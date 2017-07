Ingyenes lakáshitelt szeretnél? Megmutatjuk, hogy kell kikeverni

Mire nem jó a lakás-takarékpénztár és mire igen?

A titok természetesen a 30%-os befizetésarányos állami támogatásban van, amely négyéves futamidő mellett 10%-nál is magasabb megtakarítási hozamot eredményez. Ahhoz azonban, hogy ez a magas hozam felülmúlja lakáshitelünk kamatát, ez nem elég: 1. egyszerre több családon belüli szerződést kell megkötni (volumenhatás), 2. minél előbb, vagyis négy év után, majd négyévenként be kell törleszteni a hitelünkbe (időhatás), és persze 3. minél alacsonyabb kamatozású lakáshitelt kell felvenni.

Nézzünk egy példát!

10 millió forintos lakáshitelt veszünk fel 20 évre a ma nagyjából elérhető legalacsonyabb, 2,3%-os lakáshitelkamattal,

ezt kominbáljuk 3 családon belül megkötött, 20 ezer forintos havi befizetésű lakás-takarékpénztári szerződéssel (szerződésenként 150 forintos havi díj mellett),

amikor pedig ez utóbbiak 4 éves futamideje lejár, újakat kötünk (végül két betörlesztésünk lesz).

Egy lakás-takarékpénztári konstrukció nemcsak arra alkalmas, hogy lakáshitelünk eredetileg tervezett futamidejét jól lerövidítsük, de arra is, hogy pénzáramlásunk teljes belső megtérülési rátáját (IRR) negatív tartományba vigyük, vagyis akár az ingyenesnél is kedvezőbb, 0% alatti lakáshitelt keverjünk ki magunknak. Ennek köszönhetően kevesebbet kell fizetnünk a "pénzügyi rendszernek" (a hitelnyújtónak és a lakás-takarékpénztárnak együtt), mint amekkora hitelt felvettünk.Ezerféle módon kombinálhatjuk lakáshitelünket lakás-takarékpénztári megoldással. Minél inkább követjük viszont a fenti három tanácsot, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy "ingyenessé" tegyük lakáshitelünket. Érdemes kihasználni az időnként elérhető szerződéskötési és folyósítási kedvezményeket, akciókat is, így ezekkel nem számoltunk a példánkban. Az alábbi esetet néztük meg:Az egyik hazai lakás-takarékpénztár kondícióit felhasználva és a nemrég 2 hónapra rövidült kiutalási időt figyelembe véve azt kaptuk, hogy 52 ezer forintos kezdeti törlesztőrészlet és nyolc éven keresztül 60 ezer forintos LTP-befizetés mellett, kétszeri betörlesztés utánaz LTP-számlánkon, amit szintén lakáscélra (pl. felújítás) fordíthatunk.

Íme a 0%-os, sőt az alatti kamat

Cikkünk mondanivalója szempontjából még fontosabb, hogy ezzel a 0% alatti "lakáshitelkamatot" is megkaptuk, mégpedig nemcsak úgy, hogy kizárólag a lakáshitel törlesztőrészleteit nézzük, hanem a havi 60 ezer forintos LTP-befizetéseket is figyelembe vesszük, vagyis mindazt a pénzáramlást, ami a hitelnyújtó és a lakás-takarékpénztár felé vagy felől zajlik.Számításaink szerint 2,3%-os lakáshitelkamat mellett a fenti megoldással -0,15%-os belső megtérülési ráta (IRR) adódik a "pénzügyi rendszer" és az állam szemszögéből, vagyis lényegében ők fizetnek nekünk azért, hogy lakáshitelt vettünk fel.

Túl szép, hogy igaz legyen?

a 0%-os kamat kellően alacsony banki lakáshitelkamat mellett állítható csak elő, példánkban ehhez legfeljebb 3,3% alatti kamat (a hiteldíjakat figyelembe véve THM) kell,

, minél több LTP-szerződést tudunk kötni a családon belül (akár nagyobb hitelösszeg mellé), annál magasabb kamat mellett is "kikeverhető" a 0%-os kamat,

a fentiekben a jelenlegi hitelkamatszintek változatlanságából indultunk ki, ráadásul változó kamatozású hitelt néztünk, ami kiszámíthatatlanabb, de olcsóbb.

A 0%-osra kihozható lakáshitelkamatot a jelenlegi alacsony kamatkörnyezet tette elérhetővé, ennek elmúltával a 0%-nak is búcsút mondhatunk majd. Bármilyen kamatkörnyezet is lesz azonban, a lakás-takarékpénztári konstrukciók (változatlan szabályozás mellett) jelentősen csökkenthetik lakáshitelünk teljes futamidőre vetített törlesztési terhét.

