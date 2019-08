Zörög a haraszt, két nagy autógyártó egyesülhet!

egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak kell megfelelniük

az autóipar egy évszázados történetében példátlan átalakuláson megy keresztül, jönnek az elektromos és hamarosan az önvezető autók, amelyekkel kapcsolatban masszív fejlesztési költségek is jelentkeznek

az elmúlt években bővült a globális autóértékesítés, a fontosabb autópiacokon egyre több autót értékesítettek, az elmúlt időszakban azonban például az Egyesült Államokban vagy Kínában már esnek az eladások

az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei közötti feszültségek alaposan átalakítják a gyártási helyszínekben és az értékesítési csatornákban kialakult rendszert.

2017-ben a Toyota és a Mazda kötött megállapodást, amelynek keretében a két vállalat közösen fejleszt és gyárt autókat,

a BMW és a Daimler idén év elején jelentett be együttműködést a mobilitási szolgáltatásokban

idén júliusban a Volkswagen és a Ford jelentette be, hogy együttműködnek az elektromos és önvezető autók fejlesztésében,

a Honda 2,8 milliárd dollárt fektetett a General Motors önvezető autózással foglalkozó cégébe,

de van már együttműködés a Tesla és a Daimler, valamint a Volvo és a PSA között is.

Az autóipari vállalatok egyre több kihívással szembesülnek, többek közöttEzért nem meglepő, hogy az autóipari vállalatok egymás után jelentik be a különböző együttműködéseket,Most egy újabb együttműködés formálódik, ráadásul itt nem csak néhány termék vagy szolgáltatás közös fejlesztéséről van szó, hanem két autógyártó egyesüléséről. Újra felmerült ugyanis, hogy egyesülne a Renault és a FiatChrysler.A téma nem új, hiszen idén májusban már körbement a világsajtón, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a két autógyártó, akkor még arról szóltak a hírek, hogy a létrehozandó szövetségben a FiatChrysler és a Renault mellett a Nissan és a Mitsubishi is. A cégek egyesülését (vagy a cégek közötti tárgyalások befejezését) azonban azóta sem jelentették be, de olasz lapértesülések alapján a Renault és a FiatChrysler közötti tárgyalások azóta is folyamatosan zajlanak.Ma nagyot emelkedett a Renault és a FiatChrysler árfolyama, elsősorban azért, mert olasz lapok újra a két cég egyesüléséről cikkeznek: az Il Sole 24 Ore részletes cikkben ír arról, hogy továbbra sem került le a napirendről a Renault és az FCA egyesülése, a tárgyalások nem szakadtak meg a két cég között. A lap nem hivatkozik különböző forrásokra, többek között azzal érvelnek, hogy a két vállalat piaci értéke még mindig nagyjából azon a szinten áll, ahol májusban, amikor körbementek a hírek a két cég esetleges egyesüléséről, ez pedig azt jelenti, hogy a piaci szereplők is a tranzakcióra számítanak. A Renault árfolyama közel 5, az FCA árfolyama pedig 4 százalékot emelkedett ma, magával húzva a teljes európai autószektort.

Az olasz lap szerint az ügy kifejezetten komplex, hiszen a francia állam még mindig 15 százalékos tulajdonosa a Renault-nak, amely egy szövetség tagja, aminek része a Nissan is, ráadásul a Renault és a Nissan kereszttulajdonolja egymást, így egy olyan megoldást kellene találni, amely a sok szereplő közül mindegyik érdekeinek megfelel.Az egyesüléssel egy hatalmas kolosszus jönne létre, amely gyakorlatilag minden piaci szegmensben jelen lenne modelljeivel, a kis Renault Twingótól a luxusszegmensben a Maseratiig, vagy a hatalmas pickupokat és SUV-kat is kínáló Jeep és RAM márkákig. A két cég egyesülésének egyébként geográfiai szempontból lenne értelme, hiszen az FCA profitjának nagy része Észak-Amerikából, a Renault-é pedig Európából származik, így jól kiegészíthetnék egymást.Tavaly egyébként a Renault-Nissan.Mitsubishi szövetség a világ 3. legnagyobb autógyártója volt, 10,36 millió eladott járművel, csak kicsit lemaradva a Toyotától (10,52 millió jármű) és a Volkswagentől (10,83 millió jármű). A FiatChrysler tavaly 4,8 millió autót adott el, ha a Renault és az FCA egyesülésével a Nissan és a Mitsubishi továbbra is a nagy szövetség tagja maradna, akkor messze a legnagyobb globális autógyártó jönne létre.John Elkann, a FiatChrysler elnöke egyébként a múlt héten megerősítette, hogy a FiatChrysler továbbra is nyitott iparági együttműködésekre, akár egyesülne is más autógyártókkal, de alapvetően arra készül, hogy továbbra is egyedül áll helyt a versenyben.