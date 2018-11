Új cég jön a magyar tőzsdére: Minden, amit a Megakránról tudni lehet

A kibocsátás részletei:

600 ezer darab, ezer forint névértékű részvény kerül bevezetésre az Xtend-piacon, teljes névértéke 600 millió forint

zártkörű részvénykibocsátásra kerül sor, pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával, amit a 2018 október 29-én tartott közgyűlés jóváhagyott

a BÉT október 2-től felvette a Megakrán részvényeit az értékpapírlistájára és regisztrálásra kerültek az Xtend piacon

az Xtend piaci kereskedés megkezdését a bevezetési naptól számított 90 napos határidőn belül kérvényezheti a cég

a tulajdonosi struktúra a részvénykibocsátást megelőzően: a részvények 95 százalékával Langmáhr Tamás rendelkezik, Vitkovics Péternek pedig 5 százaléknyi részesedése van.

Mi az az Xtend-piac? Az Xtend egy olyan piac, amely a tőzsdére lépés leggyorsabb és leghatékonyabb módja, a szabályozott piachoz képest alacsonyabb tőzsdei díjjal, és a Mentoring Program keretében a költségek egy része fedezhető a programban résztvevő vállalatoknak.



További könnyebbség az Xtend piacra lépő vállalatoknak, hogy beszámolóikat továbbra is a magyar számviteli szabályok szerint készíthetik, nem kell átállniuk az IFRS szerinti riportálásra, de számukra a jelentéstétel is egyszerűsített, természetesen úgy, hogy a befektetővédelem garantált.



A középvállalatok számára létrehozott Xtend piacon megjelenő cégek számára a támogató ökoszisztéma része a kijelölt tanácsadó, amelynek feladata, hogy támogatja, folyamatosan figyelemmel kíséri a kibocsátók működését. Ráadásul ez a szakmai kapcsolat a tőzsdei bevezetéssel nem ér véget, a forgalomban tartás során is folyamatosan szerződéses viszonyban kell állniuk egymással.

A társaság története

A Megakrán tulajdonosa és menedzsmentje jelentős jövőbeli fejlesztés és bővítés mellett döntött, amelynek finanszírozási igényét elsősorban tőkeági finanszírozással kívánja megvalósítani. Zártkörű tőkeemeléssel új tulajdonosokat kívánnak bevonni a vállalatba, és a részvények a BÉT Xtend-piacára vezetik be. A tőkebevonás új részvények kibocsátásával történik, a jelenlegi tulajdonosok nem szállnak ki a cégből.A Megakrán komplex emeléstechnikai megoldásokat nyújt ügyfelei számára országszerte. Székhelye Móron található, de rendelkezik telephellyel Veszprémben és Székesfehérváron is. A legnagyobb ügyfelei iparvállalatok az elektronikai, az élelmiszeripari a gyógyszeripari és energetikai szektorból.

A Megakrán legfontosabb piacai:

A vállalatot 2004-ben alapította Langmárh Tamás. 2007-től az autódaruk és emelők mellett rakodó gépekkel bővítette palettáját, majd a géptelepítési szolgáltatással erősített, ami 2014-ben hozott először jelentős bevételbővülést. 2015-től megindította a kereskedelmi üzletágát is a cég.2017-től Zrt.-ként működik a Megakrán, idén pedig Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakult az Xtend-piacra való bevezetésre készülve. Az alapító melletti másik nagytulajdonos, Vitkovics Péter 2018 augusztusában szállt be tulajdonosként a vállalatba.A 2008-as válság után a keresleti változások és a finanszírozási nehézségek következtében nagy átrendeződés következett be a piacon. Az építőipari megrendelések visszaestek, de az ipari termelő vállalatok stabil keresletet biztosítottak továbbra is. A válság következtében a Megakrán több versenytársa csődbe ment (az emeléstechnikai piac szereplőinek mintegy fele), vagy elvesztette a korszerű eszközei nagy részét az építőipari kereslet visszaesése és a bedőlt hitelek miatt. Így az emeléstechnikai piaci szereplők száma drasztikusan csökkent, a Megakrán viszont hitellel nem rendelkezett, a fejlesztéseket pedig a nyereség visszaforgatásából finanszírozta, így az ipari megbízások növekedését tapasztalta - áll a cég kibocsátási tájékoztatójában.

A magyarországi emeléstechnikai piac nagymértékben diverzifikált, a hivatalos adatok szerint daruzással, emeléstechnikával 33 cég foglalkozik és az öt legnagyobb szereplő piaci részesedése 60 százalék. Vannak köztük családi vállalkozások és nemzetközi vállalatok is, a Megakrán az emeléstechnikai piac top 10 vállalata közé tartozik. A daruzási piac többnyire regionális piacnak tekinthető, mert az autódaruk mozgatása költséges és 100-150 km után már nem rentábilis (kivéve a speciális darukat).

Forrás: Megakrán

A daruzási szegmens letisztulni látszik, a családi vállalkozások gépparkja elavult, az új eszközök beszerzéséhez pedig nem rendelkeznek megfelelő tőkével. A gazdasági beruházások élénkülése miatt 2018-ra túlkeresletes piac alakult ki, a 350 tonna feletti kategóriában eszközhiány van.A Megakrán gépparkja 120 eszközből áll és 500 tonnáig vállal emeléstechnikai feladatokat. Az eszközpark jelentős bővítésen és korszerűsítésen esett át az elmúlt öt évben, már egy teljesen elektromos munkagéppel is rendelkezik a cég, így nagy tisztaságot igénylő helyeken (pl. gyógyszergyár) is végezhet munkát.

Az iparág válságálló, gazdasági lassulás idején is jól teljesíthet, mert a kapacitások átrendezése miatt is szükség van az emeléstechnikai szolgáltatásokra.Gépsorok teljes körű telepítését is végzi a Megakrán. A nagy értékű, nehezen mozgatható ipari gépek, berendezések és gyártósorok mozgatásánál a szolgáltatók között előnyt jelent, ha valaki teljes körű megoldást kínál. A komplex szolgáltatásoknál magas a tőke-és szaktudás igénye, ami komoly belépési korlátot jelent a piacon.Az emeléstechnikai eszközök bérbeadásából származó bevételek növekszenek az ipari fellendülésnek köszönhetően, de a piac telített, az árverseny erős és több olyan versenytársa is van a cégnek, ami kifejezetten erre szakosodott.Az emeléstechnikai és munkavédelmi eszközök kereskedelme meglehetősen telített, de az erős online jelenlét előnyt jelenthet - áll a cég kibocsátási tájékoztatójában.

Fontosabb sarokszámok

A 2016, 2017 és 2018-as adatok alapján elmondható, hogy az árbevétel összetételében jelentős változás következett be 2016-hoz képest. Ebben az üzleti évben ugyanis az árbevétel közel kétharmadát a daruzás üzletág és az egyéb tevékenység alkotta közel azonos nagyságrendben. 2018 első félévében viszont az egyéb (személyzet, kiegészítők) tevékenységből származó árbevételek aránya 5 százalékra esett vissza a 2017. I. félévi 11 százalékról. A csökkenés oka az volt, hogy a kereskedelmi célú gépértékesítés egyre kisebb nagyságrendet ért el, illetve 2018 első félévében ilyen értékesítés már nem is történt. A daruzás üzletág mellett a géptelepítési üzletág nőtt a legnagyobb árbevétel-termelő üzletággá, így 2018. I. félévére ebből a két tevékenységből származott az árbevétel háromnegyede.

2017-ben csökkent a cég bevétele, 18 százalékkal maradt el a 2016-os évitől és az idei év első felében is folytatódott a csökkenés: a június végén zárult félévben 10 százalékos volt a visszaesés 2017 első félévéhez képest. A tavalyi visszaesés oka, hogy a 2016-os nagyberuházások rövid, átmeneti holtidőkkel követték egymást és 2017-ben több projekt is lezárult. Egy tervezett nagy projekt a megrendelő miatt csúszott és csak idén kezdődött el, a felszabaduló kapacitásokat pedig a társaság nem tudta már lekötni, ezért a csúszás mintegy 100 millió forintos bevételkiesést okozott.A vállalat 2017-es beszámolója szerinti EBITDA-ja közel 56 százalékkal csökkent a 2016-os üzleti évhez képest. Az árbevétel 18,4 százalékos csökkenésével párhuzamosan csökkent az anyagjellegű ráfordítások mértéke 37,5 százalékkal, a működési ráfordítások csökkenésében a hatékonyság növelő lépéseknek, új eszközök gazdaságosságának, illetve saját szervizpark kialakításának is nagy szerepe volt. Az eredményt viszont csökkentette a személyjellegű ráfordítások növekedése, illetve az egyéb eredmény csökkenése, melyben kiemelten nagy szerepe volt a 2015-ben megképezett céltartalék 2016-os feloldásának. A 2017-es évben viszont ilyen eredményjavító bevétel nem volt. A márkaépítés miatt a marketingköltségek is növekszenek és digitális fejlesztések is történtek, amelyek munkaerőt kötöttek le.

2018-ban tovább növekszenek a személyi jellegű ráfordítások a bérszínvonal emelkedése miatt, az első félévben több mint 20 százalékkal ugrottak meg az egy évvel korábbi szinthez képest. Ennek ellenére a profitabilitás javult, az EBITDA-marzs a 2017 első félévi 25 százalékról 27,4 százalékra emelkedett. Az anyagjellegű ráfordítások az alvállalkozói költségek csökkenése miatt csökkennek, az értékcsökkenés pedig a 2017-es átalakulás és eszközértékesítések miatt esett vissza.

A Megakrán adózott eredménye 2016 és 2017 között 388,5 millió forintról 10,6 millió forintra csökkent, amely az árbevétel csökkenésének és a működési ráfordítások növekedésének együttes hatásából eredt. Az első félévben közel 68 millió forint volt az adózott eredmény, ami 42 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél.

Árazás

Az emeléstechnikai piac jelentősen konszolidálódott a válságot követően, a Megakrán ezt kihasználva igyekszik piacot szerezni. Jelenleg a hatodik legnagyobb szereplő Magyarországon a daruzási cégek között, de eszközparkja fejlesztését határozta el, ezt pedig tőkebevonással finanszírozná a vállalat. Ezért döntött úgy a két tulajdonos, hogy bevezeti a részvényeket az Xtend-piacra, miután zártkörű részvénykibocsátás keretében új részvényeket bocsát ki. A tőkebevonásból a jövőbeli növekedést finanszírozná a cég, a jelenlegi tulajdonosok nem szállnak ki a cégből.

A peer group átlagos EV/EBITDA-rátája 8,4-szeres a visszatekintő adatokat alapul véve. Ha a szorzószámos értékelést alkalmazzuk, akkor a Megakránra a 2017-es pro forma EBITDA (367 millió forint) alapján 3065 millió forintos vállalatérték adódik. A nettó hitelállományt (1 milliárd forint június végén) levonva a kapitalizáció 2062 millió forint, ami részvényenként 3436 forintot jelent.

A 2016-os év kiemelkedő volt a társaság életében, a féléves bevételek azóta csökkennek, miután több nagy projekt lezárult, az új projektekben pedig voltak csúszások. A profitráta azonban javult 2018 első felében, elsősorban az anyagjellegű ráfordítások csökkenésének köszönhetően. A személyi jellegű ráfordítások viszont dinamikusan emelkednek a bérszínvonal növekedése miatt, ami kockázatot jelent a jövőre nézve.A szektorban sok a kis, családi vállalkozás, a magyar tőzsdén nem is találunk a vállalathoz peer groupot, nemzetközi szinten azonban vannak nagyobb, tőzsdei iparági szereplők. A diverzifikált tevékenységi kör miatt nehéz olyan csoportot összeállítani, ami tökéletesen lefedi a Megakrán tevékenységi körét, ezért a hasonló európai cégekből válogattunk, az ipari berendezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalatok részvényeit vettük alapul.