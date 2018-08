Változik a szabályozás! - Újrahúzzák Magyarország határait

A magyar-szlovák határ legutóbb 1997-ben módosult az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében.A mostani módosításra azzal a céllal kerül sor, hogy rendezzék az államhatár azon változásait, amelyekre az Ipoly határfolyó vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain végrehajtott intézkedésekkel összefüggésben került sor. Emellett a módosítás célja az is, hogy rendezzék a magyarországi Somoskőújfalu önkormányzata által létesített szennyvízcsatornának az államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzetet, és megteremtsék a feltételeket az érintett földterületek hasznosításához - áll a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2018. évi LI. törvényben.Az államhatár Ipoly határfolyó medrének szabályozása következtében beálló módosulásaszlovákiai települések térségét érinti. Az államhatár a Somoskőújfalu településen végzett csatornázással összefüggésbenszlovákiai település térségében változik.A változások következtében a Szlovák Köztársaság államterületének összesen 177 802 négyzetmétert kitevő részei Magyarországhoz kerülnek. A területen található ingatlanok és egyéb építmények, a berendezések és a növényzet Magyarország tulajdonába kerülnek át. A térségekben lévő duzzasztóművek építményei üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját a felek külön nemzetközi szerződésben rögzítik.Ezzel egy időben Magyarország államterületének ugyanekkora, összesen 177 802 négyzetmétert kitevő részei a Szlovák Köztársasághoz kerülnek, az itt található ingatlanokkal és egyéb építményekkel, berendezésekkel, valamint növényzettel.A feladatok végrehajtására magyar-szlovák határbizottságot hoznak létre, amely a két ország küldöttségeiből áll. A határbizottság a terepen végrehajtja az államhatár változásainak megjelölését, valamint ezeknek a változásoknak a hatályos határokmányokban történő átvezetését.A tulajdonosoknak a két ország kártérítést nyújtott a szöveg szerint, amely ugyanakkor az utólagos kártérítés lehetőségéről is szól. Az ilyen igényeket azzal az az országgal szemben kell érvényesíteni, amelynek területén a megjelölt részek a tulajdonváltozást megelőzően voltak. A szöveg szerint Magyarország és Szlovákia azt is biztosítja, hogy az államhatáron, vagy az államhatár térségében lévő ingatlanok tulajdonosai, használói, valamint az egyéb jogcím szerinti jogosultak a határmunkák végzését előzetes tájékoztatást követően eltűrjék, beleértve az ingatlanokra történő belépést és behajtást.