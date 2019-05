Paksi Atomerőmű: leállt még egy blokk, már csak félgőzzel termel az erőmű

A hazai villamosenergia-ellátás kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A magyarországi erőművi termelés tüzelőanyag szerinti bontásban, nettó üzemirányítási mérés alapján.

Nagyobb ábráért katt!

Forrás: Mavir

A munkálat csak a termelőegység teljes leterhelése mellett végezhető el, ezért az atomerőmű 3. blokkját is fokozatosan leállították csütörtökön. A blokk a tervek szerint május 25-én szombaton hajnali 5 órára éri el ismét a névleges teljesítményt.Az atomerőmű tájékoztatása alapján a karbantartás a szabályok betartásával, a rendszerirányítóval (MAVIR) egyeztetve, a HUPX közzétételi honlapon bejelentve zajlik.Azzal, hogy a 3. blokkot is leterhelték, a Paksi Atomerőmű négy blokkja közül már csak kettő üzemel jelenleg.Pár nappal korábban, május 18-án 0:00 órakor ugyanis már az atomerőmű 2. blokkját is leállította az üzemeltető személyzet és megkezdődött a blokk tervezett főjavítása. A tervek szerint június 8-ig tart a 2. blokk főjavítása.Mindez azt jelenti, hogy előre láthatólag szombaton reggel 5 óráig a Paksi Atomerőmű áramtermelése a szokásosnak mindössze a fele lesz.A blokkok termelésének csökkenése világosan nyomon követhető a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kimutatásán is. Az atomerőmű termelését a legalsó, kék sáv jelzi; jól látható a szombati (05.18.) és a mai (05.23.) visszaterhelés.