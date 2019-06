Rövid távon fájhat, de versenyelőnyt hoz a fenntarthatóság

1 Elutasítás nyersanyag használat mellőzése

2 Csökkenés nyersanyag használat csökkentése

3 Megújulás újratervezés a körfogás szempontja alapján

4 Újra-használat termékek újrahasználat, például second hand

5 Javítás termékek karbantartása, javítása

6 Felújítás - termékek újjáélesztése

7 Újragyártás - használt termékből új gyártása

8 Újragondolás - termékek használatának újragondolása

9 Újrahasznosítás - értékmentés az anyagáramlásban - szétválogatjuk a hulladékot

10 Visszanyerés - hulladékégetés az energia kinyerésével

Az energiavállalatoknak adott esetben olyan lépéseket is be kell vállalniuk a fenntartható, körforgásos gazdaság kiépítése érdekében, amelyek rövid távon akár sérthetik is a saját értékesítési érdekeiket, azonban hosszabb távon a fogyasztói igények erősödésével a fenntartható működésre való áttérés versenyelőnyt jelenthet - mondta el Ifj Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című konferenciáján.A fenntarthatóság fogalma nem összekeverendő a klímavédelemmel, előbbi ugyanis a gazdaságosságot és a társadalmi fejlődés elvárását is magába foglalja - hangsúlyozta. A fenntartható energia koncepció, illetve stratégiát a megbízható energiaellátás és a klímatudatosság mellett az energiahatékonyság szempontjai határozzák meg, középpontban az ügyfél energiastratégiája áll azonban. Maguk a vállalatok is felismerték a fenntarthatóság fontosságát, sokan foglalkoznak a kérdéssel, és a fogyasztói igény is erősödik - mondta.A körforgásos gazdaságra való áttérés célja, hogy minél több erőforrás jusson vissza az eredeti állapotához minél hasonlóbb módon. A körforgásosság az energetikai értéklánc minden pontján meg tud jelenni, de leginkább a megújulók, illetve az ipari energiaellátás területén az Alteo számára - ez utóbbi tekintetben is egyre nagyobb az igény Ifj. Chikán szerint.A körforgás megvalósulásnak szintjei:Az Alteo saját projektjei közül a megújuló energia projekteken túl, egyebek mellett kiemelte a biogáz alapú villamosenergia-termelő projekteket, illetve például az alternatív tüzelőanyagok felhasználását gőztermelésre.Hiszek benne, hogy a hiteles fenntartható energia stratégiája van, az hosszú távon kifizetődik - fogalmazott. Üzleti előnyt jelent és fog jelenteni szerinte - egy olyan lehetőséget, hogy integráljuk a fenntarthatóságot és az energetikát.