Zárolhatják júniustól a figyelmetlen banki ügyfelek számláját

Az adategyeztetés elmulasztása miatt ugyanis a bank június 26. után kénytelen lesz megtagadni a tranzakciókat. Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére.

A Pmt., azaz a 2017. évi LIII. törvény értelmében a bankoknak teljes körű ügyfél átvilágítást kell végezniük mindazon ügyfelekre is, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést. Mivel a bankszektorban eddig is gyakran a szükségesnél több adatot kértek el szerződéskötéskor, így előfordul, hogy valamely bank megfelel az új szabályozás által előírt ügyfél-azonosítási előírásoknak, de többségében nem ez lesz a helyzet. Az érintett ügyfelek köre meglehetősen nagy, mivel a korábbi szabályok lazábbak voltak, így sok ügyfélnél hiányzik valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat, és ezeket pótolni kell.Több szolgáltató már értesítette az érintett ügyfeleket, de még messze nem mindenki, ezért nem árt, ha az ügyfelek is odafigyelnek: aki több mint 2 éve nyitott számlát (vagy több mint 2 éve egyeztette bármi okból adatait bankjával) annak célszerű utánanéznie ennek a szolgáltatójánál.Az adategyeztetést célszerű jóval a határidő lejárta előtt elvégezni, mert ahogy közeleg a nagy nap, úgy lesznek egyre zsúfoltabbak a bankfiókok.Magánszemélyek esetében tapasztalataink szerint a legnagyobb nehézséget a kiemelt közszereplő státusz vizsgálata/nyilatkozata jelenti, mivel korábban azt a belföldi ügyfelek kapcsán a pénzügyi intézmények jellemzően nem vizsgálták. Ugyancsak problémás az érvényes személyazonosító okmányok (magyar ügyfelek esetében többek között személyi igazolvány és lakcímkártya) másolatának beszerzése.Szervezetek esetében a legnagyobb nehézséget a tényleges tulajdonosi nyilatkozat, illetve az egyébként képviselőként/meghatalmazottként eljáró természetes személyek előzőekben leírt adatainak és okmánymásolatainak beszerzése jelenti. Tipikus hiba, hogy a céges képviselőknél a születési helyet annak idején nem rögzítették, ez pedig most már kötelező adat.A hiányzó adatok egy része beszerezhető az ügyfelek, vagy a meghatalmazottak nyilatkozata mellett nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok alapján is. Sajnos ez utóbbit csak szűkebb körben lehet megtenni, és technikai akadályai is lehetnek, mert például a magyar lakcímnyilvántartást megfelelő indok nélkül nem lehet csak úgy lekérdezni. A külföldi ügyfelekkel arányaiban jóval nehezebb feladata van a bankoknak, amely ügyfelekre ugyancsak vonatkozik a jogszabály. Egy nemzetközi piacon aktív, illetve sokféle állampolgárt kiszolgáló banknál ez igen szerteágazó és hosszadalmas folyamat lehet.A jogi személyekre és a képviselőkre nagyobb körben lehet jól használni az adatbázisokat, ám ezek országonként nagyon eltérőek (pl. milyen módon érhetőek el, milyen társasági formára milyen adatot tartalmaz, stb.). Még a leggyakoribb régiós országok céginformációs adatbázisai is különbözőek, az egzotikusabb országokban bejegyzett ügyfelekről/partnerekről (magyar szolgáltatóknak van ügyfele Arubától Vietnámig) pedig elég nehéz lehet adatokat és főleg megbízható adatokat szerezni.

Nem tudni hányan lehetnek.

Nem tudjuk, hány ügyfél vagy meghatalmazott esetében lépik túl az érintettek a határidőt, de a tranzakciók megtagadása mind az ügyfelek, mind a szolgáltatók számára nagyon rossz kimenetel lenne.

A jogszabályok széles ügyfélkör esetén biztosítják, hogy az esetleg hiányzó adatokat, okiratokat, okmánymásolatokat postai úton, vagy akár netbankon keresztül, illetve a banki ügyintézővel való élő videó-kapcsolat révén is beküldhesse az ügyfél, így elvben nem kötelező személyesen megjelenni a bankban. Sajnos az elektronikus megoldásokat kockázatkezelési okok és IT kapacitáskorlátok miatt csak kevés szolgáltató ajánlja fel.A személyes megjelenésen kívüli opciók egyébként az MNB szerint alapvetően akkor alkalmazhatóak, ha az ügyfélkapcsolat eredeti létesítésekor a teljes körű ügyfél-átvilágítást végeztek az akkor hatályos rendelkezéseknek szerint, ezért csak az új előírások szerinti néhány nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik. Ezen lehetőségek bevezetésekor a szolgáltatónak figyelembe kell vennie az ügyfelek kockázat-besorolását is. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatónak kell döntenie az ilyen megoldásokról, illetve az ilyenkor alkalmazandó követelményekről (pl. milyen másolatot fogadnak el).A biztonságra törekvés jegyében a bankok a személyes megjelenésen kívüli adategyeztetési megoldásoknál szigorú formai feltételeket írnak elő, és ez megnehezíti az ilyen csatornák alkalmazását az ügyfelek számára. Többek szolgáltató is lehetővé teszi, hogy az okmányok másolatát postán küldje be az ügyfél, de csak közjegyző által hitelesített, vagy külföldi esetben a helyi megfelelő hatóság által hitelesített és szükség esetén a magyar külképviselet által felülhitelesített másolatot fogadnak el.Ezért kiemelten fontos a bankok aktív szerepvállalása, az érintett ügyfelek tájékoztatása, a hiányzó adatok/dokumentumok/nyilatkozatok gyors beszerzése és az ügyfél-átvilágítások elvégzése.A nagyszámú ügyfelet kiszolgáló intézmények esetében érdemes megfontolni az automatizálás különböző lehetőségeit. A szoftverrobotok, vagy mesterséges intelligenciára épülő technológiák nagyon hatékonyan tudják támogatni a folyamatot, sok manuális tevékenységet elvégeznek, így a szakemberek az adatok értékelésére és elemzésére fókuszálhatnak. Erre vonatkozóan már több jó megoldást is láttunk a piacon, illetve hasonló megoldásokat alkalmaz a KPMG is.