Ugrás előtt az olajár? - Fordulatos 2018-at vár a JP Morgan

Az idei második félévben azonban, éppen az első félévi folyamatok hatására kialakuló magasabb árak miatt a termelők ismét növelhetik a kínálatot, ami lefelé fog hatni az árfolyamra, így az az utolsó negyedben 60 dolláris süllyed - prognosztizálta a JP Morgan.Összevetésül, más Wall Street-i nagybankok, mint például a Bank of America Merril Lynch vagy a Goldman Sachs ennél jóval alacsonyabb átlagárat, sorrendben 64, illetve 62 dolláros Brent-árfolyamot valószínűsít az idei évre.Az utóbbi hetekben többen is felfelé módosították olajár-előrejelzéseiket. A Bank of America nem sokkal korábban, január közepén emelte prognózisát 56-ról 64 dollárra a Brent, és 52-ről 60 dollárra a WTI esetében.A JP Morgan a WTI-re vonatkozó prognózisát is emelte, 10,70 dollárral 65,63 dollárra. A bank legutóbb tavaly október végén emelte 2018-as olajár-előrejelzéseit, akkor is meglehetősen nagy mértékben, 11, illetve 11,40 dollárral a Brent és WTI tekintetében. Ezt megelőzően, 2017 júniusában pedig hasonló mértékben, 10,5, illetve 11,5 dollárral 45, illetve 42 dollárra vágta vissza a Brent és a WTI idei várható árfolyamára vonatkozó előrejelzéseit.