Bajban a hitelesek, nagyon beindultak a lakásárverések

Felpörögtek a végrehajtások

Elenyésző volt az elmúlt években a bankok vagy más pénzügyi intézmények által árverezett, kényszerértékesített lakások száma. A bankok arra törekedtek, hogy megegyezzenek az adósokkal, és lehetőség szerint az adósok a lakásuk értékesítése segítségével fizessék vissza hitelüket. A legtöbb jelzáloghiteles helyzetén pedig (ahogy az alábbi ábra fekete oszlopán látható) az ingatlant megvásárló és az adósnak bérbe adó Nemzeti Eszközkezelő segített.A tavalyi volt az első év, amikor átlépte az ezret azon lakások száma, amelyeknél nem az adós, hanem a pénzügyi intézmény volt az értékesítő. A negyedik negyedévben már 464 lakást értékesítettek a bankok azok közül az ingatlanok közül, amelyeket hitel (jellemzően jelzáloghitel) nem fizetése miatt vettek birtokba. Az MNB adatai szerint a legtöbb kényszerértékesítésre Budapesten és Pest megyében kerül sor.

Egyre jobban megéri a bankoknak

véget értek a deviza- és forinthiteles elszámolások, és így a tartozások pontos összegével kapcsolatos jogi bizonytalanság is,

a bankok mára nagy összegű céltartalékot képeztek bedőlt hiteleikre (amelyek döntő része éven túl nem teljesítő tartozás), így még az áron aluli értékesítéssel is a pénzüknél lehetnek,

az ingatlanárak fellendülőben vannak, így bár az érintett ingatlanok az átlagnál jellemzően gyengébb minőségűek, értékük valószínűleg emelkedik,

ma már nem korlátozza kényszerértékesítési kvóta az értékesítéseket, a március 1-jéig tartó (így épp ma véget érő) kilakoltatási moratórium az ingatlanok értékesítését nem, csak a kiköltöztetést korlátozza,

bár a tavalyi adatokra még vélhetően nem nagyon hatott, idén az is kiderül, hogy milyen hatásokkal járt az MNB márciusi jelzáloghiteles ajánlásának végrehajtása, amellyel lényegében kimerülnek az adósságkönnyítés piaci lehetőségei,

a Nemzeti Eszközkezelő 35 ezres ingatlanvásárlái kvótája várhatóan idén kimerül, így ha a kormány nem bővíti ezt ki, akkor a bankok egyre inkább más utakat keresnek a portfóliótisztításra.

Kiderült, hogy a magáncsőd az esetek döntő többségében nem járható út: alig több mint 600 tartozó élt másfél év alatt a lehetőséggel, és még ezek az ügyek is csak kezdeti szakaszukban járnak.

Enyhült, de még mindig nagy a probléma

Bár a jegybanki statisztika csak 2013 elejéig tekint vissza, szinte biztos, hogy a kétezres években még nem volt ilyen magas a kényszerértékesítések volumene. Ennek több oka lehet:A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egyébként a szabad felhasználású jelzáloghitelek körében 26,1%, a nem támogatott lakáshitelek körében pedig 10,3% volt a 90 napon túl nem teljesítő hitelek aránya a bankok mérlegében. Az MNB korábbi adataiból és az átsrukturálási erőfeszítések szerény sikerességéből arra következtetünk, hogy ma is 100 ezer jelzáloghiteles helyzete megoldatlan. Ezek egy része már követeléskezelőnek tartozik, ahogy az Erste-Intrum Justitia ügylet mutatja.

A nem teljesítő hitelek csökkenő aránya mellett más szempontból is javult a helyzet: egyre kisebb azon jelzáloghitelek aránya, amelyeknél a hiteltartozás tőkeértéke meghaladja a fedezetül szolgáló lakás forgalmi értékét. Az MNB adatai a 90% feletti hitelfedezeti mutatójú (LTV) lakások arányát mutatják: ez 2014-ben még 40% felett is járt, ma már viszont "csak" 25%, ami megfelel a válság eleje óta mért mélypontnak. Persze ez még mindig magas arány.

Változtatna a Fidesz-KDNP

A kormánypártok következő jogalkotási javaslata a hitelkárosultak ingatlanjának árverezési gyakorlatát érintené - közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Fidesz-frakció helyettes vezetője. Németh Szilárd méltánytalannak nevezte, hogy árverezésen az ingatlan akár az értékének 50 százalékáért is elvihető valakitől, de azt is, hogy a folyamat két fordulóban, akár 120 nap alatt lezárulhat. Emlékeztetett: az első fordulóban az ingatlant az értékének 70, ha pedig nem talál gazdára, akkor a második körben 50 százalékán bocsátják árverezésre.Németh Szilárd után ma a jelzáloghitel-adósok "kifosztása" ellen emelt szót Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, aki szerdai budapesti sajtótájékoztatóján az MTI szerint közölte, hogy törvényjavaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy ne lehessen becsérték alatt árverezni ingatlanokat. A kormánypárti politikus tarthatatlannak ítélte, hogy a becsérték 70 százalékán vagy az alatt is árverezik a tartósan nem fizetők ingatlanjait, s az adósoknak utána még további részleteket kell fizetniük a bankjuknak. Ezt "a földön fekvő emberbe való belerúgásként" értékelte és azt sürgette, hogy a nehéz helyzetbe került családok a megfelelő áron árverezett ingatlannal szabaduljanak meg az adósságaiktól. Harrach Péter megjegyezte, hogy noha a budapesti jelzálogadósok az ingatlanok árának emelkedése miatt némileg profitálhattak, a 130 ezer nem teljesítő hiteles 70 százaléka községekben él, ahol az árváltozás nem volt jellemző.