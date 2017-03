Még nagyobb bajba kerülhetnek a hitelesek egy mai bejelentés miatt

Ma már online, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján zajlanak a bírósági végrehajtás keretében elindított lakóingatlan-árverések Magyarországon. Az online rendszer bevezetése előtt, a végrehajtó által személyesen tartott árverések esetén előfordulhattak olyan visszaélések, hogy egy bennfentes kör értesült csak a licitről, így az adós tényleg rosszul járhatott. A nyilvános, mindenki számára hozzáférhető online rendszer bevezetése óta viszont már nem áll fenn annak a veszélye, hogy az adós ingatlanát a piaci árnál alacsonyabb áron vásárolják meg. Ahogy szerdai cikkünkben írtunk róla , az utóbbi negyedévekben megnőtt a pénzügyi intézmények által kényszerértékesített ingatlanok száma Magyarországon, az érintett lakások döntően ezen a felületen kelhettek el.

A lakóingatlanok legalacsonyabb eladási árát szeretné a Fidesz-KDNP a most benyújtott törvénymódosító javaslattal 100%-ra emelni a fogyasztói szerződésen alapuló követelések esetén, mondván, a mostani gyakorlat a "földön fekvő emberbe való belerúgás". Ha egy éven belül nem lenne sikeres az árverés, akkor csökkenne ez a minimum 80%-ra. A javaslat annyiban megengedő, hogy a hitelező és az adós kérhetik, hogy ennél alacsonyabb minimumárat alkalmazzon a végrehajtó.

A jelenlegi szabályozás mellett elkerülhető, hogy az adós lakása hosszú ideig a nyakán maradjon, és ezáltal magasabb késedelmi kamatot (ez az ügyleti kamat másfélszerese + 3 százalékpont) és magasabb (az árverési ár alapján számított) végrehajtói jutalékot kelljen fizetnie. Minél magasabb lenne a minimális eladási ár a becsértékhez képest, a tartozás annál hosszabb ideig maradna az adós nyakán, és annál reménytelenebb lenne kiugrani belőle.

Banki forrásaink szerint ennek épp az ellenkezője igaz: a bőven 100% alatt meghatározott limit lehetővé teszi, hogy azokban a régiókban is sikeresek legyenek az árverések, amelyekben az országos átlaggal ellentétben nem, vagy alig emelkedtek a lakásárak. Tapasztalataik szerint - különösen a kistelepüléseken - tömegével fordulnak elő olyan ingatlanok, amelyek a 70%-os limit felemelésével eladatlanok maradnának. A javasolt módosítás gyakorlati alkalmazhatósága is kétséges, hiszen sok esetben a végrehajtónak nincs információja arról, hogy a követelés fogyasztói szerződésen alapul, vagy sem.

A változtatás nemcsak a bedőlt hitellel rendelkezők, de a hazai jelzáloghitelezés szempontjából is káros lenne, pedig a kormány (például az otthonteremtési támogatások lévén) és az MNB (például a jelzáloglevél-finanszírozás fejlesztésével) pont ezt kívánja támogatni. Elsősorban nem arról van szó, hogy a bankok így nagyobb veszteséget szenvednének el, hiszen ha igaza lenne a kormánypárti politikusoknak, sikeres értékesítés esetén még javulhatna is a megtérülésük.A bázeli szabályok szerint magasabb kockázati súlyt kell alkalmazniuk a bankoknak azon hitelek esetében, amelyeknél nem biztosítható a fedezeti ingatlan ésszerű időn belül történő értékesíthetősége. Magyarán a bankoknak több tőkét kellene jelzáloghiteleik mögé megképezniük. Az ésszerű fedezetérvényesítés lehetősége nélkül elveszi értelmét a jelzáloghitelezés fogalma, és a fedezetlen hitelezéshez válna hasonlatossá, márpedig ez - ahogy a válság legnehezebb éveiben is láthattuk - magasabb kockázatot jelent és magasabb kamatot indokol. Vélhetően nem ezt tűzték ki célul a jogszabályalkotók, és vélhetően az MNB sem, amely az elmúlt időszakban többször is szót emelt a kamatfelárak csökkentése és a fix kamatozású hitelek arányának növelése érdekében.