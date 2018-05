Trump nagy bejelentése: kilép az USA a nukleáris egyezményből

az egyezménynek soha nem lett volna szabad megköttetnie,

szörnyűnek és egyoldalú, nem hozott békét és nem is fog, ehelyett Irán folyamatosan a terrort támogatja,

lehetővé tette Irán számára, hogy folytassa az urándúsítást,

ha tovább élne a megállapodás, az nukleáris fegyverkezési versenyt okozna a Közel-Keleten.

Az USA ezentúl a legmagasabb szintű szankciókat intézményesíti a perzsa állammal szemben.

Trump bejelentésére az iráni állami televízió azonnal reagált: az amerikai elnök döntése törvénytelen és illegitim, és aláássa a nemzetközi megállapodásokat. Macron francia elnök is azonnal sajnálatát fejezte ki az európai államok többsége által ellenzett döntés miatt.

Trump - CNBC által is élőben közvetített - beszédében elhangzott:A bejelentést követően az amerikai elnök alá is írta a szankciókról szóló rendeletet.Trump Észak-Koreáról is beszélt: mint mondta, meglátjuk, hová fejlődnek a dolgok a távol-keleti állammal.Sajtóértesülések szerint Trump az Iránnal kapcsolatos döntését a bejelentést megelőzően Macron francia elnökkel és saját közvetlen környezetével is közölte.A bejelentésre a WTI típusú kőolaj azonnali árfolyama emelkedni kezdett, most közel 0,5%-os mínuszban van.