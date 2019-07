Történelmet írt az Opus - Új lendületet vehet a növekedési sztori

Hiba lenne a menedzsment részéről, hogyha nem gondolkodna minden olyan dolgon, amely a legfontosabb stratégiai célt szolgálja, vagyis azt, hogy ezek a holdingok közép-európai és európai szinten is meghatározó szereplővé váljanak. Éppen ezért vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy a két holdingot, az Opust és a Konzumot egyetlen nagy holdinggá vonjuk össze.

A társaságok igazgatósága a Konzum és az Opus részvények átváltását 2:1 arányban határozta meg. Ennek értelmében a Konzum befektetői 2 darab részvényért 1 darab Opus-részvényt kaptak, amennyiben a Konzum beolvadását követően részt kívántak venni az új részvénytársaságban.

A jogutód társaság részvényei tervezetten július 1-től, vagyis mától foroghatnak a Budapesti Értéktőzsdén.

Miután minden a korábbi terveknek megfelelően alakult kijelenthetjük, sikeresen lezajlott a Konzum és az Opus összeolvadása, amely nem csak a részvényesek szempontjából volt jelentős. A Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is egyedülálló eseménysorozat valósult meg, amelyre korábban még soha nem volt példa.

Hétfőtől forognak az új Opus-részvények

Ezt követően az Opus tőzsdére bevezetett értékpapírjainak mennyisége 536 384 476 darabról 701 646 050 darabra változott.

Mekkora cég jött létre?

Mindez azt is jelentette, hogy az új Opus proforma saját tőkéje meghaladta a 350 milliárd forintot 2018-ban, amely az ötödik legmagasabb érték volt a Budapesti Értéktőzsde meghatározó vállalatainak saját tőkéjét figyelembe véve.

2018 az építkezés éve volt a Konzum és az Opus életében, a tőkeemelési sorozatok lezárása pedig fontos sarokkövei annak a nagyszabású tervnek, amelynek lehetőségét Jászai Gellért már 2018 júniusában felvetette:A Konzum korábbi elnök-vezérigazgatójának felvetése gyorsan hivatalos bejelentéssé változott, 2018 októberében ugyanis kiderült, új időszámítás kezdődik az Opus és a Konzum működésében, a társaságok igazgatósága ugyanis a vállalatok fúziójára készül.Ezzel egy hosszú és bonyolult technikai, jogi folyamat vette kezdetét, amelynek első meghatározó állomására 2018. december 3-án került sor. Ekkor mindkét érintett társaságnál rendkívüli közgyűlést tartottak, amelyek során támogató döntés született az összeolvadás megindításáról. A közgyűlési felhatalmazásokkal az igazgatóságok megkezdhették az egyesülés részletinek kidolgozását, amelynek eredményeként elkészült a Közös Átalakulási Terv. 2019. április 4-én tartotta második rendkívüli közgyűlését az Opus és a Konzum, amelyek két okból voltak kiemelten fontosak: (1) végleges döntés született a Konzum Opusba történő beolvadásáról oly módon, hogy a beolvadó társaság teljes vagyona az Opusra, mint általános jogutódra száll át. (2) Elfogadásra került a Közös Átalakulási Terv, valamennyi mellékletével együtt.Ez utóbbi dokumentum részletes információkat tartalmazott a beolvadással, a gyakorlatban értékpapír-cserével megvalósuló egyesülés ütemezéséről, a cserearány számítás metodikájáról, a jogutód társaság és a beolvadó társaság részvényeseinek jogairól, esetleges kötelezettségeiről, illetve az egyesüléshez szükséges hatósági eljárásokról is. Így többek között kiderült az is, hogyA Budapesti Értéktőzsde korábban az Opus és a Konzum összeolvadásából származó részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatban arról adott ki tájékoztatást , hogy a BÉT az Opus 165 261 574 darab, egyenként 25 forint névértékű törzsrészvényeit 2019. július 1. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezeti.Az összeolvadásnak köszönhetően hatalmasra nő az új Opus, a Budapesti Értéktőzsde egyik meghatározó vállalatává válik. Azzal kapcsolatban, hogy mekkora is lesz az új cégcsoport, a korábban kiadott Egyenértékűségi Dokumentumból kaptak iránymutatást a piaci szereplők. Ez tartalmazta az Opus és a Konzum egyesülésével létrejövő új óriásvállalat 2018. december 31. fordulónapjára készített proforma konszolidált pénzügyi kimutatásait is. Fontos hangsúlyozni, ez a dokumentum úgy mutatja be a cégcsoport tagvállalatainak összevont pénzügyi helyzetét, mintha a Konzum már 2018. január 1-jével beolvadt volna az Opusba.A korábban meghirdetett tőkeemelési sorozatok keretében folyamatosan töltötték fel fundamentumokkal a Konzumot és az Opust. Ennek végeredményeként a Konzum saját tőkéje 73 milliárd forint fölé hízhatott, miközben a közép-kelet-európai régió meghatározó turisztikai befektetőjévé, a társaság turisztikai érdekeltségeit működtető Hunguest Hotels pedig a régió egyik jelentős szállodaüzemeltetőjévé vált. Az Opus tavaly februárban meghirdetett tőkeemelési sorozata pedig az út-, vasút-, híd- és vízépítési nagy projektekben aktív Mészáros Építőipari Holding, illetve a hazai áramtermelés ötödét adó Mátrai Erőmű irányító részesedésének megszerzésével zárult le. A tranzakciók nyomán az Opus saját tőkéje 2018 végére meghaladta a 280 milliárd forintot.

Az új Opus a több mint 254 milliárd forintos proforma árbevételével is a legnagyobbak között szerepel. Igaz, a sorban közvetlenül előtte álló Richternek közel kétszer nagyobb volt az árbevétele 2018-ban.

A cégcsoport proforma adózás előtti eredménye viszont alig maradt el 2018-ban a Richter adózás előtti eredményétől. A Magyar Telekom 59,8 milliárd forintos adózás előtti eredményéhez képest viszont jelentős volt a különbség, míg a Mol és az OTP számaihoz mérten eltörpült az új Opus teljesítménye.

Az új Opus proforma adózott eredménye viszont meghaladta a Richter 2018-ban elért adózott eredményét és nem sokkal maradt el a Magyar Telekom tavalyi teljesítményétől. A két éllovas, a Mol és az OTP adózott eredménye viszont látványosan meghaladta az új Opusét.

Elmondható az is, hogy Magyarország ötödik legnagyobb nyilvánosan működő vállalata jött létre a piaci kapitalizáció alapján, amelynek értéke megközelíti az 1 milliárd (durván 323 milliárd forint) eurót a múlt pénteki záróárfolyammal és az új részvény-darabszámmal kalkulálva.

Új lendületet vehet a növekedési sztori

Fontos kiemelni, az egyesült vállalatnak, vagyis az új Opusnak a magyar gazdaság stratégiailag legfontosabb ágazataiban lesznek jelentős befektetései. Természetesen a menedzsment korábban adott előrejelzést a 2019/2020-ra várható árbevételre és profitra is, eszerint 795 millió euró (durván 255 milliárd forint) bevételre és 142 millió euró (durván 45 milliárd forint) EBITDA-ra számítanak.

Mindennek pedig azért van nagy jelentősége, mert a fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók már rövidtávon szélesíthetik a társaság nemzetközi forrásbevonási lehetőségeit. Az egyesülés utáni társaság mérete és a prosperáló ágazatokat (ipar, élelmiszeripar, energetika, turizmus, befektetések)) tömörítő holdingszervezet pedig áttekinthető tőzsdei működése révén vonzó lehetőséget kínálhat a nemzetközi nagybefektetőknek. Lényeges az is, hogy a beolvadás lehetővé teheti az új Opus hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenését is.Mindez pedig azért lényeges, mert a legfontosabb célok eléréséhez, a nemzetközi terjeszkedéshez és a hosszú távú, stabil növekedéshez szükség van az intézményi befektetőkre, azok arányának növekedésére az új Opus tulajdonosi struktúráján belül.Pontosan ezért került sor a Goldman Sachs és a Renaissance Capital szervezésében egy ötállomásos non-deal roadshowra 2018 végén. Ennek keretében ugyanis Frankfurt, Stockholm, London, Helsinki és Tallin érintésével megismertették a feltörekvő piaci befektetők, hedge fundok és befektetési alapok képviselőit a két magyar tőzsdei társaság összeolvadásának főbb lépéseivel, céljaival, valamint főbb eredményességi mutatóival, és növekedési kilátásaival.A korábbi tervek szerint most, hogy lezárult az összeolvadás folyamata, újabb külföldi befektetőknek mutathatják be a vállalatcsoportot. Ezt követően pedig várhatóan ősszel kilép az új Opus a nemzetközi befektetői piacra, vagyis az első tranzakcióra már az idei második félévben sor kerülhet.Az ebből befolyó friss pénzeknek köszönhetően pedig folytatódhat a növekedési sztori az új Opusnál, a menedzsment ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy amíg az összeolvadási folyamat le nem zajlik, nincs értelme nagyobb felvásárlásoknak. Elárulták azt is, folyamatosan keresik az akvizíciós lehetőségeket, de annak hatására, hogy kizárólag nagy horderejű üzleteket akarnak megvalósítani, sokkal hosszabb tárgyalási folyamatokat kell végigcsinálniuk.