Elszabadulhat a pokol a magyar lakáshiteleknél?

Mit tudnak a fogyasztóbarát lakáshitelek?

korlátozva van a folyósítási díjuk (0,75%) és az előtörlesztési díjuk is (1%, LTP-ből való törlesztés esetén 0%),

szabályozták a hitelfolyamat gyorsaságát (az értékbecslés elkészülte után 15 munkanapon belül jön a hitelbírálat, a folyósítási idő pedig a feltételek teljesítése után 2 munkanap),

a legfontosabb intézkedés pedig a kamatfelár 3,5 százalékpontban történő maximálása a referenciahozam (ÁKK-hozam vagy a Budapesti Kamatswap Fixing, vagyis a BIRS) felett.

Három fő erényét látjuk az MNB és a bankok által közösen kitalált fogyasztóbarát lakáshiteleknek:Mindez a 3, 5, 10 évig vagy mindvégig fix kamatozású annuitásos hitelekre vonatkozik, ami azért is fontos, mert a tavalyi statisztikák alapján a változó kamatozású hitelek 71%-a már belefért az új kamatfelár-korlátba, a fix kamatozású hiteleknél viszont mindössze 27% volt ez az arány, vagyis utóbbiaknál maradt bőven tennivaló.

Az MNB szeretné, ha a fix kamatozású hitelek legalább 70%-a is beférne a 3,5 százalékpontba, magyarán az eddiginél tömegével olcsóbb lakáshiteleket akar az első években biztonságot jelentő hosszú kamatperiódus mellett is.

Június 1-je óta pályázhattak a hitelintézetek a minősítésre, eddig az alábbiak kapták meg a jegybank engedélyét.

Vonatkozó hirdetményét eddig az FHB és Erste tette közzé, ezekből az derül ki, hogy a fix kamatozású lakáshitelek májusi 5,5% körüli átlagkamatához képest ezek jellemzően valóban olcsóbb hitelek lesznek.

a jegybanki kamatcsökkentések előtti, 2011-2012-es szinthez képest mindenképpen népszerűbbek, arányuk az akkori 40% körüli szintről 50% feletti szintre nőtt,

az elmúlt években ugyanakkor nem látható egyértelmű népszerűségnövekedés, sőt tavaly ősz óta kissé ismét növekedett a változó kamatozású hitelek aránya.

Ha megnézzük, mennyire népszerűek manapság a fix kamatozású lakáshitelek az új banki kihelyezésekben, akkor láthatjuk, hogyIdéntől megköveteli a jegybank, hogy közvetlenül vagy közvetetten a jelzáloghiteleket legalább 15%-ban jelzáloglevéllel refinanszírozzák a bankok (JMM mutató), ez azonban egyelőre nem hozott látványos változást a hitelezésben.

nagyobb részt és rövidebb távon a fogyasztóbarát lakáshitelek megjelenése,

kisebb részt és hosszabb távon a JMM mutató növelése (először 2018 októberében) támogathatja.

Várakozásaink szerint a fix kamatozású lakáshitelek eddiginél nagyobb térnyerésétAmennyiben a lakosság tömegesen azt fogja érezni, hogy hamarosan elérkezik a kamatemelési ciklus Magyarországon, akkor rövid időre (amíg a bankok nem árazzák át ezt a hiteleiket) ez szintén a fix kamatozású népszerűségnövekedését hozhatja, de ennek egyelőre semmi jele.

Megvédenek bármitől is a fogyasztóbarát lakáshitelek?

Az átlagos hitelfelvevőknek manapság egyetlen lényeges félelmük van: mi történik, ha ismét emelkedésnek indulnak a kamatok? Megismétlődhet-e így az új lakáshitel-felvevőkkel a 2008-2015 közötti svájci frankos válság? Rövid válaszunk: kicsiben igen. A kamatkockázatokat hitelfelvevőként kizárólag a teljes futamidőre fixált kamatperiódusú lakáshitelekkel védhetjük ki.

A kérdés nem egyszerűen azért jogos, mert az alapkamat történelmi, 0,9%-os mélyponton van immár 2016 májusa óta, hanem azért is, mert a jelenleg felvehető hitelek referenciakamatai jellemzően még az irányadó rátánál is nagyobb mértékben csökkentek az elmúlt években. Természetesen a legrövid kamatperiódusú hitelek esetében a legnagyobb a kamatkockázat, a 3 havi Bubor ugyanis a jegybank likviditás-kiszorító intézkedéseinek hála az alapkamattól is jelentős mértékben elszakadt: a nyár folyamán stabilan 0,15%-on alakult.

A fix kamatozású hitelek, ezeken belül a fogyasztóbarát lakáshitelek sem jelentenek azonban teljes védelmet a kamatemelkedéssel szemben. Egy ilyen hitel felvétele mindössze azt jelenti, hogy az első kamatperiódusban (ami az esetek döntő többségében nem a teljes futamidőt jelenti) nem kell számítani a törlesztőrészlet emelkedésére. Ha azonban a következő kamatperiódus kezdetéig megnő a referenciakamat (ÁKK-hozam, BIRS), semmi sem véd meg a törlesztőrészlet hasonló mértékű növekedésétől.Mivel az elmúlt években 5% körül volt az új lakáshitelek átlagkamata, megnéztük, hogy ehhez képest mekkora törlesztőrészlet-emelkedést jelentene egy 6 vagy akár 10 százalékos, megemelkedett kamatszint. Az alábbi ábra tanúsága szerint egy 6%-os kamatszint 10 éves futamidő mellett mintegy 5%-os, 25 éves futamidő mellett pedig 10%-os törlesztőrészlet-emelkedést okozna. Ez még nem eget rengető, de például egy 10%-os (vagyis a jelenleginél 5 százalékponttal magasabb) kamatszint már 25-55%-os emelkedést okoz a havi teherben.

a kamatkockázatot most nem kíséri árfolyamkockázat,

míg a frankárfolyamot külső tényezők és döntően a nyers piaci tényezők befolyásolták, a hitelkamatokat befolyásoló eszközök a pénzügyi stabilitási szempontokat kiemelten figyelő MNB kezében vannak,

míg 2006-2007-ben 70% körüli hitelfedezeti (hitelösszeg/lakásérték, LTV) arány volt jellemző, ma ez 55%-60% környékén alakul, vagyis jóval óvatosabb a lakosság,

kevésbé kifeszítettek a mostani lakáshitelek a futamidő és a törlesztőrészlet szempontjából: a válság előtti 18-20 évről 14-15 évre csökkent az átlagos futamidő,

a pozitív adóslista megléte 2012 óta valamelyest körültekintőbb hitelezésre ad lehetőséget a bankoknak,

az adósságfék-szabályok 2015-ös bevezetése (lásd az alábbi táblázatot) mesterséges korlátott szabott a bankok kockázatvállalásának, és szükség esetén az MNB minden további nélkül szigoríthat a vállalható törlesztőrészletre és a felvehető hitelösszegre vonatkozó szabályozáson.

Természetesen nem zárható ki a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezte makrogazdasági szinten sem, de számos tényező mérsékli ennek kockázatait:

Az MNB májusi adatai szerint egyébként most fordult elő először a válság eleje óta, hogy éves összevetésben is emelkedett a magyar lakosság hitelállománya. A lakáshitelek kihelyezése pedig 2008 novembere óta (a végtörlesztés időszakát leszámítva) most volt a legmagasabb. A hitelezés tehát beindult, buborékról azonban komolyan még senki sem beszél.