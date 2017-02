Gombamód nőnek ki a földből az új milliomosok Magyarországon

A hazai prémium és privátbanki piac előtt álló kihívásokról is szó lesz a Portfolio április 5-ei Investment, Wealth and Savings (IWS) 2017 konferenciáján. Regisztáljon most! ÁTTEKINTÉS

Havi 200 ezerrel is lehet valaki prémium ügyfél

. Az adatszolgáltatók közül az UniCreditnél és az Ersténél is változtak a prémium limitek, ami annak köszönhető, hogy mindkét banknál új szegmenst vezettek be. Az UniCreditnél már megkülönböztetik a kiemelt prémium ügyfeleket, akik legalább 30 millió forintos megtakarítással bírnak, emellett az Ersténél is új elemként jött be a szegmentációban az Erste World, ahova minimum 20 millió forintos megtakarítással lehet bekerülni. Az új szolgáltatást a bank korábbi közlése szerint főként a citis ügyfelek átvétele miatt hozták létre, de a Worldbe többen, a bank korábbi ügyfelei közül is átkerültek. Az OTP-nél, a K&H-nál és a Raiffeisennél eddig is élt a külön szegmentáció a prémium ügyfelek esetében., bár utóbbi esetben 50 millió forint alatti limittel csak kevés szolgáltató rendelkezik a piacon.

2700 milliárd forintnyi kezelt vagyon

az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont mintegy 800 milliárd forinttal,

ezt követően a K&H prémium ügyfélvagyona a legnagyobb 630 milliárddal,

harmadiknak pedig a CIB került fel a dobogóra 426 milliárddal.

A tavalyi második félévre vonatkozó felmérésünkhöz a korábbinál több szolgáltató is adatot szolgáltatott, és bár az UniCredit és a Budapest Bank továbbra sem hajlandó kezelt vagyonra vonatkozó adatokat kiadni, már jobb becslésekkel rendelkezünk a prémium banki piac nagyságára vonatkozóan. A kapott adatok alapjánAz adatokat szolgáltatók közülA legnagyobb vagyonnövekedést a K&H mutatta fel közel 21%-kal, fél év alatt több mint 100 milliárddal bővült a prémium ügyfelek vagyona. Az Erste a második közel 16%-kal, a Diófa pedig a harmadik közel 10%-kal (utóbbi alacsonyabb bázisról indulva), miközben az OTP kezelt prémium vagyona gyakorlatilag nem változott fél év alatt.

Egyre több a prémium ügyfél

A K&H-nál például 26%-kal nőtt fél év alatt az ügyfélszámlák száma, emellett

a Raiffeisennél és a Diófánál is 6%-ot meghaladó ütemű növekedés volt.

Tavaly év végére a prémium szolgáltatók összesen több mint 186 ezer ügyfélszámlát kezeltek, ami valamivel több mint 22%-os emelkedés a féléves adatokhoz képest. Az igazsághoz tartozik, hogy a június végi felméréshez képest mostanra több szolgáltató is hajlandó volt adatokat közölni, a növekedés így részben ennek tudható be, de szolgáltatók szintjén is voltak pozitív változások.Ráadásul. A megkérdezett szolgáltatók többsége úgy véli, hogy a következő egy évben saját ügyfélszámlái 16%-ot meghaladó mértékben is bővülhetnek, de három éves időtávon is 8-16% közötti bővülésre számítanak a szolgáltatók a saját ügyfélállományban.

Dominálnak a vidékiek

Nem meglepő módon, a megkérdezett szolgáltatóknál 56%-ban képviseltetik magukat. Ehhez képest már érdekesebb adat a budapestiek nagy, 44%-os aránya, ez fél év alatt két százalékpontos eltolódást jelent a fővárosiak javára.

A szolgáltatók adatközlése szerint a fővárosi és a vidéki bankfiókok is fontos szerepet kapnak a prémium ügyfelek kiszolgálásában, bár a fővárosban nagyobb azoknak a bankfiókoknak az aránya, amelyeknél prémium szolgáltatások is elérhetőek. Az adatközlő bankok összesen 1122 bankfiókkal rendelkeznek, ezek közül 569-nél érhetőek el prémium banki szolgáltatások, tehát a bankfiókok közel felében. Ez is mutatja, hogy a bankok komoly erőforrásokat allokálnak a prémium ügyfelek kiszolgálására, a globálisan továbbra is alacsonynak mondható hozamkörnyezet is jelentős nyomást helyez a banki profitabilitásra, a jövedelmezőséget a bankok részben a prémiumügyfelek felé való nagyobb elmozdulással próbálják javítani.

Klikk a képre!

A befektetési alapok a legnépszerűbbek

A prémium ügyfelek átlagos vagyonösszetétele alapján a befektetési alapok jelentik az abszolút kedvenc befektetési lehetőséget, a kezelt vagyon közel fele van ebben a kategóriában. E mellett még viszonylag magas, 23,5%-os arányt képvisel a bankbetét és a készpénz, ettől még a kötvénybefektetések is elmaradnak a maguk 18,4%-ával. Összességében az látszik, hogy, az MNB értékpapír-statisztikái szerint ugyanis a magyar háztartások megtakarításainak közel fele bankbetétben van, a befektetési alapok csupán a vagyontorta 25%-át teszik ki.

További milliókra számít a piac

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A következő egy évben a válaszadók több mint 40%-a úgy véli, hogy 16%-ot meghaladó mértékben bővül a kezelt vagyon, a teljes piacra vonatkozóan pedig a többség 4-8% közötti vagyonnövekedést jósol.

Három éves időtávon a saját vagyonbővülést tekintve már visszafogottabbak a becslések, saját vagyonban itt a többség 12-16%-os átlagos bővülést vetít előre, de voltak ennél óvatosabb becslések is. A teljes piacra vonatkozóan ez esetben is egy közepes, 4-8%-os bővülésre számítanak.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a pénz-és tőkepiaci környezetet, valamint a szabályozói és piaci környezetet emelik ki a szolgáltatók, ebben szerepe lehet a jövőre bevezetésre kerülő MiFID II.-nek is. Nagyobb kockázatnak ítélik még meg ezek mellett az ügyfélbizalom fenntartását és a piaci verseny fokozódását is.