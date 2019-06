Újabb autómegosztóval is kiutazhatsz a budapesti repülőtérre

A három budapesti autómegosztó szolgáltató cég közül a Mol Limo és a GreenGo járműveivel is elérhető már a Liszt Ferenc repülőtér, ma a DriveNow is bejelentette, hogy a társaság járműveivel is elérhető lesz a repülőtér.A DriveNow július 1-jével indítja el szolgáltatását, mellyel ki lehet jutni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Ezzel Budapest csatlakozik másik 12 európai nagyvároshoz - úgy mint Lisszabon, Milánó, London vagy Berlin - ahol a prémium autómegosztó használatával kényelmesen lehet a repteret megközelíteni. A transzferszolgáltatásnak más DriveNow városoktól eltérően, év végéig nincs semmilyen plusz költsége, a bérlési díjon felül.A DriveNow Vecsésen alakította ki reptéri transzferparkolóját, ahonnan autóik leparkolása után azonnal prémium minibuszokkal szállítják a felhasználókat közvetlenül a Liszt Ferenc Repülőtér indulási szintjére, a két terminál közötti minibusz parkolóba. A visszaúton a reptérre érkezett utasok telefonon hívhatják a kisbuszt a terminálhoz, majd a vecsési DriveNow parkolóból rögtön át is szállhatnak az ott várakozó modellek egyikébe.Mind a buszok, mind a DriveNow flottában elérhető nagyobb modellek - BMW X1, X2, vagy 2-es Active Tourer - lehetővé teszik, hogy akár családdal, barátokkal, vagy sok csomaggal is kényelmesen elérhető legyen a reptér. A DriveNow a reptéri transzfer indítását követő egy hónapra, július végéig, az új regisztrációk mellé a megszokott 25 helyett 50 bónusz percet kínál.