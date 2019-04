Paks 2: kiegészítő hűtési megoldáson dolgoznak

A Paks II. Zrt. bevonásával folyik a kiegészítő hűtési formák kidolgozása, az orosz félnek erre számos, a gyakorlatban jól vizsgázó megoldása van. Ezeket azonban minden esetben hozzá kell igazítani a helyi adottságokhoz. Ez Magyarország esetében a Duna vízszintjének, hőmérsékletének és az időjárásnak a változásait takarja - mondta Kovács Pál a lapnak az orosz nukleáris óriás rendezvényén. Mivel még a megoldás finomhangolásánál tartanak, az államtitkár egyelőre nem tudott konkrét, kiválasztott elképzelésről beszámolni.A Portfolio úgy értesült, hogy ez a kiegészítő megoldás nem más, mint a már az eredeti tervekben is szereplő utóhűtő megoldás, amelynek során a használt, felmelegedett hűtővizet levegővel is hűtenékA Duna tavaly nyári rekord alacsony vízállása és hőmérsékletének szokatlan megemelkedése idején a Paksi Atomerőmű teljesítményét többször csökkenteni kellett és intézkedési tervet léptettek életbe. A helyzetet súlyosbította, hogy magával a Duna hőmérsékletének a mérésével, illetve annak szabályosságával kapcsolatban napjainkig megnyugtatóan nem megválaszolt aggályok merültek fel. Mindez ráirányította a figyelmet a tervezett új paksi blokkok hűtésének problémájára is. A hivatalos kommunikáció korábban azt hangsúlyozta, hogy a Dunával garantált, hogy az évszázad végéig biztosítható a hűtővíz igény, illetve hogy a legalacsonyabb vízállás esetén rendelkezésre álló vízhozam is "bőven" kielégíti az erőmű és a tervezett 5., és 6. blokk hűtővízigényét is. A korábbi tervek még arról szóltak, hogy az új blokkok hűtése a terv szerint hasonló technológiával, a Duna vízével lesz megoldva, mint a régieké.A hivatalos tájékoztatásokból azonban nem derült ki, hogy a tervezésnél pontosan milyen mértékben számolnak a következő évtizedekben a Duna vízszintjének esetleges süllyedésével és felmelegedésével, illetve kitartottak a Dunával történő hűtés megfelelősége mellett is. A probléma feltételezhetően érdemben hozzájárul a tervezési folyamat, valamint a létesítési engedélykérelem benyújtásának késlekedéséhez, így a beruházás csúszásához is. Hírek szerint a téma körül belső szakmai vita is kialakult, és valószínűleg szerepe lehetett az államtitkár elődjének, Aszódi Attilának a felmentésében is.