Több tízezren állhatnának azonnal munkába - Itt a megoldás

A megváltozott munkaképességű népesség aránya Magyarországon körülbelül 11 százalék, vagyis ez megegyezik az EU átlaggal, azonban nálunk sokkal kevesebben dolgoznak, mint máshol az EU-ban

Megváltozott munkaképességűek

A KSH Munkaerőpiaci helyzetkép, 2015-ös A KSH Munkaerőpiaci helyzetkép, 2015-ös kiadványa szerint megváltozott munkaképességűnek az minősül, aki valamilyen tartós, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy szervi eredetű problémával küzd, és ez a munkavégzés valamely dimenzióját (munkavégzés hossza, jellege, munkahelyre történő közlekedés stb.) tekintve őt korlátozza. A KSH 2015-ös adatai szerint Magyarországon a 19-64 éves népesség 11 százaléka, körülbelül 680 ezer ember volt leszázalékolva, és csak minden negyedik-ötödik megváltozott munkaképességű dolgozott.

Az egészségi állapot erősen függ a társadalmi státustól, akinek alacsonyabb az iskolai végzettsége, annak jó eséllyel rosszabb az egészségi állapota is. Nem meglepő tehát, hogy leginkább az alacsony végzettségű, fizikai munkát végző munkavállalókat éri egészségkárosodás, amely után leszázalékolják őket.

Sok múlik a cégeken

A cégeknek az egyéni szükségleteket kellene figyelembe vennie. A részmunkaidő vagy távmunka önmagában nem megoldás

A munkaerőhiány ma már a gazdaság minden területén jelen van, a Portfolio kalkulációja szerint 280-290 ezer képzett dolgozóra lehet szükség. Eközben rengeteg olyan megváltozott munkaképességű munkavállaló lenne, aki megoldást jelenthetne a problémára. Szakértők szerint megfelelő segítséggel több tízezren állhatnának munkába.- mondta a Portfolio-nak, a, hozzátéve, azért a helyzet sokat javult, tekintettel arra, hogy 2011-hez képest tavaly év végére 18-ról 35-40 százalékra emelkedett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája. Ez a szám viszont messze elmarad az EU-s átlagtól (ami körülbelül 47-50 százalék)."A munkanélküliségi ráta a megváltozott munkaképességűeknél is erősen iskolai végzettség függő. Azonban a magasabb iskolai végzettség, beleértve a diplomát is, náluk kisebb védelmet jelent a munkanélküliség ellen, mint a nem megváltozott munkaképességű emberek esetén" - jegyezte meg Kóródi Edit.Ezt a KSH adatai is alátámasztják: 2015-ös adatok szerint, míg 100 felsőfokú végzettségű 19-64 évesből mindössze 3 tartozott a megváltozott munkaképességűek kategóriájába, addig a legfeljebb befejezett általános iskolát végzettek közül minden huszonötödik.Az atipikus foglalkoztatási formák önmagukban nem feltétlenül segítik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását.- mondta Kóródi. Tapasztalataik szerint ez a réteg a legkevésbé mobilis: egészségi állapotuk miatt rendszeres orvosi kontrollra járnak, van, akinek a szomszéd településre való bejutás is komoly gondot jelent, épp ezért egy állásinterjú is kihívás lehet.A vállalatoknak arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy az egyén szükségleteit figyelembe véve alkalmazzák a munkavállalót: el kell térni a bevett rutintól és rugalmasnak kell lenni. "Jó megoldás lehet az egyéni munkarend bevezetése, vagy akár új, az új élethelyzethez jobban passzoló munkakörök létrehozása. De nincsenek egyetemes megoldások, nincs biztos recept" - tette hozzá Kóródi.

Munkaközvetítők segítségével is keres a Michelin Hungária Kft. megváltozott munkalépességű dolgozókat.

A munkavégzés jellege a termelési területen erősen korlátozza a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását. Ha a munkakör lehetővé teszi, elsősorban a meglévő dolgozóink életében felmerülő változásokra összpontosítunk, új élethelyzetükre keresve a megoldást

Hogy ez a gyakorlatban hogyan tud megvalósulni, azt jól illusztrálja a Michelin Hungária Kft. vagy az Auchan példája. Aegy 30 éve a cégnél dolgozó, egészségében károsodott munkavállaló számára létrehoztak egy új munkakört . A munkavállaló minősítése miatt ugyanis csak 4 órás, részmunkaidős foglalkoztatásba térhetett vissza, de az eredeti munkakörben a feladatok ellátása ennyi idő alatt lehetetlennek bizonyult. Az üzemegység vezetője és az ügyvezető így újragondolták a gyártási folyamatokat, és találtak egy olyan feladatkört, amely részmunkaidőben is végezhető, összeegyeztethető a dolgozó egészségi állapotával és hatékonyabbá teszi a gyártást is: egy munkakörbe vontak össze olyan feladatokat, amelyeket eddig a gyártásban dolgozó munkatársak végeztek el.Az 1300 főt foglalkoztató vállalatnál kevesebb, mint 1% a megváltozott munkaképességű kollégák aránya a teljes létszámhoz viszonyítva.- közölte a cég a Portfolio megkeresésére. Azoknál a munkaköröknél, melyeket megváltozott munkaképességű emberek is betölthetnek, a keresést olyan munkaközvetítők felé is el szokták indítani, akik közvetlen kapcsolatban állnak ilyen álláskeresőkkel, de a felvételnél a szakmai és kompetencia szempontok számítanak - jegyezték meg. A megváltozott munkaképességű munkavállalók teljesítményének értékelése, illetve a bérezés nem tér el az ép munkavállalók körében alkalmazott gyakorlattól.

Az Auchan több munkakört is létrehozott, kifejezetten a megváltozott munkaképességű dolgozók számára.

A többségük, kb. három negyedük részmunkaidőben dolgozik. Negyedük vállal munkát olyan munkakörökben, amelyeket kifejezetten a megváltozott munkaképességű kollégáknak hoztunk létre. Ilyen például a növénygondozói, frissességi idő-felelős vagy az áruvédőző feladatkör. A többi kolléga normál munkakörökben dolgozik, mint például árufeltöltőként, pénztárosként. Ezek azok a munkakörök, amelyekben vállalati szinten is a legtöbb kollégát foglalkoztatjuk

Nincs karrierlehetőség

Az átlagos dolgozók több felelősséget, szintváltást várnak az előléptetéstől. Viszont ennél a csoportnál sokkal magasabb presztízsértékű a biztonság és az állandóság. Most próbáljuk értelmezni a karriert olyan cégeknél, ahol nagyobb létszámban dolgoznak, és úgy tűnik, számukra az előrelépés inkább valamiféle horizontális átjárást kellene, hogy jelentsen

Ezzel a mostani állapottal bizonyos belépő pozíciókat a vállalatok bedugítanak. Olyan, mintha nem tudnák a munkavállalók, hogy van még lehetőségük, ezért kényszerből azonos pozíciók között vándorolnak

Sokan voltak, akik inkább felmondtak a munkahelyükön, ugyanis a fizetés önmagában nem minden. Sokat számít, hogyan érzik magukat az adott helyen dolgozók, és hogy amit az állásinterjún ígértek nekik, azt betartja-e a munkaadó

Ezért is érné meg a cégeknek megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazni

Azon a munkáltatók, amelyeknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Ennek mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, vagyis 2019-ben 1 341 000 Ft / fő/év.



Kóródi Edit szerint a rehabilitációs hozzájárulás bevezetése kedvezett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának, azonban úgy véli, a rendszer idejét múlt, felülvizsgálatra szorul. "A meglévő gyakorlat nem veszi figyelembe egyrészt azt, hogy ha valaki az 5 százalékon belül már teljesített, nem differenciál vagy jutalmaz, miközben a vállalatok méretéből fakadóan óriási létszámkülönbségek lehetnek a százalékok mögött. Illetve azt sem veszi figyelembe ez a szabály, hogy vannak olyan cégek is, amelyek túlteljesítik ezt az 5 százalékot" - mondta.

Aztöbb mint 7 000 munkavállalója közül közel 400 megváltozott munkaképességű kolléga.- írták megkeresésünkre.Az állásajánlatokat böngészve azt találjuk, hogy többnyire könnyű fizikai munkával, segédmunkával vagy adminisztrációval kapcsolatos munkakörökre keresnek a cégek megváltozott munkaképességű munkavállalókat: takarítót, portást, raktári munkatársat, csomagolókat, kertészeti kisegítőket vennének fel."Ennek a munkavállalói körnek az átlagéletkora magasabb, mint az átlagos dolgozóké, iskolai végzettsége viszont alacsonyabb" - magyarázta ennek okát Kóródi Edit, aki kiemelte, a karrierút is egészen más ennél a foglalkoztatotti csoportnál.- jegyezte meg. Ez a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy egy már a cégnél huzamosabb ideje dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállaló lehetne az újonnan érkező, szintén megváltozott munkaképességű dolgozók mentora, támogatója, senior pozícióban. Vagyis a feladata nem az lenne, hogy vezetőként számon kérje az újak teljesítményét, hanem hogy segítse a beilleszkedésüket.Jó megoldás lehet az is a szakember szerint, ha a cégen belül van lehetőség mozogni, de nem feltétlenül magasabb szintre, hanem kipróbálhatná magát a munkavállalónak új területen, új munkakörben." - tette hozzá. A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkaközvetítéssel is foglalkozik.- jegyezte meg.