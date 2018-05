Történelmi mélypontra estek a Waberer's részvényei

Iránykeresés jegyében indult a hét második napja az európai tőzsdéken, miután az USA kedden felmondta az Iránnal kötött nukleáris egyezményt, amely elbizonytalanította a piaci szereplőket. A magyar tőzsde a felemás tőkepiaci hangulatban is emelkedik szerdán, a BUX 161 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb.Nem indult azonban jól a nap a Waberer's számára, a társaság részvényei 4 százalékkal kerültek lejjebb szerdán reggel. A társaság kedden tette közzé első negyedéves beszámolóját , amelyben bár kétszámjegyű árbevétel növekedésről számolt be a cég, azonban a csoport rendszeres EBIT mutatója 48 százalékkal 3,1 millió euróra csökkent, a nettó eredmény pedig 95 százalékkal 0,2 millió euróra esett vissza a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, miután a bázisidőszakban egyszeri pozitív tételek segítették felfelé az eredményeket.A borús gyorsjelentés mellett érdemes megvizsgálni a grafikont is, a technikai képet közelebbről megvizsgálva látható, hogy az árfolyam novembertől március közepéig gyakorlatilag oldalazott, majd ezután nagyot esett a papír, a Waberer's részvényei több mint 16 százalékkal kerültek lejjebb márciusban. Ezt követően továbbra is a csökkenő trend maradt irányadó, majd a társaság keddi gyorsjelentése után további esés következett, a részvény szerdán délelőtt 3770 forintnál új történelmi mélypontot ütött.A társaság keddi gyorsjelentése után a Waberer's részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb tegnap, szerdán pedig tovább esett az árfolyam, a vállalat részvényei 4 százalék feletti esést is mutattak ma délelőtt. A Waberer's papírjai idén eddig 21 százalékkal kerültek lejjebb.