Különadót vetnének ki az olcsó repülőjegyekre a németek

A "dömpingárak" helyét át kell vennie a klímavédelemnek - mondta Alexander Dobrindt, a német kormánypárt szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőinek vezetője a Bild című lap pénteki számában.A repülőjegyek árazásában be kell vezetni egy alsó határt. "Aki 50 eurónál alacsonyabb áron kínál repülőjegyet, a jövőben fizessen dömpingár-adót" - emelte ki a politikus, hozzátéve, hogy az új adó bevezetésével együtt csökkenteni kell a vonatjegyek általános forgalmi adóját (áfa).A párt elnöke, Markus Söder bajor miniszterelnök még július végén vezette fel a CSU klímavédelmi elképzelései egyik első elemeként, hogy vonzóbbá kell tenni a vasúti közlekedést a légi közlekedésnél a rövidebb útvonalak esetében. Ehhez jóval olcsóbb vonatjegyek kellenek, ezért a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a vasúti közlekedés áfaterhét - mondta a pártelnök-tartományi miniszterelnök.A javaslatokat szeptember elején dolgozzák ki részletesen, a CSU-s Bundestag-képviselők tanácskozásán, amelyen felkészülnek a parlament őszi ülésszakára.A CSU az utóbbi évtizedekben nem tartozott a környezetvédelmi-klímavédelmi ügyek fő szószólói közé. Az irányváltás az utóbbi hónapokban történt meg, párhuzamosan azzal, hogy a téma egyre inkább a középpontba került a német nyilvánosság előtt. Markus Söder - aki az év elején vette át a párt irányítását Horst Seehofer jelenlegi szövetségi belügyminisztertől, aki legfőképpen a menekültügyi politikára összpontosított - azt is sürgeti, hogy emeljék alkotmányos rangra a klímavédelmet, a német alaptörvényben és Bajorország tartományi alkotmányában is rögzítsék, hogy tenni kell az éghajlatváltozás feltartóztatásáért.A testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) részéről bírálták a túlságosan olcsónak minősített repülőjegyekre kivetendő különadó ötletét. A szövetségi kormány légi közlekedési ügyekért felelős megbízottja, Thomas Jarzombek CDU-s politikus kiemelte, hogy a koalíciós szerződés - a CDU, a CSU és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) megállapodása - értelmében nem lehet az adókat emelni.Azonban a javaslat önmagában is kétséges, meglehet, hogy nem járulna hozzá az éghajlatváltozást fokozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, hanem csupán az alacsonyabb jövedelmű rétegeket fosztaná meg a mobilitás egy formájától, és a repülőjáratok ugyanúgy közlekednének, csak alacsonyabb kihasználtsággal - fejtette ki a kormánymegbízott, hozzátéve, hogy a légi közlekedés adóügyi vonatkozásait tanácsos európai uniós szinten egységesen kezelni, hogy az ágazat szereplői a közösségen belül ne vándoroljanak a kedvezőbb feltételeket kínáló országokba.