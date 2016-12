Földindulás jövőre: kinyírják az EU-pénzek a hiteleket?

A témáról legutóbb itt írtunk bővebben:A teljes vállalati hitelezésben egyelőre valószínűleg nem, ugyanis stagnálhat idén az állomány, tehát az új hitelek csak a lejárók pótlására elégségesek. A kkv-hitelezés viszont várhatóan 2-5%-os növekedésnél fog megállni a bankrendszer egészében. Az Erste Banknál egyértelműen fordulatot hozott ez az év, teljes vállalati hitelállományunk ugyanis 28%-kal bővül a stagnáló piacon, amihez közel 120 milliárd forintnyi új kihelyezés kellett. Miközben a számlavezető vállalkozások száma még mindig csökken Magyarországon, nálunk 700-zal növekedett a számuk. A kkv-hitelállományunk közel 20%-ot, a vállalati ingatlanhitelezés 30%-ot, a nagyvállalati szegmensünk pedig mintegy 60%-ot emelkedett. A lízing üzletágban az előző évhez képest 50%-kal, a faktoringban pedig 100%-kal több új kihelyezésünk volt. Nagyon úgy néz ki, hogy ennél szebb számokat más nem fog produkálni.Ez részben igaz, hiszen az Erste korábban elsősorban a lakosságra fókuszált. Egy-másfél évvel ezelőtt döntött úgy az Erste Group, hogy a bankcsoport 200. születésnapjára, 2019-re minden országban a vállalati szegmensben is a legnagyobb háromban szeretne lenni. Az agresszív növekedés ennek a stratégiának a része. Működő vállalati hitelállományunk év elején közel 1 milliárd euró, tehát több mint 300 milliárd forint volt, ez meghaladhatja év végére az 1,25 milliárdot. Hat hónapon belül megelőzhetjük az előttünk álló versenytársunkat, és hamarosan a vállalati hitelezés közepes méretű szereplői közé kerülünk a nagybankok körében.Biztos, hogy nem, ezt az objektív mérőszámok, például a céltartalék-képzési és workout-átadási számaink is bizonyítják. A fedezetértékelés és -beszámítás területén kifejezetten konzervatívak vagyunk, és a szigorú bankok közé tartozunk. Az ár- és a kockázati verseny valóban meghatározó a piacon, de mi egyikben sem utazunk. NPL-arányunk 8 százalék a teljes vállalati és 1 százalék alatti a kkv-szegmensben.Az ügyfelek nem a fedezeti elvárások alapján döntik el, hogy kivel bankolnak, ez sokkal inkább bizalmi kérdés. Az árversenyt nagyobbnak érzem, ebben a refinanszírozási termékeknek is nagy a szerepük. Elsősorban az ár alapján döntenek a cégek, figyelembe véve a rendelkezésre álló támogatásokat és kezességvállalásokat is, és döntő szempont az is, hogy a cégvezető, a tulajdonos mennyire akarja a magánvagyonát beleadni.A túlzott verseny emlegetése szerintem csak jó kifogás azoknak, akik alulteljesítenek vagy egyáltalán nem növekednek. Olyat még nem hallottam, hogy valaki növekszik, és arra hivatkozna, hogy mennyire fájdalmas neki a verseny a piacon. Nem nagyobb most a verseny, mint korábban volt, de persze megváltozott: egyre inkább termékalapon és bizalom, kapcsolat alapján dől el a bankválasztás, egyre kevésbé az ár és a fedezettség számít. Amelyik bank árban versenyez továbbra is, az nem fogja tudni kezelni azt a költségnyomást, amelyet a következő években várok. Ami a buborékot illeti, a Növekedési Hitelprogram elindulásakor tartottam ennek kialakulásától. Hogy okoz-e ilyet, azt még mindig nem tudjuk megmondani, hiszen a hitelek akár 10 éves futamidejéhez képest alig több mint 3 év telt el a program elindítása óta. A kkv-hitelpiac egészében azonban a mostani 2-5 százalékos működő hitelállomány-növekedés még biztosan nem nevezhető buboréknak.A program kivezetése után is fennáll majd az igény az ügyelek részéről, hogy hosszú távon fix kamatozású hitelt nyújtsunk nekik, amilyen az NHP volt. Ezután ezt az igényt jórészt saját forrásból kell majd a bankoknak kielégíteniük, ami magasabb kamatszint mellett tehető majd meg, és várhatóan a banki margin is emelkedni fog. Arra is számíthatnak az ügyfelek, hogy a kamat mellett jutalékot is felszámítanak majd a bankok, amely a pénzkezelés és az ügyféllel való sokrétű kapcsolattartás operációs költségeit hivatott fedezni. Az NHP kivezetésével a garanciaintézmények szerepe is fel fog értékelődni, ez már most is növekszik. Az NHP pótlására az EXIM különböző konstrukciói is jó alternatívák lehetnek, és az EU-támogatások érkezése is új helyzetet teremt. Mi pedig 15%-os tulajdonosunkkal, az EBRD-vel közös termékfejlesztésen is dolgozunk. Összességében az NHP kivezetése hatására nem számítok a hitelkereslet visszaesésére, épp ennek az ellenkezőjét várom.

Még nem tudjuk, hogy mely bankok vesznek még részt ebben a programban, de biztos, hogy lesz némi szelekciós hatása a programnak. Mi is szeretnénk ebben részt venni, de a második pályázati kör eredményeire még várni kell. Azok a cégek, amelyek beleillenek valamely EU-s támogatási formába, megvárják majd ezeknek a támogatásoknak az érkezését, és elsődlegesen az MFB Pontokon keresztül akarnak majd finanszírozást találni. Azzal viszont nem teljesen értek egyet, hogy társfinanszírozást kizárólag ugyanattól a finanszírozó partnertől fognak felvenni. A már működő bankkapcsolataikat nem fogják felszámolni, az elvándorlás mérsékelt lehet. A számlavezetés, a tranzakciós, treasury és egyéb szolgáltatások is számítanak.Mindenképpen. Elkerülhetetlen a digitalizáció folytatódása. Kijöttünk idén a mobilbankukkal, és a fejlesztések az internetbankolásban is folytatódnak. Egyedi újdonság nálunk az úgynevezett social banking, ennek keretében olyan vállalkozásokat támogatunk, amelyek nem feltétlenül alkalmasak még finanszírozásra, sőt a pénzügyi tudásuk sem naprakész. Bár ez egyúttal társadalmi felelősségvállalásként is működik, nem a CSR, hanem a core tevékenységünk része a szolgáltatás. Nemcsak az ügyfélszerzésre figyelünk, hanem az ügyfelek összekötésében is szerepet vállalunk, a partnereink köréből ajánlva a figyelmükbe új vevőket vagy beszállítókat. Ennek a tevékenységnek a digitalizációjában, hatékonyabbá tételében is újdonságokat hoz a jövő év.