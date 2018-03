Újraindul a magyar hadiipar: fegyvergyártásba kezd Magyarország

A magyar hadiipar újraindul

Az erről szóló licenszszerződést szerdán Budapesten írta alá David Höfer, a Ceská Zbrojovka Export vállalat vezérigazgatója és Kránicz Roland, a HM ARZENÁL Zrt. vezérigazgatója.Simicskó István elmondta: cseh licensz alapján első lépésben a fegyverek összeszerelése indul meg, majd 2019 januártól a teljes gyártás Magyarországon lesz. Ez mintegy 200 embernek új munkahelyet is jelent majd - tette hozzá.- fogalmazott a miniszter.

Forrás: MTI Fotobank / Koszticsák Szilárd

Arról a közlemény nem tesz említést, hogy konkrétan milyen fegyvereket raknak majd össze Magyarországon, de a Ceská Zbrojovka számos modernebb kézifegyvert is gyárt, ilyen többek közt a CZ 805 BREN gépkarabély és származékai, valamint a Scorpion Evo III PWD is. Korábban számos haditechnikai fórumon rebesgették, hogy a CZ 805-ösök gyártását Magyarországra hozhatják, sőt, akár a Honvédségnél is rendszeresíthetik, ezekről konkrét megerősítés egyelőre még nem érkezett.