Áttörés jöhet klímaügyben: jobb belátásra bírnák Magyarországot a finnek

A finn elnökség alatt azt is be kívánjuk bizonyítani, hogy a politikai szándék - amely a klímaváltozás megállításának legfontosabb forrása - megújuló forrás és nem apad el. (..) A megoldások ideje most van. (..) Az 'igen, de' jellegű politikai érvelések ideje lejárt

Kormányprogram első szava a klímaváltozás, azért, mert nem kockáztathatjuk a civilizáció jövőjét és nem kívánjuk, hogy a klímaváltozás egyúttal a véget is jelentse - fogalmazott Rinne a finn EU elnökség elindulása alkalmából, kijelölve egyben a következő fél év legfontosabb prioritását is. Hogy a finn kormány nem a levegőbe beszél, azt már csak az is jelzi hogy az új finn koalíciós kabinet a közelmúltban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2035-re, vagyis alig több mint 15 év alatt nullára vágja vissza országa nettó üvegházgáz-kibocsátást, vagyis olyan szintre, amelyet a természet és az új technológiák még képesek megkötni. Ez az egyik leginkább ambiciózus cél a maga nemében a világon, mindössze Norvégia tromfolja a maga 2030-as dekarbonizációs céldátumával.A klímaügyben észak-európai országhoz méltón elkötelezett Finnországban hagyományosan kiemelt fontossággal bír a környezet- és klímavédelem, az ország korábban is a 2050-es uniós karbonsemlegességi cél egyik leghangosabb támogatója volt Németország és Franciaország mellett. Az ENSZ álláspontjával összhangban az Európai Bizottság már korábban magáévá tett cél mögé, miszerint az évszázad közepére (nettó) nullára kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását ahhoz, hogy legyen esély a katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerüléséhez. A terv azonban egyelőre nem kapott konszenzusos támogatást a közösségtől, négy tagállam kormánya ugyanis megvétózta azt.A 2050-es karbonsemlegesség célja azonban nem került le az asztalról a finn miniszterelnök szerint sem, aki a politikusoktól a klímavédelmi intézkedések fokozását követelő, fiatalok által Európa-szerte szervezett tüntetéseket említve utalt az erősödő társadalmi igényre. A bolygó és az emberiség védelmére vonatkozó elvárás már régen túlnőtt azon, hogy politikusok a szőnyeg alá söpörhessék a jelenséget és a mögötte álló problémát: közvélemény-kutatások alapján ugyanis az Európai Unió választópolgárainak nagy része szerint a klímaváltozás jelenti a legnagyobb fenyegetést az EU-ra. Rinne azt ígéri, a finn elnökség alatt nem csak hogy meghallgatják, de válaszolnak is a klímáért és a jövőért érthető módon talán leginkább aggódó fiatal európai polgároknak.A finn miniszterelnök szerint Európának heroikus munkára van szüksége az immár egyre gyakrabban klímaválságnak nevezett probléma megoldása érdekében. A 28 nemzetállamból álló EU helyzete a klímapolitikai kilátásait illetően jelenleg ezzel együtt reménytelibbnek tűnik, mint például a klímaváltozás-tagadó elnökkel rendelkező Egyesült Államoké, és amely így leghamarabb a 2020-as elnökválasztáson érhet el érdemi előrelépést e téren a Green New Deal programmá emelésével.Míg tehát a 28 uniós tagállamból 24 már beállt a 2050-es karbonsemlegesség célkitűzése mögé a júniusi EU-csúcson, négy ország - Csehország, Észtország, Magyarország és Lengyelország megvétózta azt. Értesülések szerint a V4-országok azóta azonban jelezték, hajlandóak támogatni a megállapodást, amennyiben feltételeiket teljesítik. A Csehország által támogatott Lengyelország egyfajta kompenzációs mechanizmust szeretne felállítani, amely az energiaátmenet költségeit - legalább részben - az EU költségvetéséből állná, a két ország ugyanis továbbra is jelentősen függ a széntől, az egyik legszennyezőbb fosszilis energiahordozótól. Az alap megvalósítására jelentős esély is mutatkozik, a hírek szerint körülbelül 5 milliárd eurós kerettel.Magyarország a nukleáris energiát is szeretné belefoglalni a blokk energiaátmenetről szóló megállapodásába. Egyébként a korábban hangoztatott magyar kormányzati tervek szerint 2030 után a magyar energiaellátást elsősorban megújuló energiaforrásokból (elsősorban napenergia), valamint nukleáris energiából fedeznék, vagyis a nyilvánosság felé kommunikált elképzelések nem hogy nem ütnék a 2050-es klímasemlegesség koncepciót, de nagyon is abba az irányba mutatnának. Az aktualizálás alatt álló 2030-as magyar Nemzeti Energiastratégiában még jelentős szerep juthat más, szennyezőbb energiahordozóknak, így a lignitnek és a földgáznak, ez utóbbi pedig afféle áthidaló megoldásként várhatóan még a 2030-at követő években is jó ideig meghatározó maradhat a hazai energiamixben.A klímaváltozás elleni küzdelem egyik útja az EU 2021-2027-es költségvetése, illetve az annak kialakítására irányuló tárgyalás, amely Finnország tervei szerint legkésőbb decemberig lezárulhat. A finn elnökség tervei szerint a források mintegy 25 százalékát környezetvédelmi intézkedésekre különítenék el. Ez ugyan jelentős aránynak tűnik, azonban talán még fontosabb kérdés, hogy a közös költségvetés fennmaradó 75 százaléka mennyire lesz összhangban a társadalom és gazdaság klímaváltozással összefüggő igényeivel és szükségleteivel, illetve a klímasemlegesség célkitűzésével - hívta fel a figyelmet Annika Hedberg, az Európai Politikai Központ (EPC) vezető politikai elemzője. Az EU költségvetési forrásaiból papíron már a korábbi években is jelentős arányban részesült a környezetvédelem, 2017-ben például a Fenntartható növekedés: természeti források területre juthatott a kiadások 37 százaléka, ennek ellenére általános elemzői vélemény szerint a közös uniós klímapolitika továbbra sem biztosítja a nemzetközi klímavédelmi célok eléréséhez szükséges feltételeket.Amennyiben a finn elnökség eléri célját, 2019-ben végleges állapotúra készíthetik elő az EU felülvizsgált klímamegállapodását, amelyet aztán 2020 első felében írhat alá minden tagország. Az erre vonatkozó magas szintű egyeztetések az idén októberi EU-csúcson folytatódhatnak. Az új finn miniszterelnök mindenesetre biztos benne, hogy elérhető az alku.- fogalmazott.2050-es klímasemlegesség mellett a finn elnökség részben például a globális műanyagválságra reagálva az úgynevezett körkörös gazdasági modell, valamint egy új közös agrárpolitika kialakításában is jelentős eredményt szeretne elérni, amely a jelenleginél sokkal jobban figyelembe venné a klímavédelem szempontját. Finnország számára egyben top prioritás az is, hogy globális vezető szerepet biztosítson az EU-nak a klímavédelmi intézkedések területén, az ENSZ-ben pedig a földi biodiverzitás védelmét és egy új nemzetközi alku megkötését célzó munkának is élére állna.