Boldog szülinapot, halálraítélt!

Égj csak, szülinapi torta!

Már fújják a gyertyákat

1967. június 27-én, Észak-Londonban helyezték üzembe a világon először John Shepherd-Barron és a De La Rue Instruments Ltd. találmányát, a bankautomatát. A bank, amely ezt elkövette, az elmúlt évek kamatmanipulációs botrányában elsőként elővett brit Barclays volt. Az első tranzakciót Reg Varney komikus, A buszon című vígjátéksorozat későbbi sztárja indította el. Az automatikus pénzkiadó automata, vagyis az Automated Teller Machine rövidítése ATM lett.Sikertörténet a javából: ma több mint 3 millió ATM működik a világon, és működésének első fél évszázadában az egyik leghasznosabb találmánynak bizonyult az emberiség törénetében. A Retail Banking Research becslése szerint ma minden 3. percben beüzemelnek egy ATM-et valahol a világban. Kissé meghökkentő lehet ennek tudatában veszélyeztett fajnak nevezni, de erről kicsit később.Az ATM-ek expanziójának kulcsa már kezdetekkor a megbízható és gyors működés volt. Pénzügyi szolgáltatók, számítástechnikai cégek, telekommunikációs vállalatok járultak hozzá ahhoz, hogy kis idő múltán egy bankautomata egyszerre többféle bank kártyáját is elfogadja. Ehhez a bankközi hálózatok fejlesztésére és a nemzetközi kártyatársaságok munkájára volt szükség, amilyen a MasterCard vagy a Visa.Később az ATM funkcióinak bővítése került előtérbe: a Diebold, az NCR, a Triton, az IBM, az ATM Solutions és más cégek hozzájárulásának köszönhetően idővel a pénzfelvétel mellett egyenleg-lekérdezésre, majd betételhelyezésre, csekkes fizetésre, sőt számlák közötti átutalásra, mobilegyenleg-feltöltésre, lottószelvény vásárlására és biztosításkötésre is alkalmassá vált a berendezések kisebb-nagyobb hányada.Megjelentek aztán a vicces és extrém bankautomaták is: vannak 3 méter magas, vízosztó vagy éppen sütikiadó bankautomaták is , sőt olyanok is, amelyek követik az embert, lásd az alábbi videót. Léteznek iPaddel integrált, e-hulladékot gyűjtő és gyógyszerfelírást intéző ATM-ek is, hogy maradjunk a kifejezetten hasznos példáknál.Néhány rekord még az emberiség tudástárából: a legmagasabban, 4693 méter magasan a pakisztáni Khunjerab-hágón működik állítólag egy ATM, ez még -40 fokban is működőképes. A legészakibb automata a norvég Spitzbergákon, a legdélibb az antarktiszi McMurdo kutatóállomáson található.A bankautomata jövőjének latolgatásánál az eszköz alapfunkciójából érdemes kiindulnunk: vajon továbbra is elengedhetetlen, de legalább hasznos dolog lesz-e, hogy a bankfiókok nyitvatartási idején kívül fizikai közvetítők révén jussunk hozzá a legalapvetőbb vagy akár a komplexebb banki, pénzügyi szolgáltatásokhoz? Illetve továbbra is szükség lesz arra, hogy készpénzzel kitömött pénztárcával éljük mindennapjainkat?Mindkettőre nyilvánvalóan nem a válasz: mindkét funkció betöltésében a (mobil)internetnek kedvez a papírforma, hogy idejétmúlt kifejezéssel éljünk. Az ATM egyelőre kiváló eszköz a bankfiókok helyettesítésére, akár marketing szempontból, és főleg ténylegesen is közel viszik a bankot az ügyfeleihez. Különösen alkalmasak lehetnek a bankfiókoktól távol eső falvak lakóinak, vagy éppen fesztiválok résztvevőinek kiszolgálására. Ahogy azonban utóbbi esetben a prepaid kártyák megjelenése, illetve a már piaci zöldségesek által is használt POS-terminálok elterjedése mutatja, a bankautomatának nincs bérelt helye egyikben sem. Még ha szó szerint tényleg sok helyütt bérlik is a bankautomatákat.Bár most ez még nem nagyon látható, valószínűleg a nagyvárosokban lesznek elsőként halálra ítélve az ATM-ek, ahogy a "pénztármentes" fiókok is először ezekben nyernek manapság polgárjogot. A PayPal, a Square vagy a Venmo szolgáltatásai, illetve a jegybankok hatókörén kívül eső, ma élő kriptovaluták valószínűleg nem a végső győztesek, de fontos szögek a készpénz, és így az ATM koporsójában. Néhány évvel ezelőtt még a nevét sem hallottuk olyan innovációknak, amelyeket ma már tíz- és százmilliók használnak a világban.Nincs okunk azt feltételezni, hogy ez a trend megváltozik. Nagy-Britanniában évi 15%-kal csökken a bankfiókok száma, a Barclays volt vezére szerint néhány éven belül úgy fogunk gondolni rájuk, mint a videotékákra . Budapesten, a Papp László Sportarénában már működik olyan büfé, ahol készpénzt sem fogadnak el, ez kollégánk legfrissebb tapasztalata.A készpénz halála persze nem feltétlenül kellene, hogy az ATM halálát jelentse, az említett egyéb funkciók miatt. Csakhogy az átutalás, a biztosításkötés, a számlanyitás stb. terén sem ígérnek jót a trendek szegény bankautomatának: Magyarországon például hamarosan online azonosítással, például videóbankon keresztül is tudunk számlát nyitni , miután az ezt szabályozó, pénzmosásról szóló törvény megjelent, és már csak egy kapcsolódó MNB-rendeletre várnak a bankok. A sok közül ez lehet az egyik tényező, amely hamarosan meg fogja fordítani az ATM-ek számának ma még jól látható növekedését Magyarországon.

A vezetékes telefon megjelenése néhány évtized múltán a telefonfülkék országává tette Magyarországot. A nyolcvanas-kilencvenes években azonban szép lassan, majd egyre gyorsabban szinte alapvető emberi jog lett a saját vezetékes telefonnal felszerelt otthon. Ennek ma már vége, de nem azért, mert ne kommunikálnának telefonjukon keresztül minden korábbinál többet az emberek. A telefonfülkékre pedig alig emlékszik már valaki, itt-ott akad azért néhány múzeumi darab. Az ATM végnapjait sem a tartalom halála, hanem a forma digitalizációja fogja elhozni. Bocsánat az ünneprontásért.