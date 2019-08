A csehek sem tudnak ellenállni a magyar napenergia-forradalomnak

Új beruházások a láthatáron

Reaktiválódhat a cseh piac

Csehországban a kedvező politikai szabályozási környezet hatására több mint tíz évvel a magyarországi napenergia boom előtt kezdődött a piac fellendülése, ami a telepített fotovoltaikus kapacitások exponenciális bővülését hozta az első pár évben. Az akkor még jelentős dotációra szoruló technológia támogatását a cseh kormány szinte közvetlenül a fogyasztókra terhelte, a hirtelen megugró cseh napelemes kapacitás így érzékelhetően emelte az áramárakat. De a technológiai magas költségei mellett az is az emelkedő trend megszakadásához vezetett, hogy az állami támogatásokkal kapcsolatban jelentős csalásokra derült fény, a döntéshozók pedig attól is megijedtek, hogy a cseh villamosenergia-hálózat nem lesz képes lépést tartani a nehezen szabályozható termelésű napelemek terjedésével.A fejlemények hatására Csehországban a 2010-es évtizedben alig bővült érdemben a telepített fotovoltaikus kapacitás: az elmúlt öt évben mindösszesen kevesebb mint 10 megawattal, miközben Magyarországon csak 2018-ban több mint 400 MW új kapacitást telepítettek. A csehországi napelemfarmok és kisebb naperőművek összesített névleges teljesítménye azonban több mint 2000 megawattjával így is jelentősen meghaladja a jelenleg 700-800 MW körülire becsülhető magyarországi kapacitást.A magyar naperőmű-kapacitás azonban várhatóan a következő években is lendületesen bővül tovább. A már kiadott engedélyek alapján egy-két éven belül akár 2000 MW-ra, ami a magyar Nemzeti Energia és Klímaterv alapján a 2022-2023-as évekre 3000 MW, a 2030-as évre pedig 6645 MW összteljesítményre emelkedhet. A magyar piacban tehát van potenciál, amely a kötelező átvételi rendszernek köszönhetően garantált profithoz képest viszonylag alacsony beruházási költségek miatt is vonzó lehetőségeket kínál a cseh cégek számára. Magyarországon egységnyi termelő kapacitás megépítésének költsége jóval, mintegy hatszor alacsonyabb, mint Csehországban, ahol egy fotovoltaikus erőmű megépítése jelenleg kilowattonként mintegy 15 cseh koronába kerül.Bár az utóbbi időben a kibocsátáscsökkentési cél felértékelődésével párhuzamosan a napenergia csehországi megítélése és kilátásai ismét enyhén javultak, de a piac a hazai piacon megerősödött cseh cégek számára továbbra sem olyan vonzó, mint más országoké, például Magyarországé. A Nova Green Energy nevű cseh cég 5 millió euró körüli beruházás keretében a közelmúltban egy 15 megawattos napelemparkot épített fel Barcson. A Nova a Redside nevű, elsősorban ingatlanberuházásokkal és -kezeléssel foglalkozó társaság leányvállalata, amely a cseh rádió értesülései szerint jelenleg is tárgyalásokat folytat egy új, 30 megawattos naperőmű építésének engedélyeztetése ügyében Magyarországon. A piac legnagyobb cseh befektetője, a Photon Energy pedig azt tervezi, hogy jelenlegi 26,8 megawattos naperőmű-portfólióját 2022-ig 75 megawattra emeli.Mások óvatosabban szemlélik a magyarországi lehetőségeket. A Verdi Capital visszafogottságát a cseh iHNed hírportál szerint az indokolja, hogy politikai kockázatoktól, konkrétan attól tart, hogy a magyar kormány menet közben avatkozik be a tarifák alakulásába, rontva az üzleti környezet kiszámíthatóságát. Ezért Magyarország helyett - legalábbis egyelőre - inkább a spanyol és olasz napenergia-piacra tekintettek, miután már például finnországi szélenergia-projektbe is beruháztak.Az elmúlt években a támogatási csalásokkal kapcsolatos rossz tapasztalatok miatt a csehországi döntéshozók óvakodtak attól, hogy jelentősebb támogatásokat biztosítsanak a vállalatoknak fotovoltaikus erőmű építéséhez, noha ehhez uniós pénz is rendelkezésre állt. Míg korábban Csehország volt az egyik olyan ország, amelyik - Magyarország, Lengyelország és Észtország mellett - igyekezett megakadályozni, hogy az Európai Unió tovább szigorítsa a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzését, utóbb Prága is hajlandónak mutatkozott az EU 24 tagállama által támogatott terv mögé állni. Az évszázad közepére vonatkozó nettó nulla emissziós cél elfogadásához a csehek ugyan feltételül szabták, hogy az EU valamilyen módon anyagilag kompenzálja az országot a szén kivezetésének kedvezőtlen társadalmi hatásai miatt, ezzel együtt a napenergia előtt Csehországban is új lehetőséget nyithat a klímavédelmi erőfeszítés fokozása.Az egyik nagy lehetőséget azon körülbelül 300 ezer csehországi háztartás energiaellátásának megújuló forrásokra való átállítása jelentheti, amelyek még mindig szénnel fűtenek. A cseh kormány német mintára július végén úgy döntött, hogy bizottságot állít fel a szén fokozatos kivezetésének megtervezésére; az előzetes cél az, hogy 2040-ig 10-15 százalékra szorítsák vissza a szén súlyát a cseh energiamixben. Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter a cseh közmédiának azt mondta, a terv sikere nagyban függ attól, hogy mennyiben sikerül nagyobb arányban más energiaforrásokat is bevonniuk a termelésbe. Mindenesetre a cseh napenergia-ipari szövetség már győzködi a minisztériumot annak érdekében, hogy az európai uniós forrásokat tegyék sokkal könnyebben elérhetővé a szektor számára.