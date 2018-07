Tényleg olyan drága a benzin Magyarországon? Itt az igazság!

A jelenség oka természetesen a keresetek emelkedésében keresendő, amelyek a benzin- és gázolajáraknál gyorsabban bővültek az elmúlt időszakban. A keresetekkel szemben az éves átlagos üzemanyagárak emelkedő trendje már az ezredfordulót követően, majd a világgazdasági válság idején 2007-2009-ben is megtört, a 2012 első felében beállított abszolút csúcsokat pedig azóta sem sikerült elérniük.

Mindez a számok nyelvére fordítva azt jelenti, hogy míg napjainkban az átlagos havi nettó átlagkeresetből közel 600 liter benzint lehet megvásárolni (július 11-i átlagos benzinárakkal, és a legutóbbi, áprilisi KSH-s kereseti statisztikával számolva), addig 2008-ban mindössze körülbelül 416 liternyit (éves átlagos árakkal és keresetekkel kalkulálva).Az üzemanyagárak tekintetében eddigi rekord évnek számító 2012-ben mindössze 338 liter benzint lehetett kifizetni egy havi átlagos keresetből. Hangsúlyozandó azonban, hogy ezek a számok éves átlagértékekkel kalkulálva jönnek ki. Kisebb részben az adóterhek és egyéb elvonások változása, de főleg az olajár és a forintárfolyam alakulása miatt a hazai üzemanyagárak éven belül jókora ingadozást mutatnak.

Ez a volatilitás okozza azt is, hogy bár a legkevesebb, 255 liter - akkor 120 forintos - benzint 1996-ban, a vizsgált időszak első évében lehetett vásárolni a havi átlagkeresetből, de az ezt követő években nem nőtt töretlenül a megvehető mennyiség. Az előző évhez képest már 2000-ben jelentősen visszaesett ez az érték (270 literről 238-ra); majd zsinórban 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben is évről évre csökkent az átlagkereset benzinárhoz viszonyított reálértéke. Ezt követően is több évbe telt még, hogy a 2009-ben megvehető 446 literes szintre újra felküzdjék magukat a havi átlagkeresetek: erre egészen 2015-ig kellett várni. Azóta azonban tempósan javul a hazai átlagkereset vásárlóereje az üzemanyagok tekintetében, napjainkban pedig a vizsgált, 22 éves periódus legmagasabb értékét mutatja.Így aztán a magyar autósok árérzékenysége is gyengült a korábbiakhoz képest, amikor a drágulásokra szinte automatikusan a fogyasztás visszafogásával reagáltak. Az elmúlt pár évben már a benzinkúti árak emelkedésével párhuzamosan is szinte folyamatosan és robusztusan bővül az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalma, a legutóbbi májusi adat szerint például 8,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbival összehasonlítva.

Az olaj- és forintárfolyamról A hazai üzemanyagárak változását meghatározó két legjelentősebb tényező az olajárak és a dollár/forint-árfolyam. Az üzemanyagárakban az olajár-komponens jelenleg körülbelül 45 százalékos részt tehet ki, vagyis 1 százaléknyi olajdrágulás elvileg 0,45 százalék körüli áremelkedést okozhat a kutakon. Mivel az olajpiac alapvetően dollárban számol, a dollár helyi devizával (esetünkben a forinttal) szembeni 1 százalékos árfolyammozgása szintén az előbb említett mértékű, nem egészen fél százalékos elmozdulást eredményez az üzemanyag árában.



Az olajár előrejelzések nagy szórást mutatnak, az idei második félévnél messzebbre nem tekintve a 70 dollárt alig meghaladó árvárakozásoktól egészen a 130-150 dolláros szintig; de több éves távlatban már hangzott el 300 dolláros árfolyamra vonatkozó bemondás is, ez azonban inkább a blöff kategóriába sorolható. A világgazdaság és az olajországok érdeke mindenesetre alapvetően az lenne, hogy a jelenlegi, 75-80 dolláros szinttől érdemben ne távolodjon el a jegyzés, azonban elsősorban az iráni szankciók és a kereskedelmi háború kilátása miatt jelenleg alig prognosztizálható a várható pálya. A bizonytalanság érzékelhető az olajpiacon, az árfolyamot rendkívüli volatilitás jellemzi, ezt jól illusztrálja a szerdai, közel 7 százalékos napon belüli



A forint dollárral szembeni várható árfolyamát illetően természetesen szintén nem lehet kőbe vésett kijelentéseket tenni. Például a Societé Generale legutóbbi prognózisa az idei év végére 263 forintról, a jövő év közepére pedig 252 forintról szól. Amint azonban az elmúlt időszak fejleményei mutatják, az árfolyamok rövid időn belül is nagy kilengéseket produkálhatnak; ezek hossza, tartóssága határozza meg, hogy megjelennek-e a hazai üzemanyagárakban.

Továbbra sincs kizárva természetesen, hogy egy jelentősebb esetleges üzemanyag-drágulás negatívan hatna az autóhasználati szokásokra. Amennyiben a benzinkúti árak újra a 450 forint körüli szintre kerülnének - ami az egyéb körülmények, elsősorban a dollár/forint-árfolyam változatlanságát feltételezve körülbelül 100 dolláros olajár esetén realizálódhat - , az azt jelentené, hogy az átlagkeresetből a jelenleginél legalább 60 literrel kevesebb üzemanyagot lehetne vásárolni (továbbra is a legutóbbi, 2018. áprilisi keresetei adatokkal számolva).