Végleges a döntés: bárki gyárthat Rubik-kockát

Rubik Ernő, a feltaláló Ifj. Rubik Ernő (Budapest, 1944. július 13.) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belsőépítész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár - olvasható a Wikipédián . Nevéhez több logikai játék megalkotása is fűződik. Mindenekelőtt a bűvös kocka (ami külföldön Rubik-kocka néven lett ismert), ami 1975-ös megjelenését követően példátlan nemzetközi népszerűséget ért el. Később a kígyó (1977) és bűvös négyzetek (1985) nevű játékokat is megalkotta, ám ezek népszerűsége már nem érte el a bűvös kockáét. Maga a bűvös kocka tulajdonképpen csak egy, a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas eszköznek készült, később derült ki, hogy játékként is igen szórakoztató. További ismertebb játékai a bűvös dominó, a sudokube és a Rubik-óra is, valamint 2009-ben jelent meg a Rubik's 360 néven kiadott Rubik-gömb.

Egy évvel ezelőtt számolt be a Portfolio arról, hogy a korábbi nemzetközi döntésekkel összhangban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kimondta: törölni kell a Magyarországra is kiterjesztett Rubik-kocka védjegyet.Ezt a döntést 2018-ban a Fővárosi Törvényszék megerősítette, és most idén januárban a Fővárosi Ítélőtábla is jóváhagyta. Ez pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.Az ítélőtáblának érvelésének lényeges eleme, hogy ha fennmaradna az oltalom, akkor az azt eredményezné, hogy a kocka formájú kirakós játékok terén az érintett műszaki hatás kiváltására alkalmas termékekre a kérelmező mindenkivel szemben monopóliumot nyerne, és az oltalom folyamatos megújítása esetén időkorlát nélkül felléphetne minden a védjegyhez hasonlatos kocka formájú logikai fejtörő terméket gyártó versenytársával szemben, függetlenül attól, hogy a megoldást védő szabadalmi oltalom már elenyészett. Ez pedig ellentétben állna a védjegyoltalom lényegével, céljával és természetével, ezért a védjegy törlésének van helye.Az ügy előzményeinek fényében mostani döntés sem váratlan. 2016 novemberében az Európai Unió Bírósága a főtanácsnoki indítvánnyal egyetértve hatályon kívül helyezte a Rubik-kocka formáját ábrázoló EU-védjegy törlését megtagadó EUIPO határozatot. Majd 2017 nyarán az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt is hasonló szellemben született döntés a Rubik-kocka ügyében: az EU védjegyet sok év után végül törölték.A Rubik-kocka múltjáról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, a róla elnevezett kocka feltalálója a Red Bull Rubik-kocka világbajnokság magyarországi selejtezőjén a budapesti Tesla Loft Hallban 2018. május 27-én. MTI Fotó: Mónus Márton

Tavaly októberben készített rövidfilmet az Insider magazin a kockáról, melyben megszólal maga a feltaláló. Mesél a kocka feltalálásának hátteréről, valamint azt is elárulja, hogy neki egy hónapig tartott megfejteni a rejtélyt.