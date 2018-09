Újabb botrány: 50 millió Facebook-fiókot érint (2.)

A biztonsági rést azóta sikerült bezárniuk, értesítették a hatóságokat is a történtekről. "Egyelőre nincs bizonyítékunk, ami arra utalna, hogy ezeket a fiókokat feltörték volna" - írta Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója mikroblogján az MTI tudósítása szerint.Ellenintézkedésként a Facebook újraindított 90 millió felhasználói fiókot, így azoknak, akik az elmúlt egy évben használták a "Megtekintés mint" funkciót, ismét be kell jelentkezniük a közösségi oldalra., amely nemrég a Cambridge Analytica adatbotrány miatt került reflektorfénybe. A brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég közel 90 millió Facebook-felhasználó adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta meg befolyásolni őket tudtuk nélkül például a Brexit-kampány idején és az amerikai elnökválasztáskor.A Facebook papírjai jelenleg 2,5%-os mínuszban járnak a New York-i tőzsdén.Egyelőre annyi tudható a cég közlése alapján, hogy a Facebook kódja sérülékeny, ezt használták ki a támadók és átvették az irányítást fiókok felett. A cég közleménye szerint a hiba a "megtekintés mint" funkciónál lépett fel, amely lehetővé teszi, hogy a saját profilunkat úgy nézhessük meg, mintha egyik barátunk kívülről látná a profilunkat. Ennek nyomán tudták a hackerek megszerezni a Facebook token-kódokat, amelyek segítségével át tudják venni az irányítást a fiókok felett. (Ezek a kódok, digitális kulcsok, teszik azt lehetővé, hogy bejelentkezve maradhasson a fiók felhasználója, azaz ne kelljen mindig beírnia a jelszavát).A Facebook úgy oldotta meg a problémát, hogy helyreállította ennek az érintett 50 millió fióknak a token-kódjait, és további 40 millió fióknál is elővigyázatosságból megtette ezt, valamint egyelőre leállította a "megtekintés mint" funkciót, hogy tovább vizsgálják az esetet. A cég jelzése szerint egyelőre nem tudják, hogy kik a támadók, de értesítették az FBI-t is és az esetet nagyon komolyan veszik.Mark Zuckerberg Facebook-alapító is megszólalt: azt mondta, hogy az FBI vizsgálata még csak most kezdődött.A cég papírjai mintegy 3,5%-os mínuszban járnak jelenleg az amerikai kereskedésben.