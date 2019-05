Veszteséggel tért vissza a Tungsram-csoport

Tóth István pénzügyi igazgató a közleményben úgy fogalmazott, számítottak arra, hogy az első, nem teljes évben jelentős költségekkel kellett számolniuk a GE-től való leválás miatt, továbbá jelentős beruházásokat hajtottak végre. A közleményben ismertetik, hogy a Tungsram tavaly 23 országban 22 leányvállalatot vett át, az ott dolgozók a vállalatcsoport alkalmazottai lettek. A cégcsoport új üzletágakba és termékfejlesztésbe fektetett a múlt évben, új kültéri és beltéri világítástechnikai termékportfóliót épített fel, fejlesztette kisvárdai gyárában a gépgyártási kapacitását miután a GE Aviation beszállítójaként repülő gépalkatrészeket fognak javítani.Az újjáélesztett Tungsram márkanév megjelent a gyors növekedésű iparágban is, az Agritech üzletág beltéri növénytermesztéshez fejleszt ki LED lámpákat, a teljes termékportfolió idén júniusban mutatkozik be az amszterdami Greentech vásáron. A vállalatcsoport sokat invesztált egyetemi és startup cégekkel való kapcsolatépítésbe, hamarosan nyílt innováció központot működtetnek a cégnél.Boncz Gábor vezérigazgató-helyettes kiemelte, 2019-ben az árbevétel növekedésére és a nemzetközi piacokon további térnyerésre számítanak, a kezdeti befektetéseik megtérülése 2020-tól várható. Továbbra is arra koncentrálnak, hogy a vállalat forgalmának 50 százalékát a világítástechnika, másik 50 százalékát pedig egyéb terület adja. Ez a stratégia sikeresnek bizonyul, így további beruházásokra és fejlesztésekre készülnek - fogalmazott a vezérigazgató-helyettes a közleményben.A Tungsram 2018 áprilisában magyarországi központú európai világítástechnikai márkaként tért vissza a piacra a GE Lighting EMEAT fényforrásüzletágának és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával, amely Magyarországon tervez, fejleszt és gyárt. A több mint 4000 alkalmazottat foglalkoztató vállalatcsoport termékeinek csaknem 93 százalékát exportálja, 22 országban van leányvállalata, 110 nemzetközi piacon értékesítői hálózatot működtet, öt magyarországi gyárban termelnek, 1600 beszállítóval és partnerrel van kapcsolatuk.