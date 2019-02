Úgy hathat a megállapodás nélküli Brexit, mint egy meteorbecsapódás

Itt a gazdasági ciklus vége?

A Brexit Magyarországnak is fájhat

Milyen lesz a Brexit?

Erősödhet még a forint?

Csúcson a vállalati marzsok

Unalmas évet szeretne a részvénypiacokon a Fed

Tavaly azt mondtuk, hogy a világ egyik leghosszabb emelkedő ciklusának végén járunk. A piaci konszenzus 2021-2022 végére rakja a ciklus végét, Concorde már akkor félve azt fogalmazta meg, hogy lehet, hogy nem fog addig kitartani és ennek akár már tavaly lehet megnyilvánulása az indexek szintjén. Ez meg is történt ősszel, a karácsonyi események a "mi vérnyomásunkat is megemelték"- mondta el Jaksity György, a Concorde Értékpapír alapítója az év végi részvénypiaci korrekcióra utalva.2008-ban nyilvánvaló és nagy problémákkal néztünk szembe a fejlett világban, amit a hitelkiáramlás, az ingatlanfinanszírozás és annak származékos papírjai okoztak. Most nincs egy ilyen nagy probléma, hanem sok kisebb. A nagy különbség az akkori időszakhoz képest most, hogy bár 2007-ben a fejlett országoknak és jegybankjainak egy teljes eszköztára volt, mint például a fiskális expanzió, az anticiklikusság, a monetáris politika kevésbé restriktív lépései - ezek ha megoldani nem is tudták a válságot, de kezelni jól tudták. Ez most megváltozott, nincs a fejlett országokban fiskális mozgástér és az amerikai jegybankon kívül nincs, aki kamat vagy mérlegműveletekkel tudná ellensúlyozni. Meg van kötve a kezük. A még le Fed le tudja vinni és valószínűleg le is fogja vinni a kamatokat.A kérdés, hogy ha egy elnyúló stagnálás vagy recesszió alakulna ki, akkor ki mihez tud nyúlni? Az európai jegybanknak nem lesz pozitív irányadó kamata, nem lesz hova csökkenteni a kamatot, a mérleg már most tele van. Maradnak a részvények, ami nem példa nélküli (Svájc, Japán), nem lenne meglepő, ha az európai bank is erre az útra lépne.Magyarország egy gazdasági csoda, prociklikus gazdaságpolitikának vannak tanúi, EU-s pénzek segítik, de a sok ingyen pénz "elkényelmesít", ami félreviszi a gondolkodást, nem motivál versenyképes működésre. A tavalyi magasnak mondható gazdasági növekedés mögött viszonylag egyszerű matematika áll. Ennek előbb-utóbb egy kínálathiányos gazdaság lesz az eredménye, ami az árakat fogja befolyásolni (például munkaerőpiaci tartalékainak kiürülése miatt). Ez az ingatlanszektorban már most érezhető, de az egész vállalati szektorban meg fog jelenni, a munkaerőhiány a munkaerőköltségek emelkedéséhez vezethet.Közeledünk a ciklus vége felé, már arról kell beszélni, hogy hogyan lehet tompítani egy válságot. Közben a bizonytalanság a jegybanki kommunikációban és lépésekben is látszik - mondta el Jaksity György.Ami a magyar gazdaságot illeti, van egy nagyon szép gazdasági növekedésünk, de azért vannak kockázatok - mondta el Móró Tamás a Concorde vezetőstratégája. Az első a Brexit milyensége és ennek hatásai. Skizofrén piacot látunk, nagy készülődés nincs a hazai vállalatoknál, miközben egyre nagyobb az esély a megállapodás nélküli kilépésre. Két szektort érinthet itthon különösen a megállapodás nélküli Brexit, az egyik az élelmiszeripar, mivel itt nagyon jelentős a brit kivitel, az autóipart pedig a német beszállítói láncon keresztül érinthet minket. Nagyjából 3 százalék a magyar gazdaság kitettsége Nagy-Britannia felé - tette hozzá Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzési üzletágának vezetője.A másik nagy kockázat a globális ciklus alakulása, Kína és Amerika, hogy alakulhat a kereskedelmi háború, egy autóipari vám jelentősen tudná csökkenteni a kivitelt.2020 után az új EU-s költségvetés forráselosztása is kockázatot jelent, az elmaradottabb dél-európai országok alacsonyabb egy főre jutó GDP, többek kaphatnak, Közép-Kelet-Európa pedig kevesebbet. Vannak kockázatok, amivel kevésbé készülnek a befektetők. A kormány kommunikációjában már látszik, hogy van egy készülés válságra, van forgatókönyv - mondta el Móró Tamás.Kovács Krisztián, a Concorde üzletfejlesztésért felelős igazgatója szerint ha szétválasztjuk a tényeket és a zajokat, a kilépés az alapforgatókönyv, nem valamiféle katasztrófa, nem egy atombomba, hanem egyszerűen kilépnek az EU-ból. Ehhez képest történhet esetleg valami csoda. Nem csak a piaci szereplők, hanem általában mindenki, aki kommunikál, szereti beleringatni magát abba, hogy a tények mást mutatnak.Az EU és Nagy-Britannia nem kötött dealt. Nincs olyan megállapodás, ami hosszú távra rögzítené a viszonyokat, a halogatásnál tartunk, tulajdonképpen tavaly befejeződött a tárgyalási folyamat és most a brit politika emészti ezt. Ehhez képest történhet csoda. Sok az alaptalan remény, így az alapforgatókönyv úgy fog ütni, mint valami meteorbecsapódás, amire senki nem számít. Ez fokozni fogja a reálgazdasági következményeket, mivel senki nem készül rá.Az elmúlt másfél-két hétben volt egy ijesztő forinterősödés, sokan értetlenül álltak előtte, hogy mi történt a piacon? A világ jegybankjai már szigorítanak. Ez volt az uralkodó gazdasági irány. A jegybankok a szigorítási pályából a növekedési kockázatok miatt átállt, a "talán lazítunkra", az MNB viszont a kommunikáció alapján inkább szigorítana. Egy monetáris politikai divergencia látszik. Ha tényleg meglépi a szigorítást, akkor még akár erősebb is lehet a forint, ha közben a többi jegybank lazít, a relatív mozgás lesz a mérvadó. Az a kérdés, hogy hiszünk-e a kormányzati kommunikációnak és tényleg jön-e a válság, vagy csak lassulás van és nem lesz recesszió - ebben az esetben szigorítani kell.A 2008-as válságban Magyarország teljes sebességgel csapódott a falba, egyszercsak nem volt már kontrolljuk. Magyarország esetén idén fog eldőlni, hogy mennyire erős és mennyire működik ez a kontroll. A kérdés, hogy a fékek is működnek-e, a jegybank egy érzékeny fázisba érkezett, amikor a nem lépés is lépés lesz és lesznek negatív hatásai. Az építőiparban látható túlpörgés, aminek már most láthatóak a negatív hatások, a bértárgyalások egy western kocsmához hasonlók. A tőke megtérülése romlik és a munka megtérülése javul - nem tudjuk, hogy miből esik, ki a beruházásokból, esetleg a további munkahelyteremtésekből. Egyre több finanszírozás, egyre magasabb árak, mindenki azt hiszi, hogy ezek a valós árak, például ingatlanok, kérdéses, hogy van-e magyar vásárlóerő rá? Ennek a folyamatnak inkább az elején vagyunk, de ha azon a lendülettel halad, mint 2006-2008-as évek elején, de lehetséges, hogy olyan folyamatokat tapasztalunk majd - Jaksity György.Az Audi-sztrájk fényében felmerül a kérdés, hogy a béremelés hogy hat a vállalatti profitokra? Vállalati profit marzsok csúcson vannak. Az elmúlt 20 évben munkaerőtöbblet volt a világban, olcsó, szakképzett munkaerővel látta el a világot például Kína. Mostanra elfogyott ez a munkaerőtöbblet, a vállalati profit marzsokból kell majd visszaadni a munkavállalóknak. Amit itt látunk kicsiben, azt fogjuk látni nagyban. Itt előbb történnek meg azok az események, amire globálisan számítunk. Valamikor a Volkswagen marzsaiban meg fog jelenni, hogy Kelet-Európában többet kell fizetni a munkavállalóknak. A másik nagy kérdés, hogy a vele versenyző kkv fog -e tudni ekkora bért fizetni, ami a magyar kkv-kat nehéz helyzetbe fogja hozni.Ha az amerikai piacokat nézzük, az egyik legfőbb faktor idén, hogy a Fed próbálja a mérlegfőösszegét csökkenteni. Közben bár elmondják, hogy nem figyelik a piacot, de az látszik a kommunikációban, hogy mégis. Se mániát nem szeretnének amerikai részvényekben, a buborékfújást igyekeznek megakadályozni, de szeretnék közben megtartani a piacot. Kísérletet fognak tenni egy indexszinten unalmas évre, hogy megakadályozzák "a farok csóválta kutyát", vagyis hogy a részvénypiacok esése visszahasson a reálgazdaságra. Az árak is meg tudják határozni fa fundamentumokat, nem csak fordítva - Soros György. Ha összeesnek az eszközárak, akkor van egy reálgazdasági visszagyűrűző hatása, az látszik, hogy az eszközárakra nagyon figyel a Fed.