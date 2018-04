Vezércsere a jön az E.On Hungáriánál

Depluet 2004-ben lett az E.On Hungária Zrt. igazgatósági tagja és 2009 óta a vezérigazgatója, 2013-tól tölti be az elnök-vezérigazgató pozíciót. Karrierjének következő állomásaként az E.On SE törökországi üzletágának vezetője és egyidejűleg az E.On törökországi vegyes vállalatának felügyelőbizottsági elnökhelyettese lesz.Kiss Attila, aki jelenleg az E.On Hungária Igazgatóságának áram- és gázelosztó hálózatokért felelős igazgatósági tagja, 1999-ben csatlakozott az E.On csoporthoz, és az elmúlt években különböző területeken töltött be vezető pozíciókat itthon és Németországban egyaránt. 2007 és 2008 között az E.On Energie AG közép-kelet-európai eszközmanagement és regulációs vezetője, 2008 és 2009 között az E.On Energie AG Magyarországért felelős országfelelőse volt. 2009-ben az E.On Hungária Zrt. energia-kontrolling és optimalizációs igazgatója lett, 2011 és 2014 között az E.On Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatói posztját látta el. 2015-től az E.On Hungária Zrt. Igazgatóságának tagjává nevezték ki. A jövőben elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel egyben.

