 26 milliárd dolláros egyesülését, a német távközlési cég vezérének véleménye isA Deutsche Telekomnak nincs veszélyben a németországi pozíciója még akkor sem, ha megvalósul a Vodafone-Liberty tranzakció, piacvezető marad Németországban. 40 százalékos részesedése van a vezetékes internet piacán, a Vodafone és az Unitymedia összesített részesedése 30 százalék lehet. Viszont a kábeltelevízió piacán gyakorlatilag monopóliuma lenne a Vodafone-nak - véli a Deutsche Telekom. A távközlési cégekkel szemben a kábelszolgáltatóknak nem kell a hálózatukat harmadik fél számára elérhetővé tenni a szabályozás szerint, ezt sérelmezi a Deutsche Telekom.Elemzők szerint a tranzakció, ami a magyar, a román és a cseh érdekeltségeket is tartalmazza, úgy lett okosan strukturálva, hogy európai szinten és ne Németországban szülessen döntés a versenyhatóságtól. Így pedig nagyobb az esélye, hogy a szabályozó hatóságok zöld utat adnak neki. De arra számítanak, hogy a Deutsche Telekom mindent megtesz majd azért, hogy megvédje pozícióját, és nem riad majd meg a jogi lépésektől sem.