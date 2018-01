Világvége átmenetileg elhalasztva - Haladékot kapott az emberiség?

Ehhez képest egy új kutatás, illetve az University of Exeter kutatói által alkalmazott új metodológia alapján a Föld felszínének felmelegedése 2,2 és 3,4 Celsius-fok között valósulhat meg, a legvalószínűbbnek pedig a 2,8 fokos hőmérséklet-emelkedést tartják. A felülvizsgált kalkulációk eredménye szerint a legszélsőségesebb éghajlati reakciók gyakorlatilag kizárhatóak a lehetséges kimenetelek közül

A világ legfontosabb nemzetközi klímaügyi szervezete, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének érvényben lévő prognózisa szerint a századfordulóig a globális felmelegedés mértéke 1,5 és 4,5 Celsius-fok között alakulhat, nagyrészt attól függően, hogy az emberiség milyen és mekkora erőfeszítéseket tesz a légköri üvegházgáz-kibocsátás és -koncentráció csökkentése érdekében.- mondta a The Guardian nek Peter Cox, az University of Exeter professzora.

Bal oldali skála: valószínűség; vízszintes skála: a felmelegedés várható mértéke Celsius-fokban (forrás: Nature /University of Exeter)

Amellett, hogy a légköri szén-dioxid koncentráció emberi tevékenységből fakadó várható emelkedésére vonatkozó becslések is jelentős szórást mutatnak a képlet számos ismeretlen változója miatt (pl. politikai cselekvés, technológiai fejlődés), a tudósok egyelőre azt sem tudják meghatározni, hogy az atmoszférikus szén-dioxid koncentrációjának megduplázódása konkrétan mekkora átlagos felmelegedést okozhat a Föld felszínén.Míg a korábbi előrejelzések a történelmi hőmérsékleti rekordokra fókuszáltak, addig a University of Exeter kutatói a globális hőmérséklet évről-évre megmutatkozó fluktuációját állították vizsgálatuk középpontjába. Vagyis, a hőmérséklet rövid távú változásait, illetve az éghajlati rendszer átlagtól való kisebb eltéréseit jobban figyelembe vették, mint a témában készült más előrejelzések.Noha a katasztrofális klímajelenségek kisebb valószínűségét jelző friss kutatás megnyugtató lehet, a kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lazíthatunk a klímaváltozás elleni küzdelem tempóján. A Föld felszínének globális átlaghőmérséklete jelenleg körülbelül 1 Celsius-fokkal haladhatja meg a bázisnak tartott 18. század végi-19. század eleji állapotot, és a következmények máris széleskörűek és fájdalmasak, elég csak az extrém hőhullámokra és viharokra, a tengerszint emelkedésére, vagy az ökoszisztéma pusztulására gondolni. A 19. század kezdete óta a légköri szén-dioxid-koncentrációja nagyjából felével emelkedett, 280 ppm-ről 407 ppm-re.

Már nem lesz elég a kibocsátás csökkentése? Az ENSZ új jelentésvázlata közben azzal számol, hogy amennyiben a kormányok nem tesznek eddig példátlan lépéseket a fosszilis energiahordozók - tehát a szén, az olaj és a földgáz - tiszta energiaforrásokra való lecserélése érdekében, akkor a Föld felszíni átlaghőmérséklete már valamikor 2040-es években 1,5 Celius-fokkal meghaladhatja a bázist. Vagyis, több mint 50 évvel előbb teljesül a Párizsi Klímaegyezmény által maximálisan elfogadható mértékűnek tartott felmelegedés. A tervezet kormányoknak szóló ajánlásai között így várhatóan már nem csak az üvegházgáz-kibocsátás csökkentését, hanem a légköri szén-dioxid mesterséges és természetes úton történő kivonását célzó intézkedések is szerepelnek majd. Ez utóbbit például masszív erdősítések révén lehetne megvalósítani, azonban a mezőgazdasági művelés terjedése, valamint éppen a klímaváltozás ez elé is akadályokat gördíthet.



Az anyag becslései szerint ahhoz, hogy 50 százaléknál több esélyünk legyen 1,5 fokban korlátozni a felmelegedés mértékét, az emberiség legfeljebb további 580 milliárd tonna üvegházgázt bocsáthat a légkörbe. Ez a jelenlegi kibocsátás mellett mindössze 12-16 év alatt teljesülne.



A Az ENSZ új jelentésvázlata közben azzal számol, hogy amennyiben a kormányok nem tesznek eddig példátlan lépéseket a fosszilis energiahordozók - tehát a szén, az olaj és a földgáz - tiszta energiaforrásokra való lecserélése érdekében, akkor a Föld felszíni átlaghőmérséklete már valamikor 2040-es években 1,5 Celius-fokkal meghaladhatja a bázist. Vagyis, több mint 50 évvel előbb teljesül a Párizsi Klímaegyezmény által maximálisan elfogadható mértékűnek tartott felmelegedés. A tervezet kormányoknak szóló ajánlásai között így várhatóan már nem csak az üvegházgáz-kibocsátás csökkentését, hanem a légköri szén-dioxid mesterséges és természetes úton történő kivonását célzó intézkedések is szerepelnek majd. Ez utóbbit például masszív erdősítések révén lehetne megvalósítani, azonban a mezőgazdasági művelés terjedése, valamint éppen a klímaváltozás ez elé is akadályokat gördíthet.Az anyag becslései szerint ahhoz, hogy 50 százaléknál több esélyünk legyen 1,5 fokban korlátozni a felmelegedés mértékét, az emberiség legfeljebb további 580 milliárd tonna üvegházgázt bocsáthat a légkörbe. Ez a jelenlegi kibocsátás mellett mindössze 12-16 év alatt teljesülne. Reuters által megszellőztetett, nem a nyilvánosságnak szánt tervezet ugyanakkor még alapvetően megváltozhat, miután azt az előző héten küldték ki véleményezésre a kormányoknak és szakértőknek.

Ha alacsonyabb is a korábbi prognózisokban valószínűsített 4-5 fokos emelkedésnél, a most megjelent kutatás által legrosszabb forgatókönyvként előrejelzett 3,4 fokos hőmérséklet-emelkedés is brutális hatásokkal járhat a földi élővilágra és az emberi civilizációra nézve. A mérföldkőnek tekinthető, 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény keretében a világ országainak nagy többsége elkötelezte magát, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iparosodás előtti szintekkel összevetve a felmelegedés mértékét jóval 2 Celsius-fok alatt, lehetőleg 1,5 fokon tartsák.Mindemellett a jelentés értelemszerűen nem számolhatott a földi klíma előre nem látható gyors változásaival, márpedig a klímakutatók szerint az éghajlatváltozás folyamata időnként hirtelen változásokba, fordulópontokba sűrűsödik be. Ilyen hirtelen változás lehet a Golf-áramlat összeomlása vagy a permafroszt, a jégsapkák és a gleccserek már napjainkban is megfigyelhető rendkívül gyors olvadása - márpedig ezek bármelyike teljesen újraírhatja az egyenletet, és nem a Föld javára.