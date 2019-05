Visszatért a szomszédba az Uber

Az Uber tevékenységét több mint egy éve függesztette fel a pozsonyi bíróság, amely igazat adott a tiltakozó taxiszolgáltatóknak és úgy határozott, hogy a gépkocsin történő személyszállításhoz taxisengedély szükséges. Az Ubert akkor a taxiszolgáltatók szövetsége perelte be, amely korábban tüntetést is szervezett az alternatív szolgáltató ellen.Az Uber visszatérését egy áprilisi törvénymódosítás biztosítja, a közlekedési minisztérium dolgozott ki egy javaslatot, amely megkönnyíti a taxiszolgáltatók helyzetét. Már nem csak azok szállíthatnak klienseket, akiknek van hagyományos taxis engedélye, hanem az olyan személyek is, akik csatlakozva az Uberhez szabadidejükben, hobbiszinten szeretnének taxizni.Az Uber közép-kelet-európai regionális igazgatója azt állítja, hogy azután is figyelték a szlovák piacot, hogy távoztak az országból és az adatok szerint a tavalyi márciusi kivonulásuk után még mindig több mint 250 ezer alkalommal nyitották meg az alkalmazást Pozsonyban. Hozzátette, hogy a megszűnésben meghatározó szerepet játszott a taxiszolgáltatók tiltakozása.