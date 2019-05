Nagy csúszás után elindult a Digi mobilszolgáltatása

Ingyenes szolgáltatás, feltételekkel

Folyamatosan növelt lefedettség

Jönnek a Digi saját mobiljai

A Diginél egyelőre egy tarifacsomag lesz elérhető, kizárólag azoknak az ügyfeleknek, akik legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vesznek a cégtől. A kedvezményes ajánlat hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe, így az ügyfelek szabadon dönthetnek az előfizetés időtartamáról. A kedvezményes ajánlat havidíjat nem tartalmaz, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, nagyon kedvező áron. A havidíj, a korlátlan mobil adatforgalom, a hálózaton belüli hívások percdíja és a hálózaton belüli SMS díja is nulla forint, a belföldi és EU hívások (minden belföldi vezetékes- és mobilhálózat irányában és minden EU országbeli vezetékes és a legtöbb jelentős mobilhálózat irányában) díja 5 forint percenként. Hálózaton belül korlátlan beszélgetést és korlátlan adatforgalmat tartalmaz a csomag, az adatforgalomnál a korlátlanság a valóságban 50 GB adatkeretet jelent, ezt elérve a Digi 256 kbps-re lassíthatja le a le- és feltöltési sebességet.Annak ellenére, hogy a kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető, kezdetben csak azokon a településeken lesz kereskedelmileg is hozzáférhető a Digi szolgáltatása, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van. A szolgáltatás lefedettségét a Digi folyamatosan bővíti. A cég a digi.hu/lefedettseg honlapon található lefedettségi térképet, valamint azon települések listáját, ahol a szolgáltatás kereskedelmileg elérhető, folyamatosan frissíti. A lefedettségi térkép alapján a Digi mobilszolgáltatása egyelőre kevés helyen, és elsősorban az ország keleti részén elérhető. A Digi ügyfelei a vállalat 2G és 4G hálózatát használhatják, de már jelenleg is elérhető a szélessávú internet alapú hanghívásra szolgáló VoLTE és a Wi-Fi-alapú hanghívásra szolgáló VoWiFi technológia is, a hálózatot a Digi folyamatosan fejleszti.A mobiltelefon szolgáltatáson felül a Digi az ügyfelek számára elérhetővé tesz egy, a megbízható és ismert márkák portfólióiból választott készüléklistát is, mely készülékeket a legtöbb Digi üzletben ki is lehet próbálni. A társaság már a mobilszolgáltatás indulásának pillanatától elérhetővé teszi sajátmárkás telefonkészülékeit, a DIGI C1, DIGI R1 és DIGI K1 típusokat.

Saját márkás mobilok, Forrás: Digi

Már most is meghatározó szolgáltató a Digi

A Digi már a mobilpiaci belépése előtt is meghatározó távközlési szolgáltató Magyarországon, főleg az Invitel lakossági üzletágának megvásárlása óta. A vállalat 2017 augusztus végén jelentette be a GVH-nak, hogy meg kívánja vásárolni az Invitelt, a GVH tavaly májusában járult hozzá a tranzakcióhoz, a fúzió pedig mostanra lezajlott. Az Invitel lakossági üzletágának megvásárlásával a Digi a Magyar Telekomot megelőzve átvette az első helyet a vezetékes televíziós piacon, a vezetékes internet- és telefon szegmensben a második helyre lépett előre.

Újraosztják a tortát

A cég jóval nagyobb most, mint az Invitel-tranzakció előtt, ezt jól mutatják az idei első negyedéves előfizetői és bevétel-számok is. Nagyrészt az Invitel felvásárlásának köszönhetően az idei első negyedévben nagyot nőtt a Digi, a vezetékes telefon előfizetések száma az egy évvel korábbihoz képest 78 százalékkal 689 ezerre, a kábeltévé előfizetések száma 37 százalékkal 692 ezerre, a vezetékes internetszolgáltatásban az előfizetések száma 58 százalékkal 753 ezerre nőtt, de nem csak a felvásárlás segített, a kábeltévé előfizetéseknél 4,4, a vezetékes internet előfizetéseknél 9,2, a vezetékes telefon előfizetéseknél 5,7 százalékos volt az organikus növekedés. Az ügyfélszám megugrásával a bevételek is jelentősen nőttek, az év első három hónapjában a Digi Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest 47,5 százalékkal magasabb, 55 millió euró (~17,5 milliárd forint) árbevételt ért el (a bevételek növekedését egyébként a cég az Invitel tavaly májusi felvásárlásán túl az internetszolgáltatási díjak emelkedésével, és az optikai hálózat kiépítésével magyarázza). Az első negyedévben a Digi Csoport bevételeinek már a 20 százalékát a magyar operáció adta.A Digi egy évtizedek óta háromszereplős piacra lép be, ahol a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone piaci részesedése az elmúlt években csak 1-2 százalékpontot változott, érdekes trend inkább cak az volt, hogy miközben a piacvezető Telekom tartotta piaci részesedését, a Vodafone szépen lassan feljött a Telenor mögé, de még mindig a harmadikszámú szereplő. A hívásforgalmat bonyolított SIM-kártyák alapján számított piaci részesedések alapján a Magyar Telekom részesedése az elmúlt években stabilan 45 százalék körül alakult, a Telenor viszont folyamatosan részesedést vesztett, a Vodafone megközelítette piaci részarányban.

Az internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák alapján számított piaci részesedéseknél pedig még közelebb van egymáshoz a két szolgáltató, 27,25 százalék volt a Telenor, 26,76 százalék a Vodafone piaci részesedése tavaly év végén.

A Digi ma bemutatott tarifacsomagjából sok következtetést még nem lehet levonni arról, hogyan árazza majd szolgáltatásait a cég, az azonban általános várakozás, hogy az árak letörésével szerez majd piaci részesedést a három nagy hazai mobilszolgáltatótól. Egy kis indikáció a Digi várható magyarországi árazásával kapcsolatban a cég romániai működése alapján már látszik, ott a 3,4 milió ügyféllel rendelkező piacvezetőnél a havi ARPU (egy ügyfélre jutó átlagos bevétel) csupán 4,9 euró, vagyis mostani árfolyamon csupán 1600 forint, ami jóval alacsonyabb, mint a nálunk már piacon lévő szolgáltatók hasonló mutatója.