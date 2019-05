Olcsóbb lesz a külföldi telefonálás

Háttér Az



Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (EEHK) és a BEREC-rendelet 2018 decemberében lépett hatályba. Míg a kódexet 2020 végéig kell átültetni a nemzeti jogba, a BEREC-rendelet rendelkezései különböző időpontoktól alkalmazandóak. Az új távközlési szabályok közül elsőként a nemzetközi hívások díjplafonját meghatározó szabály lép hatályba. Az Európai Bizottság várakozásai szerint az új távközlési szabályok ösztönző hatással lesznek a beruházásokra a nagy sebességű internetkapcsolatok kiépítése területén, valamint hozzájárulnak az 5G zökkenőmentes bevezetéséhez az EU-ban.

Miután 2017 júniusában megszűntek a roamingdíjak, az EU-n belüli nemzetközi hívások és SMS-ek most bevezetésre kerül árplafonjai jelentik a következő lépését a távközlési szabályok uniós szintű átdolgozásának, melynek célja az elektronikus kommunikáció koordinációjának javítása és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) szerepének megerősítése.A nemzetközi hívásokra vonatkozó új szabályok a tagállamok között korábban fennálló nagy árkülönbségeket hivatottak eltörölni. Az EU-n belüli vezetékes vagy mobil hívások szokásos díja eddig átlagosan háromszor olyan magas volt, mint a belföldi hívások normál díja, az EU-n belüli SMS-ek szokásos díja pedig több mint kétszerese volt a belföldi SMS üzenetekének. Egyes esetekben egy EU-n belüli hívás díja akár tízszerese is lehet a belföldi hívás díjának.Egy, a nemzetközi hívásokról készített új Eurobarométer felmérés azt mutatja, hogy tíz válaszadóból négy (42%) kommunikációt folytatott valakivel egy másik uniós országban az elmúlt hónapban. A válaszadóknak azonban csak 26%-a nyilatkozott úgy, hogy vezetékes telefont, mobiltelefont vagy SMS-t használ, ha más uniós országban lévő személyt szeretne elérni.A távközlési szolgáltatóknak EU-szerte értesíteniük kell a fogyasztókat az új árplafonokról. A szabályok május 15-től mind a 28 uniós tagállamban, és hamarosan Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazandóak lesznek.Az árplafon csak a privát használatra (azaz a magánügyfelekre) fog vonatkozni. Az árszabályozás tehát nem fogja érinteni az üzleti ügyfeleket, mivel számukra több szolgáltató is rendkívül vonzó, speciális ajánlatokat kínál.