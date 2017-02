Nyakunkon a lakáshitelválság? - 10 pontban az igazság

1. Nincs árfolyamkockázat

Ez a leginkább szembetűnő különbség. Alábbi példánk azt mutatja, hogy csak az árfolyamkockázat kiküszöbölése révén 7 év alatt 1,5 millió forinttal kevesebb törlesztőrészletet fizet az, aki 2017 elején forintalapon vesz fel egy 5%-os kamatozású 10 millió forintos, 20 éves lakáshitelt, mint aki ugyanezt a hitelt 2007 elején frankalapon vette fel. Kiesett tehát a törlesztőrészlet és az aktuális tőketartozás ingadozásának legfontosabb kockázati tényezője.

2. A lakásérték 80%-áig vehető fel lakáshitel

2009 óta írja elő rendelet a bankok számára, hogy nem nyújthatnak nagyobb összegű jelzáloghitelt a hitelfedezetként felajánlott lakás forgalmi értékének egy bizonyos százalékánál. Korábban 75% volt ez az arány forinthitelek esetében, ma pedig 80%. Az MNB adatai alapján egyáltalán nem tapadtak hozzá ehhez a limithez a hitelfelvevők és a bankok: a válság előtti 70-75%-kal szemben 55%-60% mostanában a lakáshitelek átlagos hitelfedezeti (angolul LTV, magyarul HFM) mutatója. Ráadásul az árfolyamkockázat ezt az arányt sem tudja megemelni, ahogy azt a devizahiteleknél tette.

3. A jövedelem 50%-áig vállalható törlesztőrészlet

Míg a fenti mutatónak az adós nem fizetése esetén van igazán kockázatmérséklő szerepe (hiszen a lakás értékesítése segítségével nagyobb esélye van végtörleszteni a hitelét), addig a jövedelemarányos törlesztőrészlet (angolul PTI, magyarul JTM) mutató az adóst hónapról hónapra védi meg a túlvállalástól. 2015. január 1-jén új szabályozást vezetett be az MNB azzal, hogy egy-egy adós összes hiteltartozásának havi törlesztőrészlete nem haladhatja meg a havi nettó jövedelme 50%-át, 400 ezer forint feletti nettó jövedelem esetén pedig a 60%-át. Ezt minden, 300 ezer forintot meghaladó hitel esetében vizsgálnia kell a banknak, amikor elbírálja a hitelkérelmet.

4. Csak igazolható jövedelemmel vehető fel lakáshitel

Az alkalmazottak a munkáltatójuktól, a vállalkozók a NAV-tól, a nyugdíjasok pedig a nyugdíjfolyósítótól kapott igazolással vehetnek fel hitelt szintén immár több mint két éve. Véget ért tehát az a korábbi gyakorlat, amelyben akár csak 3 hónapig számlára érkező, akár feketén szerzett jövedelem elégséges volt a hitelképesség vizsgálatához. A lépés valószínűleg hozzájárult a gazdaság fehéredéséhez, ezt igazoló elemzéssel azonban még nem találkoztunk.

5. Terjed a hosszú távon fix kamatozás

Idén áprilistól azt is elvárja az MNB a bankoktól, hogy meglévő jelzáloghitelállományukat legalább 15%-ban jelzáloglevéllel közvetlenül, vagy jelzálogbanktól felvett hitellel közvetetten refinanszírozzák (ez a JFM mutató). Ez a minimum arány 2018 októberétől 20% lesz. Mivel a jelzáloglevelek jellemzően hosszú futamidejű papírok (2018 októberétől 2 év lesz a minimum), az arány további emelése csökkenti a lejárati eltérést a bankok mérlegében, és egyre nagyobb teret biztosít a hosszú futamidejű jelzáloghiteleknek, csökkentve az adósok rövid távú kamatkockázatát. Az MNB adatai szerint öt éve még 60% fölött volt, ma viszont már 45% alatti az éven belüli kamatperiódusú új lakáshitelek aránya. Ez a lakás-takarékpénztári hitelek még mindig viszonylag magas aránya mellett leginkább annak köszönhető, hogy a mostani alacsony kamatkörnyezetben nem túlzottan drágák a fix kamatozású hitelek sem.

6. Rövidebb a futamidő

Minél rövidebb a futamidő, 1. annál magasabb a hitelfelvételkor vállalt havi törlesztőrészlet aránya a teljes visszafizetendő összeghez képest, 2. annál nagyobb a tőketörlesztés aránya a törlesztőrészleten belül, így 3. annál gyorsabb a tőketartozás amortizációja is egy annuitásos lakáshitel élettartama során. Jövedelmi problémák esetén e tényezők is csökkentik az adósok törlesztési kockázatát. Minél rövidebb az eredetileg vállalt futamidő, annál több lehetőség van az adósság átütemezésére, a futamidő kitolására is fizetési nehézség esetén.

7. Van pozitív adóslista

2012 óta mindenki benne van a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), aki hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól hitelt vesz fel. Óriási lépés ez a korábbi gyakorlathoz képest, amikor a bankok lényegében csak annyit láttak a náluk bejelentkező ügyfelekről, hogy volt-e a megelőző 5 évben jelentős, késedelmes tartozásuk. 2016 végén 4,981 millió természetes személy adatait tartotta nyilván a rendszer. A bankok ma már lekérdezhetik a hozzájuk forduló hitelfelvevők pozitív adatait is, de a rendszer nem tökéletes: a KHR és egy jövedelemigazoló rendszer integrációja, amilyen például banki forrásaink szerint Szlovákiában is működik, további kockázatmérséklő lépés lehetne a hitelezésben.

8. Segít az állami támogatás

Minél nagyobb állami támogatás jár egy lakáscél megvalósításához, annál nagyobb a kvázi önerő a hitelügyletben, és annál könnyebb elkerülni a túlzott eladósodást is. A családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) nemcsak hitelfelvételre ösztönző tényezőként, de kockázatmérséklő tényezőként is fel lehet fogni. Csakúgy, mint a szintén államilag támogatott lakás-takarékpénztári konstrukciókat, amelyeket a válság előtt jellemzőnél jóval nagyobb arányban vesznek igénybe a háztartások. A lakás-takarékpénztárak betétállománya - amely idővel önerőként mind lakáscélra fordítódik -több mint duplája a válság eleji szintnek (a pontos 2016 végi adatokra még kicsit várni kell).

9. Visszafogottabbak a hitelközvetítők

2016 március 21-e óta nem számíthatnak fel 2%-nál nagyobb hitelösszeg-arányos jutalékot a hitelközvetítők. Mivel a piaci átlag bőven 3% felett lehetett korábban, a de facto jutalékmérték a 2%-os plafonnal egyenlő azóta. Az MNB korábbi elemzései rámutattak, hogy a 2007-2008-as hitelboomban nagy szerepet játszottak a hitelközvetítők által értékesített hitelek, és a hitelközvetítői hálózaton keresztül felvett hitelek átlagos nem teljesítési aránya már a válság elején jóval magasabb volt a fiókokban felvett hitelekénél. A 2%-os plafon, ha nem is azonnal, de fokozatosan csökkenti a hitelközvetítők szerepét a lakáshitelek közvetítésében, és ezzel visszafogja a lakáshitelezés legnagyobb kockázatvállalásra hajlamos, az értékesítésben rövid távon leginkább érdekelt szereplőit a volumengyártásban.

10. Alig van szabad felhasználású jelzáloghitel

Szinte hihetetlen, de a szabad felhasználású jelzáloghitelek nem teljesítési aránya 30% felett van, miközben a lakáshiteleké 14% környékén alakul. A válság előtt a nem kifejezetten lakáscélra, akár második vagy harmadik hitelként felvett ingatlanfedezetű hitelek közel azonos szerepet játszottak a lakossági hitelezésben, mint a lakáscélú jelzáloghitelek. Ennek a világnak vége, tavaly például alig több mint 50 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződést kötöttek a bankok, az új lakáshitelek volumene viszont csaknem 470 milliárd forintra rúgott. A szabad felhasználású jelzáloghitelek viszonylagos mellőzése a teljes magyar bankrendszer és ezáltal a lakáshitelezés stabilitását szolgálja.

a hitelintézetek piaci gyakorlata, az MNB felügyeleti és szabályozói tevékenysége, valamint a hitelezés egyelőre mérsékelt növekedési üteme arra enged következtetni, hogy belátható idén belül nem alakul ki túlzott mértékű és fenntarthatatlanul nagy kockázatú hitelezés a lakáspiacon.

A végtelenségig lehetne sorolni azokat a jeleket, amelyek a mostani hitelfellendülést kevésbé kockázatosnak mutatják a válság előttinél. A fentieken is túlmutató, makrogazdasági jellegű és nemzetközi összehasonlítást figyelembe vevő szempontokat korábbi cikkünkben bemutattuk. Összefoglaló jelleggel megállapítható, hogy