Vadonatúj üzletláncot indít a H&M, ott még olcsóbbak lesznek a ruhák

Egyre nagyobb a baj

Mit tervez a H&M?

Zuhan az árfolyam

Miközben a globális világgazdaság és az európai kiskereskedelem is dübörög, a világ második legnagyobb kiskereskedelmi cége szenved. A most közzétett éves beszámolóból kiderül, hogy tavaly a bevételek csupán 4%-kal emelkedtek, ami messze elmaradt a menedzsment és a piaci szereplők várakozásitól. A tavalyi negyedik negyedévben, ami szeptember 1-től november 30-ig tartott, a bevételek 4%-kal csökkentek, és az idei év sem indult túl jól, decemberben és januárban csupán 1%-kal emelkedett a H&M bevétele. Miközben a nagy rivális Inditex, a világ legnagyobb ruházati kiskereskedelmi láncának bevételei a november-decemberi időszakban 13%-kal nőttek. A H&M-nél a nehézségeket egyrészt az okozza, hogy a fogyasztói élményt nem tudták a vásárlók elvárásainak megfelelően javítani, ráadásul az iparág egyre inkább online irányba terelődik, és ebben az irányban sem volt elég gyors a H&M. Azt, hogy mekkora a baj a vállalatnál, az is jól mutatja, hogy a társaság az elmúlt 20 évben mindig nettó készpénzállománnyal rendelkezett, miközben a tavalyi év végén az adósságállomány meghaladta a készpénzállományt.Idén rekordszámú, összesen 170 üzlet bezárását tervezi a ruházati cég, elsősorban az érett piacokon zárják be a lánc egyes egységeit, és ott igyekeznek nyitni újabb üzleteket, ahol van növekedés, jellemzően a feltörekvő piacokon, így összességében 390-cel nőhet az üzletek száma, miközben tavaly 388 volt a nettó bővülés. A H&M egy új üzlet-koncepciót is indít, az új formátum neve Afound, ahol azokat a megmaradt készleteket értékesítenék, amelyek a H&M-nél vagy más ruházati láncoknál nem keltek el. Az első ilyen üzleteket Svédországban még idén megnyitják, ezzel párhuzamosan az Afound online is elérhető lesz. A vállalat igazgatótanácsa a korábbihoz hasonlóan részvényenként 9,75 svéd koronás osztalékot javasol, viszont a részvényeseknek lehetővé tennék azt, hogy az osztalékot visszaforgassák a cégbe, az osztalékért cserébe új részvényeket kapnának a társaságban, az ebből befolyó összeget pedig üzletfejlesztésre, digitalizációra költené a H&M.A H&M gyenge teljesítménye az árfolyam alakulásán is jól leolvasható, az elmúlt egy évben 41 százalékot, csak idén több mint 18 százalékot zuhant az árfolyam.