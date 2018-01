Történelmi rekordokat döntött az áramfogyasztás Magyarországon

A teljes 2017-es villamosenergia-fogyasztás a magyarországi rendszerben elérte a 45,057 terawattórát, ami 2,32 százalékkal haladja meg a 2016-os adatot.

Mavir

A bővülés üteme meglehetősen nagy, de az elmúlt években nem igazán számít rendkívülinek.

Mavir

A jelenség okaként a gazdasági növekedést is feltételezhetjük, azonban a részletes adatokból kiderül, hogy a januári felhasználás kiugróan magas volt; ez a többlet gyakorlatilag önmagában megfeleltethető az éves szám emelkedésének. A magyar villamos energia rendszer 2017-ben a hazai fogyasztás mindössze alig több mint 70 százalékét volt képes magyarországi erőművek termeléséből fedezni, az import aránya a teljes felhasználáson belül 28,6 százalékra rúgott.

Mavir

Mavir

A nagyobb ábráért katt!

Mavir

A nagyobb ábráért katt!

Mavir

A nagyobb ábráért katt!

2017. január 11-én a magyar villamos energia rendszer csúcsterhelése is új rekordot állított fel 6780 megawattal, emellett a 6357 MW-os, június 28-án elért nyári csúcs is minden idők harmadik legmagasabb rendszerterhelését jelentette (2015-öt és 2016-ot követően). Ezzel összefüggésben a magyar árampiacon időszakosan olyan magas árak alakultak ki , amelyek többszörösen meghaladták nem csak a szokásásos hazai, de a nyugat-európai áramárakat is.A hosszabb idősoros grafikonból kiolvasható, hogy 2007-et követően - vélhetően a gazdasági válság hatására - mind az éves tényleges energiaigény, mind a rendszerterhelési csúcsok tekintetében jelentős visszaesés volt. A 2007-es fogyasztási és rendszerterhelési értékeket pedig csak 2015 körül sikerült meghaladni ismét.A számok igazolni tűnnek a Mavir legutóbbi, 2016-ban összeállított közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesztési prognózisát is.Amellett, hogy a Mavir a rendszer-csúcsterhelés folyamatos emelkedésével számol a következőkben, kapacitáselemzése szerint a villamosenergia-rendszerben üzemelő erőművek névleges bruttó villamos teljesítőképessége - 2015. december 31-én 8 558 MW - várhatóan jelentősen csökkenni fog és mintegy 5 500 MW maradhat a húszas évek közepére. (A megszűnés döntően nagyerőműveket érint - a szénerőművek lényegében csaknem teljesen eltűnhetnek a hazai palettáról.) Az új erőművekre a következő két évtizedben tehát elsősorban a leállított egységek pótlása miatt van szükség, és csak másodsorban a villamos igények növekedése miatt.A Mavir szerint egy évtized alatt legalább mintegy 5300 MW hazai termelő kapacitást kell létesíteni, 2031-ig pedig valamivel több mint 7000 MW-ot. Ezzel szemben az elemzés szerint erőmű létesítési engedéllyel, csatlakozási szerződéssel rendelkező - és létesítési szándékaikat hivatalos nyilatkozatban visszaigazolt - erőművek közel 6000 MW-nyi új erőművi teljesítőképességet jelenthetnek 2031-ig.Vagyis, az igények és a termelés várható alakulása meglehetősen feszes teljesülést vetít előre. És bár a kapacitásproblémák egy részére megoldás lehet a most meglévő erőművek élettartamának meghosszabbítása, vagy a hiányzó kapacitások egy részének külföldről való biztosítása is, ezzel együtt nyilvánvalóan elsősorban ellátásbiztonsági - lásd 2017 január - szempontból kívánatos lenne az import arányát visszaszorítani az ellátásban.