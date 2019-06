Óriás naperőművet építenek a kínaiak Magyarországon

Az ünnepélyes alapkőletétel az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlése szerint hétfőn kora délután lesz Kaposváron.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium április 25-én jelentette be, hogy akár egymilliárd euró értékben valósítana meg energetikai fejlesztéseket Magyarországon a kínai China National Machinery Import&Export (CMC) nagyvállalat, ennek részeként pedig Kaposváron mintegy 32 milliárd forint értékben épít naperőművet. A cég már minden engedélyt megszerzett, a közelmúltban kötött szerződést a szükséges földterület megvételéről, jelenleg a kivitelezés előkészítése zajlik.A CMC és leányvállalata az elmúlt években több tízmilliárd dollár értékű beruházást valósított meg nemzetközi szinten, jelentős részben az energetikai szektorban. Az ITM közlése szerint a társaság kész további energetikai beruházások megvalósítására is Magyarországon a megújuló erőművek, távfűtőművek és a kapcsolódó hálózatok terén, összesen akár 1 milliárd euró értékű saját forrásából.A nagyvállalat szándékai szerint hazánkban hozná létre regionális központját, az irodából 16 közép- és kelet-európai országban tervezett fejlesztései projekt-előkészítési és -menedzsment feladatait irányítaná.Az együttműködést megalapozó megállapodást Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Ruan Guang, a CMC vezérigazgatója írták alá 2019. április 25-én, Pekingben. A magyar kormány a 2018 végén körülbelül 700 MW beépített fotovoltaikus kapacitást öt éven belül 2-3000 MW-ra kívánja növelni. Az egyetértési megállapodás a miniszter szerint lehetőséget nyit megújuló alapú erőművek létrehozására, a hagyományos tüzelésű erőművek átalakítására, az energiatárolás fejlesztésére, a központi fűtési rendszerek felújítására, fejlesztésére és hatékony működtetésére is.