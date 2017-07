Vadiúj lakások 2-3 évre felvett hitelből? Újra divat Magyarországon

Ahogy néhány hónapja írtunk róla , ismét kezd visszatérni az élet a hazai projekthitelek piacába, amelynek jó részét a kereskedelmiingatlan-hitelek, többek között a bérbe adott irodaházak finanszírozása teszi ki. Az MNB kérésünkre elküldött adatai szerint tavaly több mint kétszer annyi projekthitelt helyeztek ki a hazai bankok, mint a 2014-es mélyponton, igaz, azt nem tudni, ebből mennyi volt pusztán refinanszírozási célú hitel, amelyek megléte torzítja ezeket az adatokat.

A hitelezés felfutása egyelőre csak arra volt elég, hogy az elmúlt évben megállt a belföldi projekthitelek állományának csökkenése, így ez 1300-1350 milliárd forint környékén stagnált az elmúlt egy évben. Továbbra is erőteljes a lejáró hitelek amortizációja és a nem teljesítő hitelállomány tisztításának portfóliócsökkentő hatása, amit az új hitelezés csak fokozatosan kezd el kompenzálni.

Érdekes módon viszonylag elhanyagolható a lakóparkok és más társasházak építésére vagy vásárlására nyújtott hitelek állománya a magyar bankok projekthitel-állományán belül, a lakásépítések finanszírozása csak egy szegmens a sok közül. Állományi aránya március végén 3% alatt volt, amit részben a lakásprojekt-finanszírozási hitelek rövid futamideje magyaráz.

Éveken keresztül az 1920-as évek óta nem látott mélyponton tartózkodott a magyar lakásépítések volumene, ennek fényében nem csoda, hogy a lakásprojekt-finanszírozási hitelek állománya is meredeken visszaesett akkor. Különösen 2015-ben, amikor vélhetően az MKB Bank szanálása látszódott meg a leginkább a bankszektor számain.

Bár a fenti ábrán még nem látni, a lakásprojektek finanszírozása egyértelműen fellendülőben van Magyarországon (az új hitel-kihelyezésekre vonatkozó statisztika nem érhető el). Különösen Budapesten és néhány gazdaságilag frekventáltabb megyei jogú városban. Előbbiben igazán 2018-ban fognak beindulni az átadások.

míg a kereskedelmi ingatlanok hiteleinek átlagos futamideje 5-10 év környékén lehet, egyre több esetben 10 év közelében, addig a lakásfejlesztési projekthiteleknél 18-36 hónap jellemző,

5-10 év környékén lehet, egyre több esetben 10 év közelében, addig a lakásfejlesztési projekthiteleknél 18-36 hónap jellemző, a kereskedelmi ingatlanoknál legalább 30%-os önerőt szoktak elvárni a bankok, a lakásfejlesztési célú projekthiteleknél szintén, de ez most már közelít a 20-25%-hoz,

szoktak elvárni a bankok, a lakásfejlesztési célú projekthiteleknél szintén, de ez most már közelít a 20-25%-hoz, a kereskedelmi ingatlanoknál jellemző 50%-os előbérlethez képest a lakások fejlesztése esetében általában 30%-os előértékesítés sel meg szoktak elégedni a bankok (nagyobb önerő mellett kisebb előértékesítés is elég, illetve fordítva),

képest a lakások fejlesztése esetében általában 30%-os sel meg szoktak elégedni a bankok (nagyobb önerő mellett kisebb előértékesítés is elég, illetve fordítva), míg a kereskedelmiingatlan-hiteleknél devizanemként az euró és referenciakamat ként az Euribor dominál, a lakásprojektek esetében a forintalap jellemző, és a Buborhoz áraznak a bankok.

ként az Euribor dominál, a lakásprojektek esetében a forintalap jellemző, és a Buborhoz áraznak a bankok. A kereskedelmiingatlan-hitelekkel ellentétben a lakásfejlesztési célú projekthitelek tipikusan bullet hitelek, vagyis a tőke teljes részét a futamidő végén fizetik vissza, amikor a lakások vételára az új lakóktól teljes mértékben beérkezik.

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

jelentős drágulást mutatnak a kivitelezési költségek, az emiatt növekvő ráfordítások a beruházónak is releváns kockázatot jelentenek,

bizonytalan, hogy a 2019 után aláírt adásvételi szerződések esetében is élni fog-e a jelenlegi 5%-os kedvezményes áfa, és ha nem, akkor az áfa megemelkedésével járó drágulást a fejlesztő és a vevők milyen arányban viselik; illetve a végfelhasználók számára emiatt fellépő további árnövekedés miként hat az értékesítésekre.

A cikk megjelenését a FHB Bank támogatta.

Érdemes kiemelni néhány sajátosságot, amelyben eltérnek a lakásfejlesztési célú projekthitelek a kereskedelmiingatlan-hitelektől, vagy éppen hasonlítanak hozzájuk:Dr. Hegedüs Gábor, az FHB Bank főosztályvezetője szerint egyre nagyobb a verseny a bankok között a fejlesztő cégekért, ezt mutatja a manapság jellemző 2-3 százalékos kamat is. Kérdésünkre válaszolva a szakember elmondta: nem jellemző, hogy leosztották volna a kártyákat, vagyis egy fejlesztő kizárólag egy bankkal dolgozna együtt. Különösen a nagy és tapasztalt, a válságot is túlélt fejlesztőkért versengenek a bankok, akik megfelelő referenciákkal rendelkeznek arról, hogy jó lokációban, megbízható határidők és minőségi hitelbiztosítékok mellett fejlesztenek. A válság alatt a fővárosi lakásfejlesztői piacon különösen nagy részesedéssel bírt az FHB, a bankot a soraiban tudó Takarék Csoport egésze is rendkívül aktív ma már a piacon. Az FHB különösen a 80-100 lakásnál nagyobb beruházásokra koncentrált az elmúlt években, de szívesen dolgoznak együtt az ennél kisebb fejlesztéseket végző cégekkel is. A szakember tapasztalatai szerint továbbra is nagy a keresztértékesítés jelentősége a piacon: a projekt finanszírozója ilyenkor kedvezményt és leegyszerűsített eljárást nyújthat az új lakóknak a lakáshitelezésben, például annak köszönhetően, hogy az értékbecslő újbóli munkáját sok esetben meg lehet spórolni.Hegedüs Gábor alapvetően elégedett a lakáspiaci folyamatokkal, a két legnagyobb kockázatként pedig az alábbiakat említette: