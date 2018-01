Több országból is kivonulhat a Telenor - Magyarországot is említik

Több országból is kivonulhat a Telenor

A magyar Telenort is eladhatják

Más forgatókönyv is létezik

az állam a nulláról is felépíthet egy új mobilszolgáltatót, a legutóbbi kísérlet vége azonban csúfos kudarc lett,

de meg is vásárolhat egy mobilcéget az állam.

Egy bolgár hírügynökség, a Novonite honlapján jelent meg a cikk , amiben arról írnak, hogy a Mergermarket nevű, akvizíciós információszolgáltató cég bennfentesektől úgy tudja, hogy a Telenor több régiós érdekeltségét is eladná. A hír nem kapott nagyobb publicitást, szakmai oldalak hozták csak le, viszont ha igazak a hírek, akkor számunkra is érdekes lehet a sztori, mivel a cikkben Magyarországot is megemlítik.A Mergermarket három bennfentestől úgy tudja, hogy a Telenor egy amerikai befektetési alappal tárgyal arról, hogy eladja bolgár, szerbiai és montenegrói érdekeltségét, az eladási ár pedig 2 milliárd euró lehet. A Capital nevű bolgár üzleti lap egy másik forrástól megtudta, hogy a leendő vevőt már tavaly decemberben kiválasztották. Iparági szakértők szerint a vevő akár a KKR globális befektetési cég lehet, amelynek már több érdekeltsége is van a régióban, többek között övék egy szerb műholdas TV szolgáltató, egy másik forrás viszont azt állította, hogy a vevő egyelőre nem aktív a régióban, így egyelőre nem biztos, hogy a KKR lesz a befutó. A Capitalnak a Telenor norvég központja azt a tájékoztatást adta, hogy piaci pletykákat nem kommentálnak.A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy időről-időre felreppennek hírek azzal kapcsolatban, hogy a Telenor kivonul a régió néhány országából, legutóbb tavaly nyáron cáfolta az ezzel kapcsolatos híreket a Telenor vezérigazgatója, Sigve Brekke akkor elmondta, nincsenek olyan tervek, hogy kivonuljanak a közép- és kelet-európai piacaikról, nem alakítják át a jelenlegi portfóliójukat.Montenegróban 2004 óta van jelen a Telenor, egy szerb szolgáltatóban, a Mobi 063-ban még 2006-ban szerzett részesedést a Telenor, a 70 százalékos csomagért 1,5 milliárd eurót fizettek, Bulgáriában viszont csak 2013-ban jelent meg a norvég távközlési cég, a Deutsche Telekom görög leánycégétől, az OTE-tól vették meg a bolgár Globult 717 millió euróért . Mindhárom országban évek óta folyamatosan csökken a Telenor előfizetésienk a száma, többek között ez késztetheti a norvég céget a régiós jelenlét feladására.A bolgár, a szerb és a montenegrói operáció egyébként nem túl nagy a csoporton belül, a tavalyi első 9 havi számok alapján a csoport bevételeinek összesen 6 százalékát, a Telenor EBITDA-jának csupán 5 százalékát adják. Bulgáriában 3,2 millió, a szerbiai és a montenegrói operációban 3,3 millió mobilelőfizetéssel rendelkezik a Telenor, ez összesen 3,7 százalékát adja a Telenor csoport 176 millió előfizetésének.Amiért a számunkra is érdekes lehet a tranzakció, az az, hogy a hírben a magyar Telenort is megemlítik, a felvásárlásban ugyanis a magyarországi operáció is benne lehet. Ezt az elméletet támasztja alá, hogy a Telenor létrehozott egy kelet-közép-európai klasztert, amelybe Bulgária, Magyarország, Szerbia és Montenegró tartozik, és amelynek a vezetője az az Alexandra Reich , aki 2016 októberétől a Telenor Magyarország vezérigazgatója. A négy ország Telenor cégei együttesen már nagyobb erőt képviselnek, a közel 3,1 milliós magyarországi Telenor előfizetői bázissal összesen 9,6 millió mobil előfizetésről beszélünk.Legutóbb Lázár János egy érdekes nyilatkozata kapcsán írtunk a hazai mobilszolgáltatókról , így a Telenorról, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon ugyanis arról beszélt, hogy nem szabad lemondani arról, hogy legyen állami mobilcég Magyarországon.Ennek több módja is van,Ez utóbbi forgatókönyvben is vannak leágazások, az elmúlt években már minden nagyobb távközlési cégről, a Magyar Telekomról, a Telenorról és a Vodafone-ról is terjedtek olyan hírek, hogy az állam vásárolja meg őket.A Telenor megvásárlása mögött logikát keresők arra utaltak, hogy a vállalat az elmúlt években nem, hogy egyre közelebb került volna a piacvezető Telekomhoz, de a mobilpiaci részesedése egyre csökkent, és egyre inkább arra kellett figyelnie, hogy nehogy a harmadik számú szolgáltató, a Vodafone előzze be, és vegye át a második helyet a mobilpiacon, ráadásul a magyar Telenor az elmúlt években igyekezett minél több pénzt hazautalni az anyacégnek, hat év alatt 331 milliárd forint osztalékot fizetett az anyavállalatnak, sokan ebben is annak a jeleit látták, hogy a Telenor a kivonuláson gondolkodik. Ez ellen szól, hogy a Telenor eltökélt, hogy Magyarországon fordulatot érjen el a piaci részesedésben és a profitabilitásban is, ennek első jelei pedig már látszanak is, nagyon nem úgy tűnik, mint ha feladta volna a harcot a Telenor Magyarországon.