Újabb öt évig szólhat az Inforádió

Rádiós frekvenciákkal kapcsolatos döntések

Médiafelügyeleti döntések

Továbbra is betartják a hírműsorok a húszszázalékos szabályt

Mecenatúraprogramban született döntések

A testület a szolgáltató kérelmére további öt évvel - 2024. szeptember 1-ig - megújította a Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós frekvencián működő közösségi jellegű InfoRádió médiaszolgáltatási jogosultságát.A Médiatanács megszüntette a Tardos 95,5 MHz helyi rádió közösségi használatára közzétett pályázati eljárását, miután arra nem érkezett ajánlat. A Balatonfüred 96,2 MHz-es helyi frekvencia közösségi használatának pályázati felhívására beérkezett két ajánlat alaki vizsgálata után pedig a tanács hiánypótlásra szólította fel mindkét pályázót: a Karc FM Média Kft.-t és az FM 4 Rádió Kft.-t is.Engedélyezte a testület, hogy a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós frekvencia pályázati eljárásában nyertes, kereskedelmi jellegű 88,9 - Best FM június 20-a helyett augusztus 19-én kezdhesse meg működését, és lehetővé tette, hogy az Eger 100,7 MHz-es helyi frekvencián szóló, kereskedelmi jellegű 100,7 - BEST FM sajátos arculata, központi elemei és műsortervi vállalásai módosuljanak. A grémium közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el a Cuttingroom Bt. által üzemeltetett Gólya Tv-t.A Médiatanács véglegesítette és honlapján csütörtökön közzétette a Békés 94,4 MHz helyi rádiós frekvencia kereskedelmi jellegű használatát célzó pályázati felhívás szövegét, a pályázati ajánlatokat július 8-án lehet majd benyújtani. A tanács emellett elfogadta a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós pályázat felhívástervezetét is, amit ugyancsak csütörtökön tett közzé honlapján.A TV2 szolgáltatójára a testület 1,45 millió forintos bírságot szabott ki, amiért egy - a Mokka című reggeli műsor egy áprilisi adásában közzétett - tartalmat nem megfelelő időben és 12-es karikával sugárzott. A Rádió 1 szolgáltatóját 1,05 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a grémium hasonló okokból a Balázsék című műsora miatt.Egy márciusi adáshét vizsgálata alapján tízezer forint bírságot szabott ki a grémium a helyi, közösségi jelleggel a Dunakanyarban működő Mária Rádió Ibolya szolgáltatójára, mert eltért a Budapest 88,8 MHz-cel hálózatba kapcsolódás engedélyezett struktúrájától - kevesebb saját műsort és magyar zenét adott, mint ami a hatósági szerződésében szerepel -, továbbá több alkalommal nem a saját megnevezését használta.A testület állampolgári bejelentés alapján eljárást indít a TV2-n bemutatott Bezár a bazár! május 10-ei adása miatt annak tisztázására, hogy a tartalomnak megfelelő korhatár-besorolást adott-e a médiaszolgáltató.Tavaly sem lépték át a hírműsorok a törvényben előírt húszszázalékos arányt a közvélemény tájékoztatását nem szolgáló bűncselekmények bemutatásában a Médiatanács által elfogadott tanulmány szerint, amely az M1 esti Híradó, a Duna TV Híradó, a Kossuth Rádió Déli Krónika, a TV2 Tények és az RTL Klub Híradó 2018-as adásait vizsgálta. A legmagasabb arányban továbbra is a Tények adott közre bűncselekményekről szóló riportokat (19%), ezt az RTL Klub Híradó követte 15,9 százalékkal (2017-hez képest némileg emelkedtek az arányok: akkor a Tények 15,6%-ot, az RTL Klub Híradója 14,9%-ot ért el). A hatóság vizsgálta a közélethez kevéssé kapcsolható, úgynevezett "azonnali hatást kiváltó", érzelmekre ható hírek megjelenését is, amelyek magukba foglalják a bűncselekményekről szóló híradásokon túl - többek között - a háztartási, közlekedési, munkahelyi balesetekről és természeti katasztrófákról szóló riportokat. A Tények 48,9 százalékát, az RTL Klub Híradó 42 százalékát adták ilyen összeállítások, ami 2017-hez képest mindkét csatornánál emelkedést jelent (TV2: 46,9%, RTL Klub: 40,9%).Húsz hangjáték kapott összesen 51,2 millió forintos támogatást a megvalósításhoz a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programjának tavaly meghirdetett Cserés Miklós-pályázatán.A testület döntött a kedvezményezettekről a Magyar Média Mecenatúra Program helyi és körzeti televíziók számára meghirdetett, rendszeresen jelentkező hírműsorok, közéleti és kulturális magazinműsorok készítését támogató pályázatának első fordulójában is: huszonhét televízió összesen 124,4 millió forint támogatást kap. Hírműsorokat készít majd támogatással a Kapos Televízió, a Városi Televízió Eger, a Halas TV Kiskunhalasról, a Makói Városi TV, a Ceglédi és az Ózdi Városi Televízió, a Nyíregyházi Televízió és a Zemplén TV. A közéleti magazin kategóriában sikeresen pályázott: a Városi Televízió Bóly, a Városi Televízió Füzesabony, a Dunaföldvár TV, a VTV Mór, a Hajdúnánási Televízió, a Gotthárd TV, a Régió TV Esztergom és az RTV Szekszárd. A Debrecen Televízió, a százhalombattai Halom Televízió, a TV Budakalász, az Érd TV, a Pápa Városi Televízió, a Városi TV Szeged, a nyíregyházi Kölcsey Televízió, a Zalaegerszegi és a Bajai Televízió, a Somogy TV és a pécsi Pannon Televízió kulturális magazinműsor készítésére fordíthatja az elnyert összeget.A Médiatanács mecenatúraprogramjában idén is lehetőségeket nyújt műszaki fejlesztésekre a közösségi tévéknek és rádióknak az e heti ülésen elfogadott, 110 millió forint keretösszegű, pályázati felhívás révén. Az első fordulóra július 11-ig kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni, A nyertes pályázók a tervezett összköltség maximum 80 százalékára kaphatnak támogatást, a közösségi televíziók legfeljebb ötmillió, a közösségi rádiók hárommillió, a kisközösségi rádiók egymillió forint összegben juthatnak fejlesztési forrásokhoz.A testület idén is 1,8 millió forinttal támogatja a szeptember 14-ei XV. Göcsej Filmszemle nyerteseit a kisjátékfilm, a dokumentumfilm és a filmetűd kategóriákban.