Vizsgálódnak a Mercedesek után, masszív kiadásokra kezdett felkészülni a cég

Több kormányzati vizsgálat is folyamatban van a Daimler autóinak károsanyag-kibocsátásával kapcsolatban, emiatt a német konszern komoly céltartalékot képzett meg, ennek összege több százmillió euró, ami befolyásolja majd a Daimler második negyedéves eredményét is.A menedzsment a magas céltartalékok miatt lefelé módosította a 2019-es várakozását, és most már nem vár növekedést a vállalat operatív eredményében, az EBIT a tavalyi szint közelében alakulhat.A Mercedes Benz Vans divízió marzsa idén negatív lehet, -2-4 százalék között alakulhat.A vállalattal szemben nem csak Európában, de az Egyesült Államokban is kormányzati vizsgálatok folynak, mivel a cég autói a vád szerint a megengedettnél több károsanyagot bocsátanak ki. A Daimlert tavaly a német hatóságok komoly visszahívásokra kötelezték, a gyártó több millió autójában frissítette a motorvezérlő szoftvert.Legutóbb a múlt hét végén került a címlapokra a Daimler , a vállalatnak több tízezer autót kell visszahívnia, a német szövetségi gépjármű-felügyelet, a Kraftfahrtbundesamt (KBA) ugyanis meg nem engedett szoftveres kikapcsoló funkciót azonosított be az Euro 5-ös besorolású OM 651 dízelmotormodellek emissziós értékeket szabályozó rendszerében.A Daimler árfolyama idén már 8 százalékot emelkedett, igaz, volt honnan, az elmúlt egy éves időtávon még így is 14 százalék a mínusz.