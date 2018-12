Visszatér a boltokba a legendás magyar márka

Ezután megszületett a megállapodás, miszerint visszahozhatjuk a piacra a terméket az ikonikus Piros Mogyorós brand alatt

Szabó György kifejtette: idén november elején, a karácsonyi édességszezonra jutott el a társaság oda, hogy ismét a boltokba kerülhetett a Piros Mogyorós. Újra lehet kapni a független üzletek döntő hányadábam, az Auchan- és a Spar-láncban, a Mol és az OMV shopjaiban országszerte. Vagyis a cég visszahozta a piacra a kétféle klasszikus, tej- és étcsokoládés táblás terméket, emellett kétféle szeletes, valamint egy 250 grammos nagy táblás terméket fejlesztettek. De Olaszországban például gyártatnak mogyorókrémet.Az ügyvezető emlékeztetett arra is, hogy a Moondelez Hungária 2014-ben a márka tulajdonosaként döntött a gyártás leállításáról.A P.O.P. Kft. ott jött a képbe, hogy két évtizede dolgozik együtt a Mondelez Hungária Kft.-vel, egy kereskedelmi hálózatot hoztak létre közösen, amellyel független, egyetlen nagy lánchoz sem tartozó üzleteket látnak el. Forgalmaznak ezen keresztül Milka, Sport Szelet, Győri keksz és Negro cukorka termékeket.Azt is elárulta a tulajdonos, hogy a gyártás megszűnése után két évvel jelezték, hogy szeretnék megvenni a márkajogokat, és a magyar, valamint a svájci központ is nyitott volt az ötletre. Jogi szempontból ez év elején nyílt meg annak a lehetősége, hogy átvegyék a márkát.- mondta.A részletekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a Vajdaságban találtak egy 100 százalékban hazai tulajdonú és 90 százalékban magyar munkaerőt foglalkoztató gyártót találniuk. Ez a gyártócég fél évszázados múlttal rendelkező családi vállalkozás. A P.O.P. a teljes projektet saját erőből valósította meg.

A célunk az, hogy a Piros Mogyorós minden formában újra a magyar családok százezreinek, millióinak az asztalára kerüljön vissza

A gyártás megszervezése előtt végeztek egy reprezentatív piackutatást, amiből kiderült: a teljes lakosság körében 92 százalékos a márka ismertsége és a megkérdezettek vásárlási hajlandósága is nagyon erős volt, 79%-os.- zárta az interjút.