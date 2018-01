Tőzsdejátékot indít a BÉT

Elkötelezettség és széleskörű támogatás

Hogyan működik a Részvényfutam és mit kapnak a befutók?

Január 29-től regisztrálhatnak és február 1-től játszhatnak a 2 millió forintos virtuális tőkével induló, összesen 20 kereskedési napos online tőzsdejátékra a 9-14. osztályos, 14. életévüket betöltött középiskolások és tanáraik. A Részvényfutam nevű versenyt a játékosok a BÉT honlapjáról érhetik el.Az egy hónapos játék célja egyrészt az, hogy lehetőség legyen megtapasztalni, milyen érzés, ha a megtakarítások között tőzsdei befektetés is van, és napi rendszerességgel kell követni a hazai parkett történéseit. Másrészt a kvíz kérdések megtanítják a tőzsdei befektetésekkel kapcsolatos legfontosabb törvényszerűségeket, például a kockázat és hozam összefüggését és a részvények hosszú távú tartási idejére vonatkozó ajánlást.Tavaly év végén fogadta el a kormány a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő hétéves nemzeti stratégiát. A Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésével kidolgozott stratégia megvalósítását többek között az MNB, valamint a jegybank kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány programjai is segítik. Az Alapítvány számos tartalomfejlesztési és tanártovábbképzési programot dolgozott ki az általános és középiskolákban zajló pénzügyi oktatás, pénzügyi szemléletformálás támogatására. Ezek körébe tartozik a BÉT és Pénziránytű Alapítvány szoros együttműködésében megvalósuló, a befektetői tudatosságot előtérbe helyező Részvényfutam is."A 2018-ban már másodszor megrendezett játék egyik újdonsága az a négy tőzsdei témakörre kidolgozott oktatási háttéranyag, amelyre támaszkodva a pedagógusok szemléletes, életszerű pénzügyi ismereteket fejlesztő órákat tarthatnak a középiskolás diákoknak a játék alatt vagy akár a későbbiekben is." - emelte ki Merényi Zsuzsanna, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója.A játék időtartama alatt a BÉT Prémium és Standard kategóriájába sorolt 40 részvénnyel és a BUX ETF-vel (tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely a BUX index értékének változását követi) valós idejű árfolyamok mellett tudnak kereskedni a játékosok, és a napi három tudásanyag bővítést szolgáló kvíz kérdésekre adott válaszaikkal is növelhetik profitjukat.A február 28-ig tartó versenyen a BÉT felajánlásának köszönhetően összesen 600 ezer forint értékben nyerhetnek értékes díjakat a legjobban teljesítő részvényfutamosok. A játék végén a legmagasabb értékű portfoliót elérő diákot és tanárt díjazza a Tőzsde, emellett a legtöbb helyes kvízválaszt adó játékosok is kapnak értékes ajándékot.A Pénziránytű Alapítvány további különdíjakat ajánl fel a pénzügyi nevelést kiemelten fontosnak tartó középiskolákat és kollégiumokat összefogó Pénziránytű Iskolahálózat legjobban szereplő diákjai és tanárai, valamint a legaktívabb iskolák számára."Sikeres volt a tavalyi Részvényfutam, mindenképpen szerettük volna idén is elindítani. Úgy gondoljuk, hogy minél korábban le kell rakni az alapokat, hiszen a fiatalon elsajátított sokrétű pénzügyi tudás szilárd hátteret ad egy későbbi, megfelelő pénzügyi döntés meghozatalához" - mondta el a játék indulása kapcsán Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.